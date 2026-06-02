Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Όλες οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά ακυρώθηκαν λόγω αιφνιδιαστικής απεργίας των Βέλγων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Όλες οι πτήσεις, περίπου 100, μεταξύ 2 μ.μ. και 7 μ.μ. τοπική ώρα (3 μ.μ. και 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας) έχουν ακυρωθεί. Επίσης αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις, πιθανόν και ακυρώσεις και για τις πτήσεις από τις 8 το βράδυ και μετά.

Συνολικά φαίνεται ότι από την απεργία θα επηρεαστούν τουλάχιστον 140 πτήσεις από και προς τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια του Βελγίου.

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το Flightradar24 δείχνουν ότι η απεργία δεν επηρεάζει τις πτήσεις που πετούν πάνω από το Βέλγιο προς άλλους προορισμούς.

Η απεργία στον εθνικό πάροχο εναέριας κυκλοφορίας Skeyes ξεκίνησε στις 2 μ.μ., επιβεβαίωσαν και τα δύο αεροδρόμια.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών Zaventem ενημέρωσε τους αναχωρούντες επιβάτες να μην ταξιδεύουν στο αεροδρόμιο για πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 2 μ.μ. και 7 μ.μ., οι οποίες έχουν ακυρωθεί όλες. Ο κόμβος ανέφερε σε email ότι επηρεάστηκαν περίπου 140 πτήσεις.

«Οι πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 7 μ.μ. και 9 μ.μ. θα καθυστερήσουν μέχρι μετά τις 9 μ.μ., εάν είναι δυνατόν να γίνουν», ανέφερε το αεροδρόμιο στον ιστότοπό του.

Το αεροδρόμιο Σαρλερουά δήλωσε ότι η αιφνιδιαστική ενέργεια είχε ήδη «οδηγήσει στην ακύρωση πολυάριθμων πτήσεων μεταξύ 6:30 π.μ. και 9:30 π.μ.». Η επανέναρξη της απεργίας το απόγευμα αναμένεται να διαταράξει τις περισσότερες αναχωρήσεις και αφίξεις μέχρι τις 9 μ.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα του αεροδρομίου.

Τι ζητούν

Σύμφωνα με τον βελγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT, η απεργία στην υπηρεσία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας συνδέεται με διαπραγματεύσεις μεταξύ της διοίκησης και των συνδικάτων σχετικά με το νέο ψηφιακό κέντρο ελέγχου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο εμπορευματικών μεταφορών του Σαρλερουά και της Λιέγης.

Η Ryanair δήλωσε ότι η απεργία οδήγησε στην ακύρωση 100 πτήσεων της, επηρεάζοντας σχεδόν 20.000 επιβάτες.

«Ενώ σεβόμαστε το δικαίωμα στην απεργία, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν ειδοποιήθηκαν καθόλου για τη σημερινή απεργία των βελγικών αρχών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι.