Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»
Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, επισημαίνει ότι στις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
Ο Πάρις Κουκουλόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook παρεμβαίνει μετά τις αντεγκλήσεις στο ΠΑΣΟΚ, που έχουν προκαλέσει τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ. Ο βουλευτής και Ε’ αντιπρόεδρος της Βουλής, επισημαίνει ότι η πολιτική «είναι αγώνας αντοχής και όχι εφήμερων εντυπώσεων».
Και, με αφορμή τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που δείχνουν μείωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνει ότι οι εκλογές θα κριθούν στα μεγάλα ζητήματα που βιώνουν οι πολίτες. Και οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι «το μεγάλο του πλεονέκτημα»
Πάρις Κουκουλόπουλος: «Ψυχραιμία»
Στην ανάρτησή του στο facebook, ο Πάρις Κουκουλόπουλος αναφέρει τα εξής:
«Με αφορμή δημοσκοπήσεις και δηλώσεις των τελευταίων ημερών:
- Τα ευρήματα των ερευνών ήταν προεξοφλημένα και αναμενόμενα γι’ αυτό συστήνεται ψυχραιμία. Η πολιτική είναι αγώνας αντοχής και όχι εφήμερων εντυπώσεων.
- Οι εκλογές θα κριθούν στα μεγάλα ζητήματα που βιώνουν οι πολίτες. Από το κόστος ζωής μέχρι το ιδιωτικό χρέος και από την περιφέρεια που παρακμάζει μέχρι την ενεργειακή δημοκρατία. Εδώ οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα.
- Η συζήτηση για το παρελθόν δικαιώνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν προσφέρει στη χώρα. Αυτό δε σημαίνει ότι αφήνουμε αναπάντητες αμετροεπείς και αλαζονικές τοποθετήσεις όταν αναφέρονται στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά.
- Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που εγγυάται ριζικές αλλαγές με αρχή, μέση και τέλος και ταυτόχρονα πολιτική σταθερότητα.
- Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας. Πόσο μάλλον το ΠΑΣΟΚ…»
