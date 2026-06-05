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Shein – Temu – AliExpress: Τέλος στα «τζάμπα» μικροδέματα από την Κίνα – Ο Ιούλιος των τελωνειακών δασμών
Οικονομία 05 Ιουνίου 2026, 08:00

Shein – Temu – AliExpress: Τέλος στα «τζάμπα» μικροδέματα από την Κίνα – Ο Ιούλιος των τελωνειακών δασμών

Η ροή των φθηνών δεμάτων, κυρίως από την Κίνα, κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό χάρη στον κανόνα «de minimis» της ΕΕ, ο οποίος επέτρεπε την είσοδο πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ χωρίς την επιβολή τελωνειακών δασμών.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
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Τα πάνω – κάτω έρχονται στους δασμούς στα μικρά δέματα τα οποία εισέρχονται στην ΕΕ μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, κυρίως από την Κίνα. (Shein – Temu – AliExpress). Πρόκειται για τις λεγόμενες «αποστολές χαμηλής αξίας του ηλεκτρονικού εμπορίου», LVC.

Η ροή φθηνών δεμάτων κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό χάρη στον κανόνα «de minimis» της ΕΕ, ο οποίος επέτρεπε την είσοδο πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ χωρίς την επιβολή τελωνειακών δασμών

Η άνευ προηγουμένου «απόβαση» προϊόντων, κυρίως από την ασιατική αγορά, έχει θορυβήσει την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα. Προκειμένου να μπει ένα «φρένο» στη διείσδυση των ασιατικών «γιγάντων» του ηλεκτρονικού εμπορίου η ΕΕ θέτει σε εφαρμογή ένα πλέγμα μέτρων όπως η επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ.

Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα καθώς όλα τα μικροδέματα, από την 1η Ιουλίου (2026), θα υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς με στόχο να μπει ένα τέλος «στον αθέμιτο ανταγωνισμό για τους λιανοπωλητές της ΕΕ», όπως έχει τονιστεί κατ΄ επανάληψη από επίσημα χείλη.

Συγκεκριμένα, θα επιβάλλεται προσωρινός πάγιος δασμός 3 ευρώ για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ που περιέχονται σε μικρά δέματα και αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει πως μια παραγγελία για παράδειγμα τριών μπλουζών, ενός ζευγαριού καλτσών και ενός παιχνιδιού, θα φτάσει να επιβαρύνεται με 9 ευρώ σε δασμούς.

Ο φόρος θα επιβάλλεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο κατάστημα εισαγωγών IOSS της ΕΕ για πληρωμή ΦΠΑ, καλύπτοντας το 93% των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η ΕΕ σχεδιάζει να καταργήσει την εξαίρεση «de minimis» έως το 2028, με τον δασμό των 3 ευρώ να λειτουργεί εν τω μεταξύ ως αποτρεπτικός παράγοντας.

Φθηνά προϊόντα από την Κίνα κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά

Αμείλικτα τα νούμερα από τα μικροδέματα που προήλθαν από την Κίνα

Οι αριθμοί και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκαλούν σοκ, καθώς αποκαλύπτουν το μέγεθος της διείσδυσης: μόνο πέρυσι εισήχθησαν στα κράτη μέλη της ΕΕ συνολικά 5,8 δισεκατομμύρια δέματα αξίας έως 150 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26% σε ετήσια βάση.

Στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και ΓΓ της ΕΣΕΕ, Θεόδωρο Καπράλο, η οικονομική η ζημιά προσδιορίζεται «σε πάνω από 600.000.000 τζίρο τον χρόνο».  Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) διακινούνται καθημερινά 200.000 με 250.000 μικροδέματα. Το 80% της αξίας και το 93% του όγκου ήταν μικροδέματα που προήλθαν από την Κίνα.

Σύμφωνα με την έρευνα της NielsenIQ για λογαριασμό του ΣΕΛΠΕ, οι Έλληνες από τις online πλατφόρμες εκτός ΕΕ αγοράζουν είδη ένδυσης, είδη σπιτιού και μικροαντικείμενα, ηλεκτρονικά και gadgets. Η χαμηλή τιμή αποτελεί το κυρίαρχο κίνητρο για online αγορές, με μεγάλη διαφορά από κάθε άλλο κριτήριο.

Η ΕΣΕΕ επισημαίνει πως η απόφαση της ΕΕ ισχυροποιεί την άμυνα του ευρωπαϊκού εμπορίου απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η απάντηση στους δασμούς

Αναγνωρίζοντας ότι το τοπίο αλλάζει, εταιρείες όπως η Shein και η Temu προσπαθούν να προσαρμοστούν δημιουργώντας γιγαντιαίες αποθήκες (hubs) εντός της Ευρώπης. Στόχος τους είναι να εκτελωνίζουν μαζικά τα εμπορεύματα στην είσοδο της ΕΕ και στη συνέχεια να τα διακινούν εσωτερικά ως ευρωπαϊκά δέματα, προσπαθώντας να απορροφήσουν μέρος του κόστους για να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές τους.

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