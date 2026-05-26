Μια νύχτα μόνο: Αποκαλύψεις και θλίψη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το 84ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Ο θάνατος της Κατερίνης σκορπά θλίψη.

Ο Οδυσσέας αποκαλύπτει στην Αλεξάνδρα ότι είναι και πάλι μαζί με την Αρετή.

Η επίθεση στον Νταγιάννο φέρνει τα πάνω κάτω.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο

Η επίθεση στον Νταγιάννο φέρνει τα πάνω κάτω και η Μαρίκα ψάχνει απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από ό,τι συνέβη, ενώ οι υποψίες στρέφονται ευθέως στην Άσπα, πυροδοτώντας μια σφοδρή σύγκρουση. Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα, όταν ο Οδυσσέας τής αποκαλύπτει ότι έχει επιστρέψει στην Αρετή, όμως δεν μένει με σταυρωμένα χέρια και κινείται ψυχρά, ετοιμάζοντας ένα επικίνδυνο σχέδιο. Παράλληλα, ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με την πιο προσωπική του αλήθεια και αποφασίζει να αναζητήσει τον βιολογικό του πατέρα. Και ενώ όλα μοιάζουν να ισορροπούν… μια απρόσμενη κλήση διακόπτει την ηρεμία της νύχτας και τα νέα για τον χαμό της Κατερίνης πέφτουν σαν κεραυνός, σκορπώντας θλίψη.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA

#MiaNyxtaMono

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου