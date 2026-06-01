Θεσσαλονίκη: Πήγε με αλυσοπρίονο έξω από το σπίτι 49χρονου για να λύσει τις διαφορές του – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ο 42χρονος προκάλεσε πανικό σε γειτονιά στη περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής
Για τη σύλληψη του 42χρονου αλλοδαπού που φώναζε και κρατούσε αλυσοπρίονο έξω από σπίτι οικογένειας, το απόγευμα της Κυριακής, στη περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη, ενημερώνει με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.
Η παρουσία του 42χρονου με το αλυσοπρίονο προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Ο 42χρονος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε διαφορές με 49χρονο άνδρα και μετέβη έξω από το σπίτι του όπου βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, εξύβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο χωρίς να το έχει θέσει σε λειτουργία.
Κατά τη σύλληψή του, από στελέχη της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα μας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (31-05-2026) από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου για απειλή και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών.
Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος, εξαιτίας διαφορών που είχε με 49χρονο ημεδαπό, μετέβη έξω από την οικία του στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, εξύβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο χωρίς να το έχει θέσει σε λειτουργία.
Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ενώ διαπιστώθηκε να μην διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
