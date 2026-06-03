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Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 14:52

Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες

Στις εκλογές του Μαρτίου, οι Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν το πιο χαμηλό ποσοστό τους από το 1903, όμως παρέμειναν μακράν το πρώτο κόμμα στην Δανία με 38 έδρες

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Περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες, για πρώτη φορά στην Δανία, περιλαμβάνονται στη νέα κυβέρνηση που ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν.

Έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν τις εκλογές της 24ης Μαρτίου, οι οποίες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, η Φρέντερικσεν ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι κατέληξε σε συμφωνία γα τον σχηματισμό κεντροαριστερής κυβέρνησης, στην οποία συμμετέχουν το κόμμα της, οι Σοσιαλδημοκράτες, καθώς και το Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα SF, το κεντροαριστερό Radikale Venstre και το κεντρώο κόμμα «Μετριοπαθείς».

Είναι η τρίτη θητεία της ως επικεφαλής της κυβέρνησης στην Δανία, της οποίας ηγείται από το 2019.

Η Φρέντερικσεν ανακοίνωσε τα ονόματα των νέων υπουργών, τους οποίους παρουσίασε στον βασιλιά Φρέντερικ Ι’.

«Είναι μία κυβέρνηση που αποτελείται από 21 υπουργούς και, για πρώτη φορά στην ιστορία της Δανίας, περιλαμβάνει περισσότερες γυναίκες υπουργούς απ΄ό,τι άνδρες», δήλωσε μπροστά από το παλάτι.

Έντεκα από τους 21 υπουργούς είναι γυναίκες και ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης υπουργούς που συμμετείχαν στην προηγούμενη κυβέρνηση της Φρέντερικσεν.

Ο επικεφαλής των Μετριοπαθών, ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, που ήταν ο άνθρωπος-κλειδί των διαπραγματεύσεων μετά τις εκλογές της 24ης Μαρτίου, διατηρεί τη θέση του υπουργού Εξωτερικών.

Σχολιαστές σημειώνουν πως η Φρέντερικσεν επέλεξε να διορίσει τον συνάδελφό της στο κόμμα, Πίτερ Χούμελγκαρντ, υπουργό Οικονομικών στη θέση του Νικολάι Βάμεν, ο οποίος αναλαμβάνει στο εξής το προηγούμενο χαρτοφυλάκιο του Χούμελγκαρντ ως υπουργός Δικαισύνης.

Αμφότεροι θεωρούνται υποψήφιοι για τη διαδοχή της Μέτε Φρέντερικσεν στην ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Η νέα κυβέρνηση περιλαμβάνει επίσης την Πία Όλσεν Ντίουντ, η οποία αναλαμβάνει υπουργός Οικονομίας και Εσωτερικών, ενώ ο Γέπε Μπρους αναλαμβάνει υπουργός Άμυνας.

Ο Μάρτιν Λίντεγκαρντ αναλαμβάνει υπουργός για τις Επιχειρήσεις και την Ανταγωνιστικότητα, η Κριστίνα ‘Εγκελουντ υπουργός Έρευνας, Παιδείας και Ψηφιακής Πολιτικής, η Σαμίρα Νάβα υπουργός για το Κλίμα, την Ενέργεια και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

Χθες, Τρίτη, η Φρέντερικσεν παρουσίασε ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο υπόσχεται στήριξη των οικογενειών που είναι αντιμέτωπες με την ακρίβεια ενώ δεσμεύθηκε να συνεχίσει μια περιοριστική μεταναστευτική πολιτική.

Στις εκλογές του Μαρτίου, οι Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν το πιο χαμηλό ποσοστό τους από το 1903, όμως παρέμειναν μακράν το πρώτο κόμμα στην Δανία με 38 έδρες.

Ούτε ο συνασπισμός της αριστεράς ούτε κι εκείνος της δεξιάς κατάφεραν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία στις εκλογές που οδήγησαν σε κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Από την πλευρά τους, τα τέσσερα κόμματα του νέου συνασπισμού συγκεντρώνουν μόνο 82 έδρες σε σύνολο 179 της Βουλής, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πρέπει να στηριχθεί στην υποστήριξη άλλων κομμάτων για την έγκριση νόμων, περιλαμβανομένης της Κοκκινοπράσινης Συμμαχίας και της Εναλλακτικής.

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