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Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 03 Ιουνίου 2026, 10:34

Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης

Η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε πως η απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα ήταν αυτοτελής και θέμα αρχής. «Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη Δεξιά προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής».

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«Η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής, όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα, είναι αυτοτελής. Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην «Κοινωνία ώρα MEGA».

Εξήγησε πως η κίνησή της εκπορεύεται από την επιθυμία της να συμβάλει στη δημιουργία ενός πόλου πλήρως αντιπαραθετικού στη Δεξιά προγραμματικά, «αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής» με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και εκφράζει την πεποίθησή της ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει αυτή την επιδίωξη.

Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα

Πιο αναλυτικά η κ. Αχτσιόγλου, αιτιολογώντας την απόφασή της να παραιτηθεί από βουλευτής ανέφερε:

«Από τη στιγμή που συζητούσαμε το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, προσωπικά σκεφτόμουν ότι με τη διαδρομή, την πολιτική που έχω και με την πολιτική ευθύνη που έχω, θα έπρεπε μάλλον να καταλήξω και στην παράδοση της έδρας, της βουλευτικής έδρας. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν θα υπήρχε ένα πλαίσιο, ένας φορέας μέσα στον οποίο θα μπορώ να λειτουργώ στη Βουλή, θεώρησα ότι η κοινοβουλευτική μου παρουσία δεν θα με εξέφραζε πια. Τούτο δεν αναιρεί ότι σέβομαι τους υπόλοιπους συντρόφους οι οποίοι σκέφτηκαν ή θεωρούν ότι αξίζει να παραμείνουν στη Βουλή και να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη τους στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι οι ενέργειές της ήταν αυτοτελείς και δεν σχετίζονται με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα: «Η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής, όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα, είναι αυτοτελής. Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μία πολιτική ταυτότητα παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής, δηλαδή, να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν», είπε.

Αχτσιόγλου: Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης

«Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρξει τέτοιος πόλος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη Δεξιά προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Για μένα εκεί είναι και η ουσία της πολιτικής. Μπορούν να αλλάξουν οι ζωές των ανθρώπων σήμερα; Μπορείς να εφαρμόσεις μια πολιτική που θα αλλάξει την καθημερινότητα των εργαζομένων, το επίπεδο των μισθών, τη φορολογία που είναι άδικη για πάρα πολλούς;», σημείωσε και συνέχισε:

«Δεν ξεκίνησε έτσι η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά ξεκίνησε ακριβώς για να αποτελέσει αυτόν τον πόλο. Ξεκίνησε για να μπορέσει να συσπειρώσει δυνάμεις. Θυμάστε, για καιρό μιλούσαμε για την ανάγκη ενός λαϊκού μετώπου. Ξεκίνησε για να συσπειρώσει δυνάμεις. Σίγουρα ξεκίνησε και για να μπορέσει να δώσει ένα σπίτι, αν θέλετε, τότε, με τα εκφυλιστικά φαινόμενα που συνέβαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ και το επίπεδο της αξιοπρέπειας πια, που είχε χαθεί σε εκείνο τον χώρο».

Αχτσιόγλου: Πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Το κόμμα του εκφράζει την επιδίωξη για κυβερνώσα Αριστερά

Η κ. Αχτσιόγλου, ξεκαθάρισε ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική, αλλά θα συνεχίσει να μάχεται για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη. Επανέλαβε πως η απόφασή της δεν σχετίζεται με την έλευση του κόμματος Τσίπρα και αποκάλυψε πως με τον πρώην πρωθυπουργό δεν έχει υπάρξει επικοινωνία από το 2023.

«Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα, με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν πόλο, αντιπαραθετικό προγραμματικά στη Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε και να είναι αυτός πλειοψηφικός. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνησης, μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά. Άρα ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως», είπε.

«Υπάρχουν διεργασίες στο χώρο. Είναι θετικό ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάπως κίνησε τα πράγματα. Στο χώρο της κεντροαριστεράς, τώρα υπάρχει μια δυναμική, κινούνται πράγματα, συσπειρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ, θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας. Άπαξ και παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε, για μένα, το να διατηρήσω τη βουλευτική μου έδρα δεν μου φαινόταν σωστό. Θέμα συνείδησης, με βάση τη δικιά μου διαδρομή», πρόσθεσε.

Αναλυτικότερα, για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Ένας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός, επανέρχεται στο προσκήνιο, αντικειμενικά έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θέτει μία ατζέντα στο προσκήνιο, που δείχνει τη δυνατότητα να συσπειρώσει πολίτες. Καταρχήν το κόμμα απευθύνεται στους πολίτες, δεν απευθύνεται στους νυν βουλευτές ή στις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις».

