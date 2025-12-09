Τα τρία αεροδρόμια που ξαναγράφουν τον παγκόσμιο χάρτη πτήσεων

Στην καρδιά της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, τρία αεροδρόμια εξελίσσονται σε στρατηγικούς κόμβους με παγκόσμια επιρροή.

Το Ντουμπάι, το Ριάντ και η Κωνσταντινούπολη βρίσκονται στο επίκεντρο ενός άνευ προηγουμένου επενδυτικού κύματος, με στόχο να εξυπηρετήσουν επιπλέον εκατοντάδες εκατομμύρια επιβάτες και να καθιερωθούν ως τα σημαντικότερα σημεία σύνδεσης του πλανήτη.

Αεροδρόμια: Το Ντουμπάι, ο κολοσσός που «καταπίνει» τη ζήτηση

Το Ντουμπάι, o πρωταγωνιστής των αερομεταφορών στον Κόλπο με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου, βλέπει την κίνηση να απογειώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε το σημερινό του μέγεθος να θεωρείται απλώς η αρχή.

Ο CEO των Dubai Airports, Πολ Γκρίφιθς, δηλώνει χαρακτηριστικά στους Financial Times: «Θα γίνουμε η μαύρη τρύπα–mega hub που θα απορροφά τη ζήτηση σε όλη την περιοχή».

Το αεροδρόμιο, που κάποτε εξυπηρετούσε επιβάτες σε επίπεδα Gatwick, σχεδιάζει να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ταξιδιώτες μέχρι το 2027 και να φτάσει μακροπρόθεσμα δυνατότητα 260 εκατ. ετησίως στο νέο του site. Ακόμη και έτσι, ο Γκρίφιθς προβλέπει ότι μέχρι το 2050 η χωρητικότητα θα φτάσει στα όριά της.

Η γεωγραφία παραμένει το δυνατό του χαρτί: «Έχουμε το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού σε απόσταση τεσσάρων ωρών [χρόνου πτήσης] και τα δύο τρίτα σε απόσταση οκτώ ωρών, που είναι μια τεράστια περιοχή κάλυψης», είπε στους Financial Times.

Παράλληλα, η πολυτέλεια των καμπίνων των αεροπορικών εταιρειών του Κόλπου και οι υπηρεσίες όπως private suites ή on-demand dining συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη — και τις τιμές.

Ριάντ – Η νέα δύναμη που ζητά τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη

Η Σαουδική Αραβία βάζει στο παιχνίδι ένα φιλόδοξο project: τη δημιουργία ενός νέου mega-hub μέσω της Riyadh Air, που ανήκει 100% στο Public Investment Fund. Η εντολή του ίδιου του διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είναι ξεκάθαρη: η χώρα πρέπει να μπει στην παγκόσμια σκηνή του τουρισμού και της αεροπορίας.

Ο CEO της Riyadh Air, Τόνι Ντάγκλας, τόνισε στους Financial Times: «Το να χρειάζεται κάποιος από Τόκιο, Σαγκάη ή τις ΗΠΑ να κάνει ανταπόκριση αλλού είναι απλώς απαράδεκτο. Έχουμε εντολή να το αλλάξουμε».

Στόχος του: να γίνει ένας «παγκόσμιος συνδετήρας» που θα ενώνει 100 προορισμούς μέσα σε πέντε χρόνια. Ήδη έχουν παραγγελθεί 182 αεροσκάφη σε ένα στοίχημα «πολλαπλών δεκάδων δισ.».

Κωνσταντινούπολη – Ο σταυροδρόμι τριών ηπείρων που συνεχίζει να επεκτείνεται

Παρότι δεν ανήκει στον Κόλπο, η Κωνσταντινούπολη ανταγωνίζεται ευθέως τα μεγάλα hubs του νότου.

Το νέο αεροδρόμιο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2018 αντικαθιστώντας το κορεσμένο Ατατούρκ, έχει ήδη χωρητικότητα 90 εκατ. επιβατών.

Ο CEO του αεροδρομίου, Σελαχατίν Μπιλγκέν, εξηγεί στους Financial Times: «Η θέση μας ανάμεσα σε Αφρική, Ασία και Ευρώπη μάς δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα».

Με τρεις ακόμη φάσεις επέκτασης, ο στόχος είναι να φτάσει τους 200 εκατ. επιβάτες — ένα μέγεθος που θα το φέρει σε άμεση σύγκριση με το διευρυμένο Ντουμπάι.

Η ταχεία ανάπτυξη οδηγεί και σε «πόλεμο ταλέντων». Στελέχη της Κωνσταντινούπολης έχουν ήδη μετακινηθεί στο Ντουμπάι, με τον Μπιλγκέν να προσπαθεί να θωρακίσει το ανθρώπινο δυναμικό.

Μια περιοχή που αναζητά όχι μόνο transit, αλλά εμπειρία

Καθώς η περιοχή ενισχύει τον τουρισμό της, οι επιβάτες που δεν κάνουν απλώς ανταπόκριση αλλά επισκέπτονται τις χώρες γίνονται κρίσιμοι για το μέλλον.

Ο Γκρίφιθς σημειώνει ότι το Ντουμπάι μπορεί να προσέλκυσε 19 εκατ. επισκέπτες πέρσι, αλλά η πραγματική έκρηξη θα έρθει όταν ολόκληρη η Μέση Ανατολή εξελιχθεί σε ενιαίο τουριστικό προορισμό:

«Αν προσθέσεις τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, το Ομάν… θα δεις την αγορά να αναπτύσσεται με ρυθμούς καταιγιστικούς», λέει στους Financial Times.

Και όσο η περιοχή συνδέεται όλο και περισσότερο, τόσο πιο ακαταμάχητη γίνεται στις αεροπορικές εταιρείες, επενδυτές αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια επιβάτες.

Πηγή: ot.gr