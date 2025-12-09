magazin
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 15:55
Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 37χρονου που σχεδίαζε νέα δολοφονία - Ο βιασμός και η ανθρωποκτονία
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 18:36
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Άδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 19:29
Δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ληγεί την Παρασκευή η διορία για να το παραδώσει
Τα τρία αεροδρόμια που ξαναγράφουν τον παγκόσμιο χάρτη πτήσεων
Fizz 09 Δεκεμβρίου 2025 | 22:30

Τα τρία αεροδρόμια που ξαναγράφουν τον παγκόσμιο χάρτη πτήσεων

Πώς τρία αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο χτίζουν το μέλλον των αερομεταφορών με στόχο έως και την εξυπηρέτηση 260 εκατ. επιβατών ετησίως

Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Στην καρδιά της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, τρία αεροδρόμια εξελίσσονται σε στρατηγικούς κόμβους με παγκόσμια επιρροή.

Το Ντουμπάι, το Ριάντ και η Κωνσταντινούπολη βρίσκονται στο επίκεντρο ενός άνευ προηγουμένου επενδυτικού κύματος, με στόχο να εξυπηρετήσουν επιπλέον εκατοντάδες εκατομμύρια επιβάτες και να καθιερωθούν ως τα σημαντικότερα σημεία σύνδεσης του πλανήτη.

Αεροδρόμια: Το Ντουμπάι, ο κολοσσός που «καταπίνει» τη ζήτηση

Το Ντουμπάι, o πρωταγωνιστής των αερομεταφορών στον Κόλπο με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου, βλέπει την κίνηση να απογειώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε το σημερινό του μέγεθος να θεωρείται απλώς η αρχή.

Ο CEO των Dubai Airports, Πολ Γκρίφιθς, δηλώνει χαρακτηριστικά στους Financial Times: «Θα γίνουμε η μαύρη τρύπα–mega hub που θα απορροφά τη ζήτηση σε όλη την περιοχή».

«Θα γίνουμε η μαύρη τρύπα–mega hub που θα απορροφά τη ζήτηση σε όλη την περιοχή»

Το αεροδρόμιο, που κάποτε εξυπηρετούσε επιβάτες σε επίπεδα Gatwick, σχεδιάζει να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ταξιδιώτες μέχρι το 2027 και να φτάσει μακροπρόθεσμα δυνατότητα 260 εκατ. ετησίως στο νέο του site. Ακόμη και έτσι, ο Γκρίφιθς προβλέπει ότι μέχρι το 2050 η χωρητικότητα θα φτάσει στα όριά της.

Η γεωγραφία παραμένει το δυνατό του χαρτί: «Έχουμε το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού σε απόσταση τεσσάρων ωρών [χρόνου πτήσης] και τα δύο τρίτα σε απόσταση οκτώ ωρών, που είναι μια τεράστια περιοχή κάλυψης», είπε στους Financial Times.

Παράλληλα, η πολυτέλεια των καμπίνων των αεροπορικών εταιρειών του Κόλπου και οι υπηρεσίες όπως private suites ή on-demand dining συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη — και τις τιμές.

Ριάντ – Η νέα δύναμη που ζητά τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη

Η Σαουδική Αραβία βάζει στο παιχνίδι ένα φιλόδοξο project: τη δημιουργία ενός νέου mega-hub μέσω της Riyadh Air, που ανήκει 100% στο Public Investment Fund. Η εντολή του ίδιου του διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είναι ξεκάθαρη: η χώρα πρέπει να μπει στην παγκόσμια σκηνή του τουρισμού και της αεροπορίας.

Ο CEO της Riyadh Air, Τόνι Ντάγκλας, τόνισε στους Financial Times: «Το να χρειάζεται κάποιος από Τόκιο, Σαγκάη ή τις ΗΠΑ να κάνει ανταπόκριση αλλού είναι απλώς απαράδεκτο. Έχουμε εντολή να το αλλάξουμε».

Στόχος του: να γίνει ένας «παγκόσμιος συνδετήρας» που θα ενώνει 100 προορισμούς μέσα σε πέντε χρόνια. Ήδη έχουν παραγγελθεί 182 αεροσκάφη σε ένα στοίχημα «πολλαπλών δεκάδων δισ.».

Κωνσταντινούπολη – Ο σταυροδρόμι τριών ηπείρων που συνεχίζει να επεκτείνεται

Παρότι δεν ανήκει στον Κόλπο, η Κωνσταντινούπολη ανταγωνίζεται ευθέως τα μεγάλα hubs του νότου.

Το νέο αεροδρόμιο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2018 αντικαθιστώντας το κορεσμένο Ατατούρκ, έχει ήδη χωρητικότητα 90 εκατ. επιβατών.

Ο CEO του αεροδρομίου, Σελαχατίν Μπιλγκέν, εξηγεί στους Financial Times: «Η θέση μας ανάμεσα σε Αφρική, Ασία και Ευρώπη μάς δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα».

Με τρεις ακόμη φάσεις επέκτασης, ο στόχος είναι να φτάσει τους 200 εκατ. επιβάτες — ένα μέγεθος που θα το φέρει σε άμεση σύγκριση με το διευρυμένο Ντουμπάι.

Η ταχεία ανάπτυξη οδηγεί και σε «πόλεμο ταλέντων». Στελέχη της Κωνσταντινούπολης έχουν ήδη μετακινηθεί στο Ντουμπάι, με τον Μπιλγκέν να προσπαθεί να θωρακίσει το ανθρώπινο δυναμικό.