«Όταν ιδρύεις ένα κόμμα, καταρχήν στους πολίτες απευθύνεσαι. Και λες, αυτά θέλω να κάνω, μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί; Υπάρχει ένας δεσμός εμπιστοσύνης να κάνουμε τρία τέσσερα πράγματα για το κοινωνικό κράτος, για το κράτος δικαίου, για τη δημοκρατία, και από εκεί και πέρα, μπορούν να συσπειρωθούν και ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις και ευρύτερα πολιτικά πρόσωπα».

«Αναγκαίο να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»

«Εμείς συνολικά, και ως ρεύμα αν θέλετε, ανεξάρτητα από τη δική μου απόφαση να φύγω από τη Βουλή, είμαστε ανοιχτοί στο να δουλέψουμε για να υπάρξει αυτός ο πόλος. Θεωρούμε αναγκαίο το να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτό θέλουν 8 στους 10 πολίτες σήμερα, και νομίζω δικαίως το θέλουν. Και από δική μου πλευρά θέλω να δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση. Ως απλός πολίτης πια».

«Είμαι ανοιχτή να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Το αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί. Νομίζω ότι το προσκλητήριο πρέπει να απευθυνθεί σε όλες τις ενεργές δυνάμεις που ασπάζονται τις αρχές. Θεωρώ κι εγώ αναγκαία τη συσπείρωση δυνάμεων. Δεν είμαστε σε φάση που οι αποκλεισμοί προσφέρουν κάτι».

Για το ΠΑΣΟΚ

Η Έφη Αχτσιόγλου άσκησε κριτική και στο ΠΑΣΟΚ για την αυτόνομη πορεία του, την άρνησή του σε συνεργασίες με την αριστερά και την έλλειψη σαφών διαχωριστικών γραμμών με τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργώντας σύγχυση στους πολίτες. «Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε μια αυτόνομη πορεία. Νομίζω ότι δεν του βγαίνει σε καλό αυτή η στάση του. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να αρνείται τις συνεργασίες ιδίως με την αριστερά, όλο το προηγούμενο διάστημα, σε σειρά προσκλήσεων που γίνονταν και από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι δίκαιη και από τη Νέα Αριστερά. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστός ο δρόμος αυτός, και φαίνεται το αδιέξοδο σήμερα», ανέφερε.

«Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μην έχει καθαρές διαχωριστικές γραμμές με τη Νέα Δημοκρατία σε μείζονα ζητήματα, είτε αυτό αφορά την παιδεία, είτε αφορά τα εξοπλιστικά, είτε αφορά την εξωτερική πολιτική. Αυτό δημιουργεί μια σύγχυση στον κόσμο».

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα στη Βουλή, προγραμματικά, δεν έχει υψώσει μέτωπο σε όλα τα ζητήματα. Μέσα στο κόμμα του υπάρχουν πολλές διαφορετικές φωνές. Και έχουν κι ένα παρελθόν συνεργασιών με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα σε πολύ δύσκολες στιγμές για τον τόπο, όπως ήταν η συγκυβέρνηση του 2012. Άρα, θεωρώ ότι αυτό δημιουργεί μια αμφιβολία, και νομίζω εύλογη αμφιβολία. Και όσο προχωράμε και έχει απορρίψει για μεγάλο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε συνεργασία με την Αριστερά, νομίζω ότι δεν πείθει ότι το ενδιαφέρει να υπάρξει ένας τέτοιος πόλος», σημείωσε.

Αχτσιόγλου: Δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ – Τι είπε για Καρυστιανού

Η κ. Αχτσιόγλου, ερωτηθείσα σχετικά εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή.

«Είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες διότι… το κεντρικό πρόσωπο το οποίο ηγήθηκε και της κυβερνώσας αριστεράς, τότε με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή έχει διαμορφώσει ένα νέο κόμμα. Υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που θα ήθελε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, πλην όμως, θα ήθελε κάπως να διατηρηθεί το κόμμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει να κάνει συνεργασίες με κόμματα, και με διαμορφωμένες δομές υπό αυτή την έννοια… Ε… είναι μία δύσκολη στιγμή. Από την άλλη, υπάρχει και ένα στελεχιακό δυναμικό το οποίο θέλει να διατηρήσει το ίδιο το κόμμα. Και αυτό είναι στο πλαίσιο του δικαιώματός τους. Άρα, είναι μια δύσκολη στιγμή. Νομίζω έχουν κεντρική επιτροπή τώρα μέσα στο σαββατοκύριακο που θα λάβουν τις αποφάσεις», ανάφερε.

