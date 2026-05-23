magazin
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Planet Travel 23 Μαΐου 2026, 12:46

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Είτε είστε από αυτούς που παίρνουν πάντα πάρα πολλά πράγματα στο ταξίδι ή ξεχνούν το διαβατήριό τους μέχρι να φτάσει το ταξί, το να ετοιