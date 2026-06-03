Ο Μασκ βγάζει 3.6 εκατ. δολ. την ώρα – Κοιμάται στο πάτωμα, δεν πηγαίνει διακοπές, αν και τρισεκατομμυριούχος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει τα τελευταία 30 χρόνια έρχονται στην τσέπη του σχεδόν 1.000 δολάρια. Υπολογίζοντας την περιουσία του Έλον Μασκ, η Wall Street Journal εκτιμά πως η ανθρωπότητα υποδέχεται πιθανότητα τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Με βάση τη μέση αύξηση ανά δευτερόλεπτο της καθαρής περιουσίας του Μασκ κατά τη διάρκεια της καριέρας του η περιουσία του ανέρχεται σήμερα περίπου στα 970 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ είναι 54 ετών και συνίδρυσε την πρώτη από τις πολλές αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και μηχανικής του το 1995, πριν από 31 χρόνια. Για να συγκεντρώσει 970 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτό το διάστημα, θα έπρεπε να συσσωρεύει κατά μέσο όρο περίπου 59.492 δολάρια το λεπτό ή 3,6 εκατομμύρια δολάρια την ώρα.

Ειδικότερα η περιουσία του περιλαμβάνει 538 δισεκατομμύρια δολάρια για το μερίδιό του στη SpaceX πριν από την IPO, 167 δισεκατομμύρια δολάρια για το μερίδιό του στην Tesla και άλλα περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (stock options) σε αυτές τις εταιρείες, τα οποία θα μπορούσε να ασκήσει σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με την ανάλυση της Journal.

Υπάρχουν επίσης 5 δισ. δολ. για καθεμία από τις εταιρείες The Boring Company, που κατασκευάζει σήραγγες, και Neuralink, την εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων που ίδρυσε, καθώς και 104 δισ. δολάρια σε ακίνητα, αεροσκάφη και άλλες επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία, όπως εκτιμά η Altrata, εταιρεία ανάλυσης πλούτου.

Συγκρινόμενος με άλλους μεγιστάνες της τεχνολογίας βρίσκεται μακράν στην κορυφή. Ενδεικτικά η περιουσία του Λάρι Έλισον ανέρχεται σε 243 δισ. δολάρια και του Τζεφ Μπέζου στα 276 δισ. δολάρια.

Για να αποκτήσει τέτοια περιουσία ένα αμερικανικό νοικοκυριό με διάμεσο εισόδημα των ΗΠΑ (83.730 δολ. το 2024) θα χρειαστεί να εργάζεται για περισσότερα από 11 εκατομμύρια χρόνια.

Ο Μασκ, βέβαια, είναι γνωστός για το ότι κοιμάται στα δάπεδα εργοστασίων και σπάνια παίρνει διακοπές.

Τι μπορεί να αγοράσει

Με το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του δεσμευμένο στις εταιρείες του, μπορεί να δανειστεί δισ. δολάρια βάζοντας ως ενέχυρο τις συμμετοχές του στη SpaceX και την Tesla. Μεγάλο μέρος του πλούτου του υπάρχει μόνο στα χαρτιά — δεν πρόκειται για μετρητά που μπορεί εύκολα να ξοδέψει.

Ωστόσο, με αυτά τα 970 δισεκ. δολ. μπορεί να αγοράσει 2,4 εκατ. αμερικανικά σπίτια ή ακόμα και τις 32 ομάδες του NFL, και όλες τις ομάδες του NBA, και να του περισσεύουν πάνω από 500 δισεκ. δολ.

Η καθαρή περιουσία του Μασκ υπερβαίνει την ετήσια οικονομική δραστηριότητα περισσότερων από 125 χωρών.

Πλουσιότερος ακόμα και από τον Ροκφέλερ

Η περιουσία που δημιούργησε μόνος του, βασισμένη στα ηλεκτρικά οχήματα, τους πυραύλους και τις φιλοδοξίες του στην τεχνητή νοημοσύνη, αντιστοιχεί σήμερα περίπου στο 3% του αμερικανικού ΑΕΠ. Με αυτό το μέτρο, ξεπερνά με άνεση τον Τζον Ντ. Ροκφέλερ, τον πλουσιότερο Αμερικανό που έζησε ποτέ πριν από τον Μασκ.

Πριν από έναν αιώνα, ο Ροκφέλερ εκμεταλλεύτηκε το κύμα της βιομηχανικής ανάπτυξης χτίζοντας τη Standard Oil σε έναν κολοσσό, ασκώντας επιρροή στους σιδηροδρόμους και τους αγωγούς. Το μονοπώλιο αυτό διασπάστηκε τελικά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο Ροκφέλερ συγκέντρωσε περιουσία περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 1937, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 1,5% του αμερικανικού ΑΕΠ εκείνης της εποχής.