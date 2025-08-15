magazin
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Vita.gr
Ένα αεροδρόμιο σαν μικρή πόλη.

Η βρετανική διεθνής (με έδρα το Λονδίνο) εταιρεία αρχιτεκτονικής Foster + Partners εμπλουτίζει το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο με την επέκταση του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Η κατασκευή του έργου έχει ξεκινήσει επίσημα και θα καλύψει έκταση περίπου 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με έξι διαδρόμους και επτά τερματικούς σταθμούς, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο. Η ολοκλήρωση του αεροδρομίου έχει προγραμματιστεί για το 2030 και η χωρητικότητά του θα φτάνει τα 100 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Το αεροδρόμιο θα περιλαμβάνει 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα αφιερωμένα σε οικιστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, καθώς και καταστήματα λιανικής πώλησης

YouTube thumbnail

«Παγκόσμιος κόμβος logistics»

Το έργο αποτελεί μέρος του σχεδίου Saudi Vision 2030 για τη μεταμόρφωση της χώρας. Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα, η οποία είναι και το κύριο οικονομικό κέντρο, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως «παγκόσμιος κόμβος logistics» και να «τονώσει τις μεταφορές, το εμπόριο και τον τουρισμό» στη Σαουδική Αραβία.

Το αεροδρόμιο θα περιλαμβάνει 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα αφιερωμένα σε οικιστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, καθώς και καταστήματα λιανικής πώλησης.

Το Wadi Loop της Foster + Partners, μια πράσινη υποδομή που συνδέει τον εξωραϊσμό και τις αναπτύξεις ακινήτων, θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μετακινούνται από το ένα σημείο στο άλλο.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, ιδιαίτερα στον κύριο τερματικό σταθμό, συνδέεται με τα φυσικά στοιχεία μέσω μεγάλων παραθύρων που πλαισιώνουν το περιβάλλον.

Η κίνηση μέσα στον τερματικό σταθμό έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απρόσκοπτη και διαισθητική, ενώ το αεροδρόμιο θα διαθέτει φυσικό αερισμό και κλιματιζόμενο φωτισμό και θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη Foster + Partners περιλαμβάνουν το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπιλμπάο (που θα ολοκληρωθεί φέτος) και το εθνικό μνημείο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στο Λονδίνο.

*Με στοιχεία από wallpaper.com

