Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου
Η Κάκια Κοντοπούλου είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της σε ταινίες, κυρίως τις δεκαετίες του 1950 και του 1960
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Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου. Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αποχαιρετούσε και τον Άγγελο Αντωνόπουλο.
Για την Κάκια Κοντοπούλου έγραψε «εφυγε σήμερα η αγαπημένη φίλη της Δέσποινας Στυλιανοπούλου, με την πολυτάραχη ζωή, που την γνωρίσαμε μέσα από την συγκλονιστική αυτοβιογραφία της με υπογραφή Γιάννη Βίτσα με τον τίτλο Η ζωή μιας αντιστάρ.Η Κακια στήριζε το ΤΑΣΕΗ. Η εξοδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηριου της Κηφισιας. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ».
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Λίγα λόγια για την Κάκια Κοντοπούλου
Γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας και σπούδασε στη Σχολή Μουσικού Θεάτρου Τάκη Μουζενίδη. Έχει συνεργαστεί στο μουσικό θέατρο Ακροπόλ, για περισσότερα από 15 χρόνια ίσως, με μεγάλα ονόματα της γενιάς της όπως η Σοφία Βέμπο, ο Κώστας Χατζηχρήστος και ο Βασίλης Αυλωνίτης.
Ενδεικτική φιλμογραφία
Αλύγιστη στη ζωή (1964)
Μια εβδομάδα στον παράδεισο (1964)
Τρίτη και 13 (1963)
Ζητείται τίμιος (1963)
Ο διάβολος και η ουρά του (1962)
Καπετάνιος για κλάματα (1961)
Μια του κλέφτη… (1960)
Η μουσίτσα (1959)
Το κορίτσι της γειτονιάς (1954)
Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηρίου της Κηφισιάς.
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