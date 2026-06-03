Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς ακινήτων

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Η ελληνική αγορά ακινήτων το 2026 συνεχίζει να κινείται ανοδικά, όμως παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης την ίδια ώρα που οι ισορροπίες αλλάζουν, στον τρόπο που κινούνται οι αγοραστές και οι ενοικιαστές και στις περιοχές που συγκεντρώνουν πλέον το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είτε για αγορά είτε για ενοικίαση.

Τα στοιχεία πραγματικών συναλλαγών της Golden Home, του πρώτου τριμήνου του 2026, δείχνουν μια αγορά πιο ώριμη, πιο επιλεκτική και πιο «έξυπνη» από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, στην οποία οι τιμές ακολουθούν μεν σταθερή άνοδο αλλά με πιο ισορροπημένη εικόνα. Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους η μεταβολή των τιμών στην πώληση κατοικιών ήταν στο 4,3%, ενώ στα ενοίκια στο 0,6%.

Οι τιμές πώλησης κατοικιών παρουσιάζουν μια σταθερή, αλλά ηπιότερη, σε σχέση με το 2025, άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς. Την ίδια στιγμή, τα ενοίκια εμφανίζουν πιο ήπια μεταβολή, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά ενοικίασης έχει αρχίσει να ισορροπεί μετά από μια έντονη περίοδο ανόδου.

Τα νότια προάστια

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν μια πιο υγιή συνθήκη συνολικά. Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της αγοράς το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι η γεωγραφική μετατόπιση της ζήτησης. Τα νότια προάστια συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς πόλους, με ισχυρή παρουσία τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς αγοραστές. Η ποιότητα ζωής, η εγγύτητα στη θάλασσα και οι υψηλού επιπέδου κατασκευές διατηρούν την περιοχή στο επίκεντρο. Ωστόσο τα δυτικά προάστια αναδεικνύονται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές καθώς η αυξανόμενη ζήτηση υποδηλώνει ότι ολοένα και περισσότεροι αγοραστές αναζητούν ευκαιρίες σε περιοχές που συνδυάζουν προσιτότητα και προοπτική εξέλιξης.

Οσο για το κέντρο της Αθήνας, διατηρεί τον σημαντικό του ρόλο, ωστόσο η αγορά εμφανίζεται πλέον πιο κατανεμημένη, με το ενδιαφέρον να διαχέεται σε περισσότερες ζώνες.

Ενα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η αύξηση του αριθμού ενδιαφερομένων ανά ακίνητο. Η ζήτηση παραμένει έντονη, όμως συνοδεύεται πλέον από μεγαλύτερη προσοχή και πιο ουσιαστική αξιολόγηση των επιλογών καθώς οι αγοραστές και οι ενοικιαστές δεν κινούνται παρορμητικά, αλλά με γνώμονα τη σύγκριση.

Επιβράδυνση

Την εικόνα αυτή αποτυπώνουν και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 6ης Premium Real Estate Expo 2026, από τον Δημήτρη Μελαχροινό, CEO του Spitogatos, και τα οποία καταγράφουν τις πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η ελληνική αγορά ακινήτων παρέμεινε σε ανοδική τροχιά και το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικίας. Ωστόσο, οι ρυθμοί αύξησης εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων καταγράφονται πρώτα σημάδια σταθεροποίησης. Οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,9% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 8,8%.

Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, οι ΜΖΤ αυξήθηκαν κατά 4,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας χαμηλότερο ρυθμό ανόδου σε σχέση με το 2025, όταν η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 6,7%. Η πρώτη εμφανής πτώση σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφεται στην πώληση της γης, όπου οι ζητούμενες τιμές σημείωσαν μείωση κατά 1,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 1,5% την περίοδο 2024-2025.

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