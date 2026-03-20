Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου

Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας αναχαίτισε και συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μέσω της πλατφόρμας Χ.

«Παραμένουμε αποφασισμένοι. Σήμερα το πρωί στη Μεσόγειο, το Γαλλικό Ναυτικό αναχαίτισε και επιβιβάστηκε σε ένα άλλο πλοίο του σκιώδους στόλου, το Deyna. Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος. Αυτά τα σκάφη, τα οποία αποφεύγουν τις διεθνείς κυρώσεις και παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας, κερδοσκοπούν από τον πόλεμο. Γεμίζουν τις τσέπες τους ενώ παράλληλα βοηθούν στη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας. Δεν θα το επιτρέψουμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος Μακρόν στην ανάρτησή του.

We remain resolute. This morning in the Mediterranean, the French Navy intercepted and boarded another vessel from the shadow fleet, the Deyna. The war involving Iran will not deflect France from its support for Ukraine, where Russia’s war of aggression continues unabated.… pic.twitter.com/SYCPKblacb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026

Η έρευνα για ψευδή σημαία επιβεβαίωσε ότι ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο

Το τάνκερ, με σημαία Μοζαμβίκης και προερχόμενο από το ρωσικό λιμάνι του Μουρμάνσκ, συνελήφθη στη δυτική Μεσόγειο, αφού θεωρήθηκε ύποπτο ως μέλος του σκιώδους ρωσικού στόλου, ανακοίνωσαν οι γαλλικές λιμενικές αρχές.

Η έρευνα για ψευδή σημαία που ακολούθησε επιβεβαίωσε τις υποψίες των γαλλικών αρχών που ειδοποίησαν την εισαγγελία της Μασσαλίας. Το πλοίο θα συνοδευτεί σε αγκυροβόλιο και θα συνεχισθούν οι έρευνες.

Είναι το τρίτο τάνκερ που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο, ο οποίος επιτρέπει στην Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο συλλαμβάνεται από τις γαλλικές αρχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού με τους βρετανούς συμμάχους μας, διευκρίνισε η γαλλική λιμενική αρχή της Μεσογείου.