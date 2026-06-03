Έκσταση και… δάκρυα στη Βόρεια Κορέα: Η viral αντίδραση γυναικείας ομάδας μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν (vid)

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Η βορειοκορεατική ομάδα του ποδοσφαίρου γυναικών, Naegohyang Women’s FC, κατέκτησε το Champions League Ασίας νικώντας 1-0 την ιαπωνική Tokyo Verdy Beleza στον μεγάλο τελικό. Ωστόσο, το… highlight της βραδιάς δεν ήταν αυτό!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το CNN, η ψυχραιμία που επέδειξαν οι νικήτριες μετά τη νίκη τους, πήγε περίπατο όταν στο… κάδρο μπήκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν! Η αντίδραση της ομάδας είναι ήδη viral στα social media, με τις Βορειοκορεάτισσες να παρουσιάζουν μια εικόνα… έκστασης, όταν συναντούν τον ηγέτη της χώρας τους.

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Κάποιες χειροκροτούν, κάποιες πανηγυρίζουν, άλλες ξεσπούν σε κλάματα ενώ η ομάδα κάποια στιγμή σχηματίζει έναν κύκλο και… χορεύει γύρω από τον 42χρονο ανώτατο ηγέτη της Βορείου Κορέας.

«Μπορεί η κατάκτηση του τίτλου να τις έκανε εθνικές ηρωίδες για τη Βόρεια Κορέα, αλλά ήταν η συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας τους που τους έφερε δάκρυα στα μάτια» αναφέρει στο σχόλιό του το αμερικανικό δίκτυο.