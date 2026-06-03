Οι αθλητικές μεταδόσεις (3/6): Πού θα δείτε το Game 1 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και τα φιλικά
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/6).
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Γεμάτο ματς είναι το σημερινό (3/6) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με αυτό που ξεχωρίζει όμως να είναι το Game 1 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στο ΣΕΦ.
Παράλληλα, διεξάγονται αρκετά φιλικά ματς ποδοσφαίρου, ενόψει του Μουντιάλ του 2026 που ξεκινά στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, στις 11/6.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/6)
12:00 Eurosport 1 Roland Garros Τένις
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γκαλά Φιλοθέης Γυναικών Στίβος
18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπιλμπάο ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Continental Tour Gold Τουρκού
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαγδεμβούργο – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Α’ τελικός GBL
21:45 Novasports Prime Λουξεμβούργο – Ιταλία Φιλικός Αγώνας
21:45 Novasports Start Ολλανδία – Αλγερία Φιλικός Αγώνας
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπασκόνια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa
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