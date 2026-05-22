Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν: Ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League στο MEGA
Media 22 Μαΐου 2026, 13:01

Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν: Ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League στο MEGA

Το Σάββατο 30 Μαΐου, το MEGA μας ταξιδεύει στη Βουδαπέστη για τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το MEGA, πάντοτε παρόν στις μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, μεταφέρει τη λάμψη και την ένταση του τελικού του UEFA Champions League απευθείας στις οθόνες των φιλάθλων. Φέτος, το ραντεβού με την ιστορία δίνεται νωρίτερα, στις 19:00, σε μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση που αναμένεται να καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο.

Τελευταίος σταθμός της φετινής διαδρομής, το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 19:00, η Βουδαπέστη, όπου η Άρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν αναμετρώνται στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League 2026.

Η Παρί Σεν Ζερμέν στοχεύει να γίνει η δεύτερη μόλις ομάδα που κατακτά το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο τον 21ο αιώνα, απέναντι στην Άρσεναλ που, μετά την κατάκτηση της Premier League, επιθυμεί να προσθέσει στη συλλογή της το πρώτο κύπελλο της κορυφαίας διοργάνωσης. Η σύγκρουση των δύο πιο φορμαρισμένων ομάδων εγγυάται μια βραδιά που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Τον τελικό περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

YouTube thumbnail

Το δημοσιογραφικό και αθλητικό δυναμικό του MEGA έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη τηλεοπτική εμπειρία για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, με ανταποκρίσεις από την Αθήνα και τη Βουδαπέστη. Εκτενή ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις και όλο το παρασκήνιο συνθέτουν το σκηνικό πριν και μετά τη σέντρα.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά πολύ πριν από το πρώτο σφύριγμα του τελικού, με το MEGA να μεταφέρει τον παλμό από το Λονδίνο και το Παρίσι, αλλά και από την Ελλάδα, όπου οι φίλαθλοι ζουν με πάθος κάθε στιγμή πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση του UEFA Champions League.

Από τη Βουδαπέστη, ο Γιώργος Μαζιάς μεταδίδει ζωντανά όλες τις εξελίξεις, την ατμόσφαιρα του γηπέδου και το κλίμα στα στρατόπεδα των διεκδικητών του τίτλου.

Στο στούντιο του MEGA, ο δημοφιλής κωμικός Μάρκος Σεφερλής, έρχεται να προσφέρει τη δική του ξεχωριστή οπτική, σχόλια και προβλέψεις στις Pre-game και Post-game εκπομπές, πλαισιώνοντας μοναδικά το αθλητικό επιτελείο.

Η ποδοσφαιρική βραδιά ξεκινά με προθέρμανση από την… κουζίνα του Buongiorno, μαζί με τον σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο.

Μετά τη λήξη του τελικού, το MEGA συνεχίζει με πλήρη κάλυψη: απονομή του τροπαίου, πανηγυρισμοί, δηλώσεις πρωταγωνιστών και αντιδράσεις των φιλάθλων εντός και εκτός γηπέδου.

Το MEGA φέρνει για μια ακόμη χρονιά στους τηλεθεατές την απόλυτη εμπειρία του UEFA Champions League με έντονο παλμό και όλη τη λάμψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Τις εκπομπές παρουσιάζουν ο Παναγιώτης Περπερίδης και ο Μένιος Σακελλαρόπουλος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ UEFA CHAMPIONS LEAGUE
PRE-GAME ΣΤΙΣ 18:00
ΑΡΣΕΝΑΛ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΣΤΙΣ 19:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 21:20

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

