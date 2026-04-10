Ευρώπη: Αυτά τα αεροδρόμια έχουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 13:43

Ευρώπη: Αυτά τα αεροδρόμια έχουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Στην τελευταία ετήσια έκθεσή του, ο συντονιστής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, Eurocontrol, προέτρεψε τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες να αντιμετωπίσουν τη συμφόρηση του συστήματος πριν από την καλοκαιρινή αιχμή, καθώς η εναέρια κυκλοφορία συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία, με το συνολικό αριθμό πτήσεων να ανέρχεται πλέον στο 100,2% των προ-πανδημικών επιπέδων.

Το 2025, η Λισαβόνα, η Ζυρίχη και η Νίκαια κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στη λίστα των καθυστερημένων αναχωρήσεων, ενώ η πορτογαλική πρωτεύουσα κατατάχθηκε επίσης μεταξύ των αεροδρομίων που επλήγησαν περισσότερο από καθυστερήσεις στις αφίξεις, μαζί με την Αθήνα και το Λουξεμβούργο.

Πόσο καθυστερούν οι αναχωρήσεις πτήσεων στα 20 κορυφαία αεροδρόμια της Ευρώπης;

Σύμφωνα με το euronews, το αεροδρόμιο Humberto Delgado της Λισαβόνας είχε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά το 2025, με μία από τις πιο απότομες πτώσεις στην ακρίβεια των αναχωρήσεων.

Το ποσοστό των αεροσκαφών που αναχωρούσαν στην ώρα τους έπεσε στο 49%, το χαμηλότερο ποσοστό όχι μόνο μεταξύ των 20 πιο πολυσύχναστων κόμβων της Ευρώπης, αλλά σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ποσοστό ακρίβειας στις αναχωρήσεις

Ποια είναι τα πιο ακριβή αεροδρόμια στην Ευρώπη;

Ενώ πολλοί επιβάτες βιάζονται να κατηγορήσουν τις αερολιμενικές αρχές, η μελέτη της Eurocontrol υποδηλώνει ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους λόγους.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι οι απογειώσεις στη Λισαβόνα παρεμποδίστηκαν σοβαρά από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, «περιορισμούς κατά τη διάρκεια της πτήσης που προκαλούσαν συσσώρευση κυκλοφορίας στα αεροδρόμια» και το γεγονός ότι πολλά αεροδρόμια λειτουργούσαν σχεδόν στο όριο της χωρητικότητάς τους με ελάχιστο περιθώριο ελιγμών.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα αεροδρόμια στην Ευρώπη φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα καλύτερα από άλλα.

Στο αντίθετο άκρο της κατάταξης, οι νορβηγικές πόλεις Μπέργκεν και Όσλο, η Στοκχόλμη της Σουηδίας, η Κοπεγχάγη της Δανίας και η Λειψία της Γερμανίας κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις όσον αφορά τον αριθμό των πτήσεων που απογειώθηκαν στην ώρα τους, όλες με ποσοστό ακρίβειας που ξεπέρασε το 80% κατά την αναχώρηση.

Όσον αφορά τα αεροδρόμια που έχουν βελτιωθεί περισσότερο σε αυτό το θέμα, το Μόναχο, το Φιουμιτσίνο της Ρώμης και το Χίθροου του Λονδίνου παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πρόοδο.

Γιατί οι πτήσεις αναχωρούν με καθυστέρηση;

Οι αλυσιδωτές καθυστερήσεις που συσσωρεύονται σε όλο το δίκτυο αεροπορικών μεταφορών, γνωστές και ως καθυστερήσεις αντίδρασης, συνέχισαν να αποτελούν την κύρια αιτία διαταραχής, κοστίζοντας κατά μέσο όρο 6,5 λεπτά ανά πτήση, γι’ αυτό και οι πρωινές πτήσεις είναι προτιμότερες από τις απογευματινές αναχωρήσεις.

Πόσο συχνές είναι όμως αυτές οι καθυστερήσεις; Σύμφωνα με την Eurocontrol, ένα εντυπωσιακό 30% των αεροσκαφών αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην απογείωση, με μέση καθυστέρηση 15 λεπτών.

Παρά τη βελτίωση της ακρίβειας κατά 4%, ο οργανισμός τόνισε ότι, για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη κίνηση τους επόμενους μήνες και χρόνια, οι αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, να βελτιώσουν τον σχεδιασμό του εναέριου χώρου και τον προγραμματισμό των διαδρομών, και να επιταχύνουν την τεχνολογική καινοτομία.

