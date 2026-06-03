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Γενικά αίθριος θα είναι καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας με τη θερμοκρασία να φτάνει – ως προς τις μέγιστες τιμές – έως τους 34 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Από αργά την νύχτα και κατά τη διάρκειά της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά άιθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και από το μεσημέρι τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.