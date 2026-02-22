Η άνευ προηγουμένου «απόβαση» προϊόντων, κυρίως από την ασιατική αγορά, έχει θορυβήσει συνολικά την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα. Τα μικροδέματα από πλατφόρμες τύπου Temu, Shein και AliExpress έχει οδηγήσει στα «κάγκελα» τον κλάδο του λιανεμπορίου.

Φθηνά προϊόντα από την Κίνα κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά οδηγώντας στα «κάγκελα» τον κλάδο του λιανεμπορίου. Η διείσδυση των ασιατικών κολοσσών (κυρίως των Temu, Shein και AliExpress) έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις

Η ΕΕ δεν μπορούσε να παραμείνει με σταυρωμένα τα χέρια και πρόσφατα άναψε «πράσινο φως» για τους νέους κανόνες τελωνειακών δασμών. Σύμφωνα με αυτούς, θα επιβάλλεται τελωνειακός δασμός 3 ευρώ σε όλα τα είδη που εισέρχονται στην Ένωση και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

Ανακοίνωσε ότι το τέλος θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο με στόχο να θέσει τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό για τους λιανοπωλητές της ΕΕ, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές από τα φθηνά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη κυρίως από κινεζικούς «γίγαντες» του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αμείλικτα τα νούμερα

Οι αριθμοί και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκαλούν σοκ, καθώς αποκαλύπτουν το μέγεθος της διείσδυσης: μόνο πέρυσι εισήχθησαν στα κράτη μέλη της ΕΕ συνολικά 5,8 δισεκατομμύρια δέματα αξίας έως 150 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26% σε ετήσια βάση.

Το 2024, η ΕΕ δέχτηκε περίπου 4,5 δισ. μικροδέματα, με το 91% να προέρχεται από Κίνα.

Στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και ΓΓ της ΕΣΕΕ, Θεόδωρο Καπράλο, η οικονομική η ζημιά προσδιορίζεται «σε πάνω από 600.000.000 τζίρο τον χρόνο»

Η κρισιμότητα της κατάστασης αναδείχθηκε μέσα από τα αποκαλυπτικά συμπεράσματα της μελέτης (2024) της ΕΣΕΕ για τις ασιατικές πλατφόρμες που μεταξύ άλλων έδειξαν:

Κατέλαβαν 17,63% – 20,9% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η συνολική δημοσιονομική απώλεια για το ελληνικό κράτος (φόροι, δασμοί, ασφαλιστικές εισφορές, απώλεια επενδύσεων και θέσεων εργασίας) εκτιμάται στα 188,1 – 204, 3 εκ. ευρώ, δηλαδή 3 φορές τα έσοδα της τεκμαρτής φορολόγησης λιανεμπορικών επιχειρήσεων ή το 100% του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με την έρευνα της NielsenIQ για λογαριασμό του ΣΕΛΠΕ, οι Έλληνες από τις online πλατφόρμες εκτός ΕΕ αγοράζουν ρούχα ένδυσης, είδη σπιτιού και μικροαντικείμενα, ηλεκτρονικά και gadgets. Την ίδια ώρα, η χαμηλή τιμή αποτελεί το κυρίαρχο κίνητρο για online αγορές, με μεγάλη διαφορά από κάθε άλλο κριτήριο.

«Κανένας εφησυχασμός»

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) επισημαίνει πως η απόφαση της ΕΕ ισχυροποιεί την άμυνα του ευρωπαϊκού εμπορίου απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ωστόσο, η ΕΣΕΕ τονίζει πως κανένας εφησυχασμός δεν δικαιολογείται καθώς, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, για ολόκληρο το α’ εξάμηνο του 2026 ο δασμός των 3 ευρώ δεν θα επιβάλλεται στα μικροδέματα.

Θεωρεί δεδομένο πως οι ασιατικοί «γίγαντες» του ηλεκτρονικού εμπορίου θα σπεύσουν τους πρώτους έξι μήνες του 2026 να εκμεταλλευτούν κάθε «παράθυρο» και να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να προωθήσουν διαφημιστικά και εμπορικά τα προϊόντα τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωπαίους καταναλωτές, για να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη πριν την εφαρμογή του νέου δασμολογικού καθεστώτος που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026.

Το κρίσιμο ερώτημα

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΕΕ απέστειλε επιστολή προς την αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία θέτοντας τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν:

• Με ποιες ενέργειες θα προστατεύσει η Ε.Ε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από αθέμιτες πρακτικές και νέο «τσουνάμι» επικίνδυνων προϊόντων έως ότου εφαρμοστεί ο δασμός των 3 ευρώ;

• Με ποιόν τρόπο θα ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι πριν και μετά την εφαρμογή του νέου δασμού, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας των προϊόντων;

• Τι θα ισχύσει μετά την 1η Ιουλίου για τις πλατφόρμες που διατηρούν αποθήκες προϊόντων σε κράτη – μέλη της Ε.Ε; Θα επιβάλλεται και σε αυτές ο δασμός των 3 ευρώ και πώς;

Το τελευταίο ερώτημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο για να μην ανοίξει «κερκόπορτα» που θα επιτρέπει την αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων.