Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα τελευταία χρόνια, το Live A Legacy έχει εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα που ξεπερνά το επίπεδο της ευαισθητοποίησης και εστιάζει στη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών για τις γυναίκες στον χώρο εργασίας. Τι είναι αυτό που κάνει σήμερα τέτοιες πρωτοβουλίες να έχουν πραγματική αξία;

Πρωτοβουλίες όπως το Live A Legacy αποκτούν πραγματική αξία όταν δημιουργούν ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης για τις γυναίκες — είτε μέσα από πρόσβαση σε δίκτυα, νέες δεξιότητες ή επαγγελματικές ευκαιρίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αγορές όπως της Ελλάδας, όπου η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συμβάλει άμεσα στην ανάπτυξη και την καινοτομία.

Στην πράξη, η επιτυχία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας δεν μετριέται από την προβολή της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει. Από το κατά πόσο δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να εξελιχθούν, να ηγηθούν και να διαμορφώσουν το μέλλον του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Το Live A Legacy εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία στην πράξη. Από το 2018 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχουν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία, 280 γυναίκες έχουν λάβει υποτροφίες mentoring και επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ περισσότερες από 50 νέες γυναίκες έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε έμμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης. Αυτή η σύνδεση της ενδυνάμωσης με συγκεκριμένες επαγγελματικές ευκαιρίες συνεχίζεται και φέτος, μέσα από το Live A Legacy Internship Program και εταιρείες από το δίκτυο συνεργατών της Mastercard.

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στην αγορά εργασίας, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις προσδοκίες των εργαζομένων να διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον. Ποιες δεξιότητες και ποια χαρακτηριστικά ηγεσίας θεωρείτε ότι θα καθορίσουν την επόμενη γενιά επαγγελματιών;

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης και η επόμενη γενιά επαγγελματιών θα χρειαστεί να συνδυάζει ισχυρή κατανόηση της τεχνολογίας και του ψηφιακού περιβάλλοντος με ουσιαστικές ανθρώπινες δεξιότητες.

Η προσαρμοστικότητα, η κριτική σκέψη και η συνεχής διάθεση για μάθηση θα είναι απαραίτητες. Την ίδια στιγμή, εξίσου σημαντικές θα είναι η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και η ηγεσία με υπευθυνότητα και ισχυρές αξίες.

Ειδικά σε οικονομίες που εξελίσσονται ταχύτατα, όπως η ελληνική, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνεται, οι ηγέτες του αύριο θα είναι εκείνοι που θα μπορούν να διαχειρίζονται την αλλαγή, παραμένοντας κοντά στους ανθρώπους και ενισχύοντας μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί γύρω από τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, ποιες θεωρείτε ότι παραμένουν σήμερα οι βασικές προκλήσεις για τις εταιρείες που θέλουν να δημιουργήσουν πραγματικά συμπεριληπτικά εργασιακά περιβάλλοντα;

Πολλοί οργανισμοί έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικές δεσμεύσεις γύρω από τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Η μεγαλύτερη πρόκληση, όμως, βρίσκεται στη συνέπεια με την οποία εφαρμόζονται στην καθημερινότητα. Η συμπερίληψη πρέπει να αποτυπώνεται στις καθημερινές αποφάσεις: στον τρόπο που προσλαμβάνουμε, εξελίσσουμε και αξιολογούμε τους ανθρώπους μας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ηγεσία.

Σε πολλές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο ώστε οι προθέσεις να μεταφραστούν σε μετρήσιμα αποτελέσματα — ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ισότιμη πρόσβαση σε ηγετικούς ρόλους και ευκαιρίες εξέλιξης. Για να κλείσει αυτό το κενό απαιτούνται λογοδοσία, διαφάνεια και σταθερή δέσμευση, γιατί η αλλαγή κουλτούρας είναι μια συνεχής διαδικασία.

Ως μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας, πώς προσεγγίζει η Mastercard τη συμπερίληψη και τη γυναικεία ενδυνάμωση στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της;

Στη Mastercard, η συμπερίληψη δεν αποτελεί μια μεμονωμένη πρωτοβουλία. Είναι αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε ως εταιρεία και αναπτυσσόμαστε. Εστιάζουμε στη δημιουργία πρόσβασης — στην ψηφιακή οικονομία, στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στις ευκαιρίες που επιτρέπουν σε ανθρώπους και επιχειρήσεις να εξελιχθούν.

Στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι στηρίζουμε συνολικά το οικοσύστημα: από επιχειρηματίες και μικρές επιχειρήσεις μέχρι συνεργάτες σε ολόκληρο τον χρηματοοικονομικό κλάδο. Η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί βασικό κομμάτι αυτής της προσέγγισης, γιατί η μεγαλύτερη συμμετοχή και εκπροσώπηση ενισχύει την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θα θέλατε να κρατήσουν οι συμμετέχοντες/-ουσες από το φετινό Live A Legacy στην Αθήνα;

Εύχομαι όσοι συμμετείχαν στο φετινό Live A Legacy στην Αθήνα να έφυγαν με κάτι περισσότερο από έμπνευση: με μια νέα γνωριμία, μια διαφορετική οπτική ή ένα επόμενο βήμα για την προσωπική ή επαγγελματική τους διαδρομή.

Το φετινό concept, «Hear the Stories. Embrace the Wave», αποτύπωσε ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Άνθρωποι από διαφορετικούς κλάδους και backgrounds μοιράστηκαν ανοιχτά ιστορίες για την ενδυνάμωση, την ηγεσία, τις επιλογές και τις στιγμές που διαμόρφωσαν την πορεία τους.

Αυτές οι ιστορίες έχουν αξία γιατί φέρνουν τη συζήτηση για τη συμπερίληψη πιο κοντά στην πραγματική εμπειρία: την κάνουν πιο άμεση, πιο ανθρώπινη και πιο ουσιαστική.

Αυτή είναι, για μένα, και η δύναμη του Live A Legacy: φέρνει κοντά μια δυναμική κοινότητα επαγγελματιών και δημιουργεί τις συνθήκες ώστε η έμπνευση να μετατρέπεται σε δράση.