Στην τελευταία ετήσια έκθεσή του, ο συντονιστής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, Eurocontrol, προέτρεψε τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες να αντιμετωπίσουν τη συμφόρηση του συστήματος πριν από την καλοκαιρινή αιχμή, καθώς η εναέρια κυκλοφορία συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία, με το συνολικό αριθμό πτήσεων να ανέρχεται πλέον στο 100,2% των προ-πανδημικών επιπέδων.

Το 2025, η Λισαβόνα, η Ζυρίχη και η Νίκαια κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στη λίστα των καθυστερημένων αναχωρήσεων, ενώ η πορτογαλική πρωτεύουσα κατατάχθηκε επίσης μεταξύ των αεροδρομίων που επλήγησαν περισσότερο από καθυστερήσεις στις αφίξεις, μαζί με την Αθήνα και το Λουξεμβούργο.

Πόσο καθυστερούν οι αναχωρήσεις πτήσεων στα 20 κορυφαία αεροδρόμια της Ευρώπης;

Σύμφωνα με το euronews, το αεροδρόμιο Humberto Delgado της Λισαβόνας είχε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά το 2025, με μία από τις πιο απότομες πτώσεις στην ακρίβεια των αναχωρήσεων.

Το ποσοστό των αεροσκαφών που αναχωρούσαν στην ώρα τους έπεσε στο 49%, το χαμηλότερο ποσοστό όχι μόνο μεταξύ των 20 πιο πολυσύχναστων κόμβων της Ευρώπης, αλλά σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ποια είναι τα πιο ακριβή αεροδρόμια στην Ευρώπη;

Ενώ πολλοί επιβάτες βιάζονται να κατηγορήσουν τις αερολιμενικές αρχές, η μελέτη της Eurocontrol υποδηλώνει ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους λόγους.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι οι απογειώσεις στη Λισαβόνα παρεμποδίστηκαν σοβαρά από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, «περιορισμούς κατά τη διάρκεια της πτήσης που προκαλούσαν συσσώρευση κυκλοφορίας στα αεροδρόμια» και το γεγονός ότι πολλά αεροδρόμια λειτουργούσαν σχεδόν στο όριο της χωρητικότητάς τους με ελάχιστο περιθώριο ελιγμών.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα αεροδρόμια στην Ευρώπη φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα καλύτερα από άλλα.

Στο αντίθετο άκρο της κατάταξης, οι νορβηγικές πόλεις Μπέργκεν και Όσλο, η Στοκχόλμη της Σουηδίας, η Κοπεγχάγη της Δανίας και η Λειψία της Γερμανίας κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις όσον αφορά τον αριθμό των πτήσεων που απογειώθηκαν στην ώρα τους, όλες με ποσοστό ακρίβειας που ξεπέρασε το 80% κατά την αναχώρηση.

Όσον αφορά τα αεροδρόμια που έχουν βελτιωθεί περισσότερο σε αυτό το θέμα, το Μόναχο, το Φιουμιτσίνο της Ρώμης και το Χίθροου του Λονδίνου παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πρόοδο.

Γιατί οι πτήσεις αναχωρούν με καθυστέρηση;

Οι αλυσιδωτές καθυστερήσεις που συσσωρεύονται σε όλο το δίκτυο αεροπορικών μεταφορών, γνωστές και ως καθυστερήσεις αντίδρασης, συνέχισαν να αποτελούν την κύρια αιτία διαταραχής, κοστίζοντας κατά μέσο όρο 6,5 λεπτά ανά πτήση, γι’ αυτό και οι πρωινές πτήσεις είναι προτιμότερες από τις απογευματινές αναχωρήσεις.

Πόσο συχνές είναι όμως αυτές οι καθυστερήσεις; Σύμφωνα με την Eurocontrol, ένα εντυπωσιακό 30% των αεροσκαφών αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην απογείωση, με μέση καθυστέρηση 15 λεπτών.

Παρά τη βελτίωση της ακρίβειας κατά 4%, ο οργανισμός τόνισε ότι, για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη κίνηση τους επόμενους μήνες και χρόνια, οι αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, να βελτιώσουν τον σχεδιασμό του εναέριου χώρου και τον προγραμματισμό των διαδρομών, και να επιταχύνουν την τεχνολογική καινοτομία.

Ποιες είναι οι πιο πολυσύχναστες αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια;

Το αεροδρόμιο IGA της Κωνσταντινούπολης διαχειρίστηκε τον μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων το 2025 στο δίκτυο που παρακολουθεί η Eurocontrol, με 1.491 πτήσεις κατά μέσο όρο την ημέρα, ακολουθούμενο από το Schiphol του Άμστερνταμ (1.351), το Heathrow του Λονδίνου (1.315) και το Charles de Gaulle του Παρισιού (1.314).

Όλα τα 20 κορυφαία αεροδρόμια της Ευρώπης, εκτός από το Gatwick του Λονδίνου, σημείωσαν αύξηση της αεροπορικής κίνησης μεταξύ 2024 και 2025 — ιδίως το Sabiha Gökçen της Κωνσταντινούπολης, με διψήφια αύξηση (+13,8%) σε σύγκριση με τον μέσο όρο +4,3% στην Ευρώπη.

Το δίκτυο της ηπείρου εξυπηρέτησε περίπου 30.000 πτήσεις την ημέρα — 35.000 κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής Μαΐου-Αυγούστου.

Όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair ήταν η πιο δραστήρια, πραγματοποιώντας σχεδόν 3.192 πτήσεις την ημέρα, ακολουθούμενη από την EasyJet με 1.611 και την Turkish που ακολουθούσε από κοντά με 1.559, μπροστά από τη γερμανική εθνική αεροπορική εταιρεία Lufthansa (1.083) και τη γαλλική Air France (1.061).