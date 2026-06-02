Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για συνταξιούχους κι ελεύθερους επαγγελματίες
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Ιουνίου 2026, 18:50

Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για συνταξιούχους κι ελεύθερους επαγγελματίες

Η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων – Ποιες παροχές δίνει ο κοινωνικός τουρισμός

Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπό της: www.dypa.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.000.0000 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία των ενστάσεων

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από την Τετάρτη 03.06.2026 και ώρα 11:00 έως την Πέμπτη 04.06.2026 και ώρα 23:59 αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Η πλήρωση των προϋποθέσεων

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών: https://www.dypa.gov.gr/storage/kt-syntaksiuxi-2026-2027/dhmosia-prosklhsh-2026-2027-ada-psh8n4691o2-01ks.pdf

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων με διάρκεια 13 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

«Τα παράδοξα της προσιτότητας της στέγασης στην Ελλάδα» - Αύξηση κατά 85% στις τιμές των κατοικιών την τελευταία δεκαετία

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας» - Η Ουγγαρία σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Νέοι κλάδοι στην ασφάλιση – Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Νέοι κλάδοι στις ασφάλειες - Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια

Σκύλος 95 ευρώ, γάτα στα... 70 - Για πρώτη φορά η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ κάνοντας ρεκόρ - Η ασφάλιση με τη μεγαλύτερη συμβολή

Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα
Έρευνα GRECA 02.06.26

Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας αντανακλώνται και στις online αγορές. Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι ψηφιακές παραγγελίες έτοιμου φαγητού.

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Δεκάδες πτήσεις 02.06.26

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Κόσμος 02.06.26

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Global Sumud Flotilla 02.06.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια

Στην προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι Αυστραλοί καταγγέλλουν Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;
Culture Live 02.06.26

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;

Χιλιάδες φιγούρες του Star Wars φέρεται να θάφτηκαν μετά το κλείσιμο της Palitoy τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά αν ο θρύλος κρύβει πραγματικά έναν χαμένο συλλεκτικό θησαυρό

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;

Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αρνείται επίμονα» να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη διύλιση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές

ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens
Ελλάδα 02.06.26

ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens

Η πρώην γραμματέας δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον του οποίου προσέφυγε ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.

Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ’ αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης
Ελλάδα 02.06.26

Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ' αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης

Ο φόβος κρατούσε κλειστό το στόμα της 39χρονης στην Καλαμάτα για χρόνια - Δεν θέλησε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία και προτίμησε να μην ζητήσει βοήθεια από στενούς συγγενείς της

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»
Επικαιρότητα 02.06.26

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με τον αφθώδη πυρετό έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής, τονίζοντας ότι το νησί έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή.

Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο
Περιβάλλον 02.06.26

Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο

H άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027, το οποίο ίσως σπάσει το ρεκόρ ζέστης το 2024,.

Baby botox και «περιποίηση βαμπίρ»: Πώς οι αισθητικές θεραπείες έγιναν το νέο φυσιολογικό
Go Fun 02.06.26

Baby botox και «περιποίηση βαμπίρ»: Πώς οι αισθητικές θεραπείες έγιναν το νέο φυσιολογικό

Οι αισθητικές θεραπείες κατά της γήρανσης, όπως το botox, που κάποτε συνδέονταν με τον πλούτο και τη διασημότητα, έχουν πλέον γίνει πιο συνηθισμένες. Πώς επηρεάζουν τα πρότυπα ομορφιάς;

Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού

Σοβαρές ανατροπές στο σχεδιασμό της κυβέρνησης φέρνει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η «ανοιχτή πληγή» του Μαξίμου σε σχέση με Καραμανλή - Σαμαρά και το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο.

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο
Μέση Ανατολή 02.06.26

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο

Εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, κατά παράβαση της εκεχειρίας, ανακοινώθηκε η έναρξη των νέων απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Έκκληση Αούν να μη διασπαστεί ο Λίβανος λόγω διχόνοιας.

Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για τα νέα διαρκείας – Ξεπέρασαν τις 11.500 οι ανανεώσεις
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για τα νέα διαρκείας – Ξεπέρασαν τις 11.500 οι ανανεώσεις

Έντονη η ζήτηση των «ερυθρόλευκων» οπαδών για την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας τους, ενόψει της νέας σεζόν. Χαρακτηριστικό ότι μέχρι στιγμής ο αριθμός ξεπέρασε τις 11.500.

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02.06.26

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Δημήτρης Μπιάγκης και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κλιμάκωση 02.06.26

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

