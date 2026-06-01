Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος στην Αττική
Το μοναδικό σημείο που παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου είναι στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων όπου νωρίτερα εκδηλώθηκε φωτιά
Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από τις περιφέρειες προς την Αττική μέσω των εθνικών οδών.
Το μοναδικό σημείο που παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου είναι στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων όπου νωρίτερα είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση αλλά πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.
Επίσης αυξημένη κίνηση αλλά με σταθερή ροή σημειώνεται στο ύψος της Κινέττας και στα διόδια της Ελευσίνας.
Αντίστοιχα πολύ καλή είναι η εικόνα και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου η κίνηση εξελίσσεται ομαλά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 62.385 οχήματα και συγκεκριμένα 33.937 από την Αθηνών-Κορίνθου και 28.448 από την Αθηνών-Λαμίας.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών.