Μια περιοχή που αναζητά όχι μόνο transit, αλλά εμπειρία

Καθώς η περιοχή ενισχύει τον τουρισμό της, οι επιβάτες που δεν κάνουν απλώς ανταπόκριση αλλά επισκέπτονται τις χώρες γίνονται κρίσιμοι για το μέλλον.

Ο Γκρίφιθς σημειώνει ότι το Ντουμπάι μπορεί να προσέλκυσε 19 εκατ. επισκέπτες πέρσι, αλλά η πραγματική έκρηξη θα έρθει όταν ολόκληρη η Μέση Ανατολή εξελιχθεί σε ενιαίο τουριστικό προορισμό:

«Αν προσθέσεις τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, το Ομάν… θα δεις την αγορά να αναπτύσσεται  με ρυθμούς καταιγιστικούς», λέει στους Financial Times.

Και όσο η περιοχή συνδέεται όλο και περισσότερο, τόσο πιο ακαταμάχητη γίνεται στις αεροπορικές εταιρείες, επενδυτές αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια επιβάτες.

Πηγή: ot.gr

Bitcoin: Το 2025 αποδεικνύεται «τρενάκι του τρόμου» για το κρυπτονόμισμα

Bitcoin: Το 2025 αποδεικνύεται «τρενάκι του τρόμου» για το κρυπτονόμισμα

Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
Fizz 09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη
Casual Chaos 09.12.25

Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη

Με μια σπάνια εξομολόγηση, η 23χρονη Έλα Στίλερ αποκαλύπτει τη χρόνια μάχη της με άγχος και κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη δημοσιότητα και τη σχέση με τον πατέρα της

Σύνταξη
Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Αναγκαία απόφαση» 09.12.25

Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά αναθεώρηση της ασφάλειας του Δούκα του Σάσεξ, μετά την απόρριψη της έφεσής του και τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στη χώρα «χωρίς εγγύηση ασφάλειας»

Σύνταξη
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»
Undercover 09.12.25

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποφάσισε να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολούσε πολλούς θαυμαστές του: γιατί κρύβει τόσο συχνά το πρόσωπό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της
Beef 09.12.25

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την «απάνθρωπη ατζέντα» της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν
«Mansion on the Hill» 09.12.25

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»
Fizz 08.12.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ενώθηκε με οκτώ Βρετανούς βουλευτές που έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο σχετίζεται με ένα ανύπαρκτο πρόβλημα.

Σύνταξη
«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της
Συνέντευξη 08.12.25

«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της

Η ντέιμ Τζούντι Ντεντς διχάζει με όσα είπε για τον ατιμασμένο παραγωγό του Χόλιγουντ σε νέα συνέντευξή της με αφορμή το νέο της ντοκιμαντέρ για τον Σαίξπηρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
«Μαγική εμπειρία» 08.12.25

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Σύνταξη
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
Εκδήλωση Φαραντούρη 10.12.25

Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων

Στο Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρθηκε η συζήτηση για τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος. Φαραντούρης, Καρυστιανού και Ράμμος τοποθετήθηκαν σχετικά.

Σύνταξη
Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο και όλοι επιβιώνουν με γρατζουνιές! [βίντεο]
Τρομακτικό 10.12.25

Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο προσγειώθηκε σε εν κινήσει ΙΧ

Την Δευτέρα το βράδυ μια 57χρονη οδηγός μπορεί να πει πως «έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι της», όταν ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε πάνω στο αυτοκίνητό της και την γλίτωσαν όλοι!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ
Champions League 10.12.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ

Μπορεί η Ουνιόν να προηγήθηκε στο 5’, όμως η Μαρσέιγ είχε σε μεγάλη μέρα τον Γκρίνγουντ που πέτυχε δυο γκολ. Οι Γάλλοι πάνε δυνατά για την πρόκριση. Δυο γκολ της Ουνιόν, μετά το 2-3, ακυρώθηκαν για οφσάιντ

Βάιος Μπαλάφας
PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα
Champions League 10.12.25

PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αν και βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ κόντρα στην Αϊντχόφεν, στην Ολλανδία, για την έκτη αγωνιστική του UCL, αντέδρασε, πήρε το ματς με 3-2 και πλέον «βλέπει» για τα καλά μια θέση στην οχτάδα.

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο
Ελλάδα 09.12.25

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό

Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή - Ο ένας εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και ο άλλος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη
Χριστουγεννιάτικο δέντρο 09.12.25

Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη λύπη του γιατί το πρόγραμμα της Βουλής δεν επέτρεψε να ψηφιστεί το ν/σ με τις αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πριν τα Χριστούγγενα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο – Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι
Δημοσκόπηση 09.12.25

Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο - Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι

Τι καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο «Παλλάς». Οι διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Σύνταξη
Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
Fizz 09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
Agrotica: Η ΔΕΘ μεταφέρει την κλαδική έκθεση – Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό
Agro-in 09.12.25

Η ΔΕΘ μεταφέρει τον Μάρτιο την Agrotica - Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό

H διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» μετατίθεται χρονικά για να διασφαλιστεί το κύρος της. Η κορυφαία κλαδική έκθεση βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»
Εκτόνωση 09.12.25

OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»

Η ετήσια έκθεση OnlyFans Wrapped 2025 αποκαλύπτει τη λεπτομερή γεωγραφία της δαπάνης αναδεικνύοντας τους πιο γενναιόδωρους χρήστες αλλά και τις ανισότητες στον αλγόριθμο του σεξ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
