Σχέση: 12 «παγίδες» που κάνουν τη ζήλια να αγγίζει το κόκκινο

Η ζήλια είναι ίσως ένα από τα πιο παρεξηγημένα ανθρώπινα συναισθήματα. Συχνά αντιμετωπίζεται ως ένδειξη αγάπης, άλλοτε ως σημάδι ανασφάλειας και μερικές φορές ως χαρακτηριστικό «τοξικών» σχέσεων. Στην πραγματικότητα, όμως, οι ψυχολόγοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα απολύτως φυσιολογικό συναίσθημα, το οποίο ενεργοποιείται όταν νιώθουμε ότι μια σημαντική σχέση απειλείται.

Το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα η ίδια η ζήλια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος την ερμηνεύει και την ενισχύει.

Νέα επιστημονική προσέγγιση του Robert Leahy από το Weill Cornell Medical College φωτίζει ακριβώς αυτό το σημείο: τις σκέψεις που μετατρέπουν μια στιγμιαία ανασφάλεια σε ψυχική εξάντληση και συναισθηματική καταιγίδα.

Όταν μια μικρή στιγμή μοιάζει με απειλή

Φανταστείτε ένα συνηθισμένο σκηνικό: ένας σύντροφος μιλά με κάποιον άλλο σε μια κοινωνική εκδήλωση. Για τον έναν άνθρωπο, αυτό περνά απαρατήρητο. Για κάποιον άλλον, όμως, μπορεί να πυροδοτήσει δεκάδες σκέψεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα:

«Μήπως βαρέθηκε τη σχέση;»

«Τον/την ελκύει περισσότερο;»

«Κι αν με αφήσει;»

Η ζήλια συχνά λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός φόβου, εγκατάλειψης και προσωπικής αμφιβολίας.

Οι άνθρωποι με ασφαλή συναισθηματικό δεσμό τείνουν να βιώνουν παροδικά τη ζήλια χωρίς να κατακλύζονται από αυτήν. Αντίθετα, όσοι φοβούνται την απόρριψη ή την εγκατάλειψη είναι πιο πιθανό να παγιδευτούν σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων.

Ο Leahy περιγράφει 12 μοτίβα σκέψης που τροφοδοτούν τη ζήλια και κάνουν το συναίσθημα πιο έντονο από την πραγματικότητα.

Διαβάζοντας τη σκέψη: Υποθέτεις ότι ξέρεις τι σκέφτονται οι άλλοι («Πιστεύει ότι είναι πιο όμορφη από εμένα») Προφητεύοντας το μέλλον: Κάνεις αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον («Θα με απατήσει») Καταστροφολογία: Πιστεύεις ότι δεν θα αντέξεις αυτό που θα συμβεί («Θα ήταν φρικτό αν ο σύντροφός μου με απατούσε») Ετικετοποίηση: Αποδίδεις γενικά αρνητικά χαρακτηριστικά στον εαυτό σου («Είμαι βαρετός») Υποτίμηση των θετικών: Ισχυρίζεσαι ότι τα θετικά στη σχέση σας είναι ασήμαντα («Ακόμα κι αν τα πράγματα πάνε καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να την εμπιστευτώ») Αρνητικό φιλτράρισμα: Εστιάζετε μόνο στα αρνητικά γεγονότα («Δεν έχουμε βγει ραντεβού εδώ και μερικές εβδομάδες») Υπεργενίκευση: Δημιουργείς ένα γενικό μοτίβο αρνητικών από ένα μεμονωμένο γεγονός («Φαίνεται να έχει χάσει το ενδιαφέρον του για μένα επειδή δεν μιλήσαμε χθες το βράδυ») Διχοτομική σκέψη: Βλέπεις τα γεγονότα με όρους «όλα ή τίποτα» («Τίποτα δεν πάει καλά στη σχέση μας») «Θα έπρεπε»: Ερμηνεύετε τα γεγονότα με βάση το πώς θα έπρεπε να είναι («Η σύντροφός μου δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκει άλλους ανθρώπους ελκυστικούς και ενδιαφέροντες») Προσωποποίηση: Υποθέτεις ότι ό,τι κάνει ο σύντροφός σου αντανακλά σε σένα («Αν βρίσκει έναν άλλο άντρα ενδιαφέροντα, αυτό σημαίνει ότι εγώ είμαι βαρετός») Κατηγορία: Εστιάζεις στον άλλο ως αιτία των αρνητικών σου συναισθημάτων («Προσπαθεί να με κάνει να ζηλέψω») Συναισθηματική συλλογιστική: Αφήνεις τα συναισθήματά σου να καθοδηγήσουν τις ερμηνείες σου για την πραγματικότητα («Νιώθω άγχος, άρα αυτό σημαίνει ότι ο σύντροφός μου κάτι ετοιμάζει»)

Αυτές οι σκέψεις μοιάζουν αυτόματες, όμως σύμφωνα με τη γνωσιακή ψυχοθεραπεία δεν είναι αντικειμενικές αλήθειες. Είναι ερμηνείες που συχνά βασίζονται στον φόβο και όχι στα πραγματικά δεδομένα.

Γιατί ο εγκέφαλος επιμένει στο αρνητικό

Η ζήλια συνδέεται στενά με τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την απειλή. Όταν νιώθουμε συναισθηματικά εκτεθειμένοι, το νευρικό σύστημα ενεργοποιεί μηχανισμούς επιβίωσης. Το μυαλό αρχίζει να «σκανάρει» για πιθανούς κινδύνους, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα αρνητικά στοιχεία.

Έτσι, μια απλή συνομιλία μπορεί να ερμηνευτεί ως απόδειξη προδοσίας, ενώ δεκάδες θετικές στιγμές της σχέσης αγνοούνται εντελώς.

Η ψυχολογία ονομάζει αυτό το φαινόμενο «αρνητικό φιλτράρισμα»: η προσοχή κολλά επιλεκτικά σε ό,τι προκαλεί φόβο.

* Πηγή: Vita