Tablet: Το απόλυτο αξεσουάρ που παίρνεις παντού το καλοκαίρι

Η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει. Οι περισσότεροι αρχίζουν να οργανώνουν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, να κλείνουν εισιτήρια και να σκέφτονται τι θα πάρουν μαζί στο πλοίο, στο camping, στο εξοχικό ή στην παραλία. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε αντηλιακά, πετσέτες και βιβλία, υπάρχει ένα gadget που κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο απολαυστική… Το tablet.

Είναι ελαφρύ, χωράει παντού, λειτουργεί ως βιβλίο, μικρό laptop, σημειωματάριο, εργαλείο εργασίας ή συσκευή ψυχαγωγίας. Είτε ταξιδεύεις με πλοίο, είτε χαλαρώνεις στην παραλία, είτε κάνεις remote work από το εξοχικό, ένα tablet μπορεί να γίνει ο απόλυτος καλοκαιρινός σου σύμμαχος.

Τα καλύτερα tablets για το καλοκαίρι

Από premium μοντέλα μέχρι πιο οικονομικές επιλογές και παιδικά tablets, θα τα βρείτε όλα σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή.

Premium επιλογές για υψηλές απαιτήσεις

Ιδανικά για όσους θέλουν ισχύ, οθόνη υψηλής ποιότητας και δυνατότητες laptop:

Microsoft Surface Pro 11th Edition

Το Microsoft Surface Pro (11th Edition) σε έκδοση Platinum είναι ένα υπερσύγχρονο, ευέλικτο 2-σε-1 σύστημα που συνδυάζει την κομψότητα ενός laptop με την ευελιξία ενός tablet, φέρνοντας το καλύτερο και των δύο κόσμων σε μία συσκευή που δουλεύει με δύναμη κάθε φορά που την χρειάζεσαι.

Apple iPad Air 7th Gen – Η premium εμπειρία της Apple

Το Apple iPad Air 7th Gen επαναπροσδιορίζει την εμπειρία tablet με το πανίσχυρο M3 chip της Apple, προσφέροντας ασυναγώνιστες επιδόσεις και προηγμένα γραφικά. Εξοπλισμένο με κορυφαία τεχνολογία, ιδανικό για multitasking, gaming, δημιουργικότητα και παραγωγικότητα.

Xiaomi Redmi Pad: Η σειρά για ισορροπία απόδοσης – τιμής

Το Xiaomi Redmi Pad 2 είναι ιδανικό για όσους θέλουν ένα οικονομικό αλλά ποιοτικό tablet για καθημερινή χρήση. Ελαφρύ και πρακτικό, χωράει εύκολα στην τσάντα και είναι ιδανικό για καλοκαιρινές μετακινήσεις. Η μεγάλη οθόνη 11″ και η καλή του αυτονομία, το καθιστούν τέλειο για ταινίες στο πλοίο, scrolling στα social media και e-books.

Εάν θέλετε εμπειρία mini‑laptop, τότε το Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1 είναι η καλύτερη επιλογή. Διαθέτει μεγάλη οθόνη 12.1″ και είναι εξαιρετικό για streaming, gaming και multitasking, ειδικά σε ταξίδια ή τις στιγμές που χαλαρώνετε στην παραλία.

Blackview Mega Series: Μεγάλη οθόνη & value for money

Με μεγάλη οθόνη και μεγάλη μνήμη, είναι ιδανικά για multimedia, ταινίες, gaming και χαλάρωση στις διακοπές.

Το Blackview Mega 2 είναι ένα tablet που ξεχωρίζει για τη μεγάλη οθόνη 12″ και την άνετη εμπειρία θέασης, ιδανική για ταινίες στο πλοίο, σειρές στο ξενοδοχείο ή gaming στο εξοχικό. Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο bundle να ξεχωρίζει είναι η άμεση μεταμόρφωσή του σε ένα ελαφρύ laptop.

Με το συμπεριλαμβανόμενο πληκτρολόγιο και mouse, μπορείτε να δακτυλογραφείτε κείμενα και να διαχειρίζεστε αρχεία με την άνεση ενός υπολογιστή. Η ειδική θήκη προστασίας και η γραφίδα (stylus) συμπληρώνουν το πακέτο, προσφέροντας ασφάλεια στη μεταφορά και ακρίβεια στις σημειώσεις ή τα σχέδιά σας, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη λύση “out-of-the-box”.

Το Blackview Mega 2 12.6 Gift Set προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη οθόνη 12.6″, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη και προσιτή λύση για όσους αναζητούν ένα μεγάλο tablet με πλούσιο εξοπλισμό και έτοιμο πακέτο χρήσης. Με σύγχρονο design και λεπτό προφίλ, συνδυάζει κομψότητα και πρακτικότητα, ενώ το Gift Set που το συνοδεύει ενισχύει σημαντικά την εμπειρία χρήσης, προσφέροντας επιπλέον εργαλεία για εργασία, ψυχαγωγία και καθημερινή άνεση.

Το BlackView Tab 60 Pro Set 4G είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο tablet που συνδυάζει μεγάλη οθόνη, ισχυρή απόδοση και 4G συνδεσιμότητα, ιδανικό για καθημερινή χρήση. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να απολαμβάνουν απρόσκοπτη πλοήγηση στο διαδίκτυο, multimedia ψυχαγωγία και εργασία εν κινήσει.

Παιδικά tablets για ξέγνοιαστες οικογενειακές διακοπές

Ανθεκτικά, με γονικό έλεγχο, προστατευτικές θήκες και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ιδανικά ώστε τα παιδιά να παραμείνουν απασχολημένα στο πλοίο, στο αυτοκίνητο ή στο ξενοδοχείο.

Το Blackview Tab 3 Kids 7 Μπλε είναι σχεδιασμένο ειδικά για παιδιά, με ανθεκτική θήκη σιλικόνης που αντέχει πτώσεις και χτυπήματα. Η οθόνη 7″ είναι ιδανική για μικρά χέρια, ενώ το περιβάλλον χρήσης είναι απλό και ασφαλές.

Διαθέσιμο είναι επίσης το Blackview Tab 3 Kids 7 Ροζ που προσφέρει την ίδια ανθεκτικότητα και παιδική εργονομία, σε μια πιο παιχνιδιάρικη ροζ απόχρωση που λατρεύουν τα μικρά παιδιά.

Εναλλακτικά, μια εξίσου καλή επιλογή είναι το Amazon Fire HD 10 Kids, που διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη 10.1″, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν κινούμενα σχέδια και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η εξαιρετικά ανθεκτική «kid‑proof» θήκη το προστατεύει από πτώσεις για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Εκπαιδευτικά tablets Kiddoboo

Για παιδιά που θέλουν παιχνίδι αλλά και μάθηση, το Kiddoboo Ten Gen2 είναι ένα εκπαιδευτικό tablet με ασφαλές περιβάλλον χρήσης και γονικό έλεγχο που επιτρέπει στους γονείς να ορίζουν τα όρια χρήσης του. Η οθόνη 10.1″ προσφέρει άνετη εμπειρία για εκπαιδευτικά παιχνίδια, ζωγραφική, βίντεο και εφαρμογές μάθησης για δημιουργική απασχόληση και στις διακοπές.