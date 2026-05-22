Πέντε άτομα συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο σε δύο διαφορετικές υποθέσεις απάτης με τη μέθοδο του «λογιστή», σε Κιλκίς και Πέλλα.

Στην πρώτη περίπτωση, ο άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη στο Κιλκίς, παριστάνοντας τον λογιστή και ζητώντας να καταγράψει χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσε στο σπίτι της.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 13.530 ευρώ και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ανήλικος συνεργός τους.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο και δύο ακόμη συνεργούς του μέσα στο όχημα διαφυγής. Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και επιστράφηκαν στην παθούσα, ενώ καταγράφηκαν επίσης ένα περίστροφο, 28 φυσίγγια και κινητό τηλέφωνο.

Στη δεύτερη υπόθεση, ηλικιωμένος στην Πέλλα δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που προσέφυγε στον λογιστή και επιχείρησε να αποσπάσει 40.000 ευρώ, επικαλούμενος δήθεν λογιστική εκκρεμότητα.

Ο άνδρας που πήγε να παραλάβει τα χρήματα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.

Για τις υποθέσεις διενεργήθηκε προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.