Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Καλαμάτα από την δολοφονία της 39χρονης γυναίκας από τον 41χρονο σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο.

O δράστης ομολόγησε την πράξη του και φέρεται να ισχυρίστηκε, ότι ξύπνησε και είδε την 39χρονη να στέκεται πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι.

Όπως ανέφερε, ακολούθησε πάλη μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αποσπάσει το μαχαίρι και στη συνέχεια τη σκότωσε.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα, ο 41χρονος φέρεται να δήλωσε, πως είχαν συχνούς και έντονους καβγάδες μεταξύ τους και σκόπευαν να χωρίσουν, καθώς η ίδια διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την αστυνομία

Το ζευγάρι σύμφωνα με μαρτυρίες των περίοικων το τελευταίο διάστημα φέρεται να καυγάδιζε συχνά ενώ είχαν ακούσει τη γυναίκα να φωνάζει πως ο σύζυγός της τη χτυπά με ζώνη.

Οι γείτονες ανέφεραν ότι ότι το θύμα σήμερα τα ξημερώματα που φώναζε για βοήθεια, φέρεται να είπε στον σύζυγο της ότι θα καλέσει την αστυνομία στην περίπτωση που την ξαναχτυπούσε.

Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας που διέμενε το ζευγάρι με τα δύο του παιδιά ηλικίας έξι και δέκα ετών, έφτασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ιατροδικαστής για την διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Την ίδια στιγμή τα δύο ανήλικα κοριτσάκια του ζευγαριού τα οποία την ώρα του εγκλήματος κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο, έχουν μεταφερθεί στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, για προληπτικές εξετάσεις και ψυχολογική υποστήριξη.

Το χρονικό της σύλληψης για τη γυναικτοκτονία στην Καλαμάτα

Λίγα λεπτά πριν τις 2 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους, δίπλα στο κρεβάτι με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, το οποίο ήταν τοποθετημένο στο χέρι της.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία γνωστοποίησε, ότι σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.