Ποιες είναι οι πιο πολυσύχναστες αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια;

Το αεροδρόμιο IGA της Κωνσταντινούπολης διαχειρίστηκε τον μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων το 2025 στο δίκτυο που παρακολουθεί η Eurocontrol, με 1.491 πτήσεις κατά μέσο όρο την ημέρα, ακολουθούμενο από το Schiphol του Άμστερνταμ (1.351), το Heathrow του Λονδίνου (1.315) και το Charles de Gaulle του Παρισιού (1.314).

Όλα τα 20 κορυφαία αεροδρόμια της Ευρώπης, εκτός από το Gatwick του Λονδίνου, σημείωσαν αύξηση της αεροπορικής κίνησης μεταξύ 2024 και 2025 — ιδίως το Sabiha Gökçen της Κωνσταντινούπολης, με διψήφια αύξηση (+13,8%) σε σύγκριση με τον μέσο όρο +4,3% στην Ευρώπη.

Το δίκτυο της ηπείρου εξυπηρέτησε περίπου 30.000 πτήσεις την ημέρα — 35.000 κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής Μαΐου-Αυγούστου.

Όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair ήταν η πιο δραστήρια, πραγματοποιώντας σχεδόν 3.192 πτήσεις την ημέρα, ακολουθούμενη από την EasyJet με 1.611 και την Turkish που ακολουθούσε από κοντά με 1.559, μπροστά από τη γερμανική εθνική αεροπορική εταιρεία Lufthansa (1.083) και τη γαλλική Air France (1.061).

Τράπεζες: Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Τράπεζες: Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Κόσμος
Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Σύνταξη
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Σύνταξη
Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 10.04.26

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Σύνταξη
Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Συγκλονιστική εξομολόγηση 10.04.26

Ιβάνκα Τραμπ: «Λύγισε» on air – Τα δάκρυα για τη μητέρα της και η στιγμή που φοβήθηκε για τον πατέρα της

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

Σοφία Τζιούβελη
ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Σοκ 10.04.26

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου - Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Σύνταξη
Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

ΗΠΑ: Η οργάνωση HALC πιέζει για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες
Έκθεση USCIRF 10.04.26

Ελληνοαμερικανική οργάνωση πιέζει τις ΗΠΑ για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες

Η οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ καλεί την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία θέτοντας όρους στη συνεργασία με την Άγκυρα

Σύνταξη
Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο – Αγωνία για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ
Κόσμος 10.04.26 Upd: 12:10

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο – Αγωνία για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, χωρίς όμως να υπάρξει εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό
Εκτίμηση 10.04.26

Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό

Αν και δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση που να καθιστά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψυχικά ακατάλληλο, ειδική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ θέτει ξανά το ζήτημα της ψυχικής του υγείας.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
Ιράν 10.04.26

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Σύνταξη
Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 10.04.26

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων

Σύνταξη
Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια
Ελλάδα 10.04.26

Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό

Σύνταξη
Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ
Premier League 10.04.26

Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ

Η Τότεναμ είναι στο χείλος του γκρεμού. Έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Και για να βρει... ελπίδα έκανε τον Ντε Ζέρμπι δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Premier League!

Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet
English edition 10.04.26

Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet

The most solemn day in the Greek Orthodox calendar brings the country to a near-standstill, as churches, streets and coastlines fill with candlelight, flowers and quiet grief

Σύνταξη
Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)

Χιλιάδες απλού κόσμου και οι σημαντικότερες προσωπικότητες του αθλητικού και -όχι μόνο- κόσμου της Ρουμανίας απέτισαν φόρο τιμής στον θρυλικό Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την ατμόσφαιρα να δονείται από συνθήματα – Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής έγινε η κηδεία του.

Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Υπομονή και προσοχή 10.04.26

Αυξημένη κίνηση σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Σύνταξη
Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
Euroleague 10.04.26

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Σύνταξη
Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα
Στα Τρίκαλα 10.04.26

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα

«Το εμβόλιο υπάρχει και παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ζητά να ενταχθεί στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)
Euroleague 10.04.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)

Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Σύνταξη
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του
Διπλωματία 10.04.26

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Περιβάλλον 10.04.26

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση

Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Σύνταξη
Όσα δίδαξε το Χόλιγουντ στην Κάμερον Ντίαζ
Κάπως μαγικά 10.04.26

Η Κάμερον Ντίαζ μοιράζεται τα μαθήματα που έχει αποκομίσει από το Χόλιγουντ

«Είναι ένα ταξίδι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια [από το κινηματογραφικό μου ντεμπούτο]», δήλωσε η Κάμερον Ντίαζ σε πρόσφατη συνέντευξη με το People

Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 10.04.26

Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.) και ακολούθως θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

