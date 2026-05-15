Άλλη μία τηλεφωνική απάτη εις βάρος ηλικιωμένου στην Κέρκυρα εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι απατεώνες υποδυόμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 79χρονο 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι.

Εντοπίστηκαν τρεις από την εγκληματική ομάδα, ενώ αναζητείται και ένας 29χρονος

Συγκεκριμένα, το θύμα δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που του είπε πως είναι από τον ΔΕΔΔΗΕ και τον έπεισε ότι πρέπει να τους δώσει τα χρήματα. Πέρασε ο συνεργός του, τα πήρε και έπειτα εξαφανίστηκαν. Όταν ο 79χρονος κατάλαβε την απάτη, προχώρησε σε καταγγελία.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, η εγκληματική ομάδα αποτελούνταν από τέσσερις ημεδαπούς. Ο 26χρονος, ο 32χρονος και η 46χρονη εντοπίστηκαν, ενώ αναζητείται ένας 29χρονος. Βρέθηκαν περίπου 13.000 ευρώ.

Δημογλίδου: «Κλείνουμε το τηλέφωνο και επικοινωνούμε άμεσα με την Αστυνομία»

Όταν καταγγέλλεται απάτη, τα ποσά που τα θύματα λένε ότι τους άρπαξαν «είναι πάντα καταδήλωση των θυμάτων, αλλά δεν έχουν λόγο τα θύματα να δηλώσουν μεγαλύτερα ποσά. Και βλέπουμε μεγάλης ηλικίας, οι οποίες διατηρούν αυτά τα ποσά συνήθως στις οικίες τους και προσεγγίζονται και πολύ πιο εύκολα από τους απατεώνες» σημειώνει μιλώντας στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Και προσθέτει: «Έχουμε διαπιστώσει σε κάποιες περιπτώσεις από τις τελευταίες εγκληματικές οργανώσεις που έχουμε εξαρθρώσει, ότι όταν αντιλαμβάνεται ο πολίτης ότι πρόκειται για απάτη και κλείνει το τηλέφωνο, επανέρχονται και προσποιούνται είτε τους αστυνομικούς οι οποίοι θέλουν να τους βοηθήσουν, γνωρίζουν ότι έχουν μιλήσει με κάποιον απατεώνα και θέλουν να τους βοηθήσουν, να τους προστατεύσουν, οπότε πρέπει να παραδώσουν τα χρήματά τους και τα κοσμήματά στην Αστυνομία».

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή: «Κλείνουμε και το επόμενο τηλέφωνο και επικοινωνούμε εμείς με την Αστυνομία. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος αστυνομικός να επικοινωνήσει με κάποιον πολίτη επειδή έχει εξαπατηθεί και να ζητήσει χρήματα και κοσμήματα».

Στην περίπτωση της Κέρκυρας «είχαμε και απειλές», αναφέρει η κ. Δημογλίδου. «Αντιλήφθηκαν ότι ήταν μόνος του ο άνθρωπος αυτός και τον απειλούσαν και με τη ζωή του και με τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα οικείων προσώπων για να παραδώσουν… Στη συνέχεια πήρε άλλος και έκανε τον αστυνομικό. Προσπαθούσαν επίμονα να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα από αυτόν τον άνθρωπο».

Η ίδια επισήμανε την ανάγκη τα θύματα να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία, ενώ όπως είπε «ετοιμάζουμε και άλλο spot από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας με άλλου είδους απάτες».

Τέλος, είπε ότι είναι πολύ εύκολο να επικοινωνήσει κάποιος με το 100, διευκρινίζοντας ότι «δεν μιλάμε τη στιγμή που βρίσκεται σε κίνδυνο και δέχεται επίθεση κάποιος. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κλείνουμε όμως το τηλέφωνο. Κανένας δεν θα επικοινωνήσει μαζί μας για να μας ζητήσει να απομακρύνουμε τα χρήματα».