Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη σύλληψη από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό τάνκερ προερχόμενου από την Ρωσία που υπόκειται στις ευρωπαϊκές κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο για πλαστή σημαία.

Το Κρεμλίνο κατήγγειλε ενέργεια «στα όρια της πειρατείας».

«Δεν είναι αποδεκτό πλοία να παρακάμπτουν τις διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια», σχολίασε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Η αποφασιστικότητα της Γαλλίας να αγωνισθεί κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου είναι διαρκής και καθολική», σχολίασε.

«Θεωρούμε αυτές τις ενέργειες παράνομες, στο όριο της διεθνούς πειρατείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προσθέτοντας ότι «η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να εγγυηθεί της ασφάλεια των πλοίων της».

Δείτε σχετικό βίντεο:

French President Macron: The French Navy intercepted a new tanker under international sanctions yesterday morning, originating from Russia: the Tagor.pic.twitter.com/1xfLgHwmw7 — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

The French navy has released video of its forces seizing a sanctioned Russian-linked oil tanker called the Tagor, in the Atlantic Ocean, 700km west of France. pic.twitter.com/qWyMzqsBdl — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 1, 2026

Αυτό είναι το τέταρτο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου που αναχαιτίζει η Γαλλία

Είναι το τέταρτο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου που χρησιμοποιείται από την Μόσχα για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων που αναχαιτίζεται εν πλω από την Γαλλία από τον Σεπτέμβριο 2025.

Η σύλληψη του τάνκερ με την ονομασία Tagor έγινε σε απόσταση «άνω των 400 ναυτικών μιλίων» ανοικτά της Βρετάνης, πολύ μακριά από τις ευρωπαϊκές ακτές, διευκρίνισε η γαλλική περιφέρεια του Ατλαντικού σε ανακοίνωση.

Το Tagor είχε αποπλεύσει από το Μουρμάνσκ και κατευθυνόταν προς την πόλη Λιμπέ του Καμερούν, χώρα της οποίας τη σημαία έφερε.

Το γαλλικό ναυτικό θεωρεί ότι πιθανότατα πρόκειται για πλαστή σημαία και αποφάσισε να επιβιβασθεί στο πλοίο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σύμβασης του Μοντέγκο Μπέι (Montego Bay) για το δίκαιο της θάλασσας.

Ο πλοίαρχος δήλωσε ότι «ρωσικής υπηκοότητας»

Ο πλοίαρχος αρνήθηκε επανειλημμένως να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο πλοίαρχος δήλωσε ότι είναι «ρωσικής υπηκοότητας», διευκρίνισε η εισαγγελία ανακοινώνοντας ποινική έρευνα για μη πιστοποίηση εθνικότητας πλοίου, έλλειψη νόμιμης σημαίας και άρνηση συμμόρφωσης.

Το πλοίο και το πλήρωμά του οδηγούνται προς λιμάνι για την συνέχιση των ελέγχων.

Το τάνκερ Tagor, αντικείμενο κυρώσεων των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει αλλάξει επανειλημμένως σημαία, παίρνοντας διαδοχικά τις σημαίες της Μαδαγασκάρης, των Νήσων Μάρσαλ και του Παναμά.

Θεωρείται ύποπτο για μεταφορά ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου και συνδέεται με τον Ιρανό μεγιστάνα του πετρελαίου Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχάνι, σύμφωνα με τον ιστότοπο Opensanctions.org.

Ο Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχάνι είναι ο γιος του Αλί Σαμχάνι, στενού συνεργάτη του αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Και οι δύο σκοτώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.