Σχετικά με το κόμμα Καρυστιανού ανέφερε: « Η κυρία Καρυστιανού, νομίζω ότι με τον τρόπο που τοποθετείται… μάλλον τοποθετείται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Ε, και από τις θέσεις που εξέφρασε προηγούμενα, πριν την ανακοίνωση του κόμματός της… Το ζήτημα των αμβλώσεων, νομίζω ήτανε κομβικό, για ένα πολύ μεγάλο μέρος του προοδευτικού χώρου… και δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις σε πολύ προοδευτικό κόσμο. Νομίζω ότι δεν μπορούν να ανοίγουν τέτοιες συζητήσεις στην Ελλάδα του 2026. Και σε άλλα ζητήματα όμως, ιδίως εξωτερικής πολιτικής, φαίνεται να τοποθετείται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει, στο να υπάρξει αλλαγή. Ουσιαστική. Πολιτική. Στην καθημερινότητα των πολιτών. Κυβερνητική αλλαγή. Με τον τρόπο που την περιέγραψα πριν».

Τέλος, η Έφη Αχτσιόγλου άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, αναφερόμενη στην τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως «το κρίσιμο εδώ είναι, κατά τη γνώμη μου,  η απάντηση να έρθει από μία δυναμική, αριστερή, προοδευτική φωνή, από έναν αριστερό αντιπολιτευτικό πόλο, που θα έχει δυνατότητες διακυβέρνησης, για να αλλάξει η καθημερινότητα τελικά, γιατί εκεί είναι η ουσία».

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Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

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Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής
Ελλάδα 03.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής

«Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα "άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο"» είπε η αδελφή της 39χρονης - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βασιλική

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Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»
Πολιτική 03.06.26

Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι, παρά την κατάργηση του αμφισβητούμενου δείκτη του ΙΟΒΕ, η κυβέρνηση απέτυχε να διαμορφώσει ένα σαφές, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των ασφαλισμένων

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Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι πρώτες εκτιμήσεις
ΓΕΛ 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

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Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris
Ελλάδα 03.06.26

Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris

Το κάλεσμα απευθύνει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες, με σημείο συνάντησης την πύλη Ε12, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το πλοίο Crown Iris

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Ζέστη και σκύλοι: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να τους κρατήσουμε ασφαλείς το καλοκαίρι
«Ανάσες» δροσιάς 03.06.26

Πώς οι σκύλοι αντιμετωπίζουν τη ζέστη, η σημασία της σωστής θερμορύθμισης

Τη ζέστη οι σκύλοι τη βιώνουν διαφορετικά απ’ ό,τι εμείς. Μαθαίνουμε για το λαχάνιασμα, την αγγειοδιαστολή και γιατί το κούρεμα το καλοκαίρι μπορεί να κάνει κακό.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα μετά τη συνέντευξή της στο BBC
Fizz 03.06.26

Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα λίγες μέρες μετά την περιβόητη συνέντευξή της στο BBC - Ο Γουίλιαμ, ο Χάρι και οι άλλες γυναίκες

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στην εκπομπή Panorama του BBC, ταρακούνησε το Παλάτι και οδήγησε στο επίσημο διαζύγιο της «πριγκίπισσας του λαού» με τον Κάρολο μετά από εντολή της βασίλισσας Ελισάβετ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από την ΠΓ και την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Πολιτική 03.06.26

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από την ΠΓ και την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μαντζουράνης υπογραμμίζει ότι «μετά από συνεκτίμηση των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της ΠΓ, της ΚΕ καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.» τονίζοντας με νόημα ότι «αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ΄αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη».

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Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη: 13 συλλήψεις
Ελλάδα 03.06.26

Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη: 13 συλλήψεις

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων - Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ είχε βγάλει το κύκλωμα.

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ΕΛΑΣ: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με τους πρώην – Ο Φάμελλος αντιμέτωπος με την ιστορία και τον «μισό ΣΥΡΙΖΑ»
Πολιτική 03.06.26

ΕΛΑΣ: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με τους πρώην – Ο Φάμελλος αντιμέτωπος με την ιστορία και τον «μισό ΣΥΡΙΖΑ»

Δεν ανοίγουν ακόμη οι πύλες της ΕΛΑΣ, αναμέτρηση με την ιστορική συγκυρία για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αποφυγή παρεξηγήσεων μετά την παραίτηση Αχτσιόγλου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Η ζωή με δοκίμασε» – Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του
Σθένος 03.06.26

«Η ζωή με δοκίμασε» - Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του

Ο Τζον Τραβόλτα δηλώνει ότι «η ζωή με έβαλε σε δοκιμασία», αλλά αναζητά το «θετικό» μετά την αφιέρωση της νέας του ταινίας στη σύζυγό του και τον γιο του που έχουν φύγει από τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πώς θέλει να είναι το κράτος και οι θεσμοί το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια
Editorial 03.06.26

Το πώς θέλει να είναι το κράτος και οι θεσμοί το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια

Μπορεί να ηγηθεί του θεσμικού εκσυγχρονισμού του κράτους μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τα πράγματα στη σημερινή κρίση θεσμών;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού καταγράφονται τα σοβαρότερα μποτιλιαρίσματα
Υπομονή και προσοχή 03.06.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφονται τα σοβαρότερα μποτιλιαρίσματα

Μεγάλη είναι η κίνηση στον περιφερειακό Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων και η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτόν

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«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

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Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

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Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

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Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

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Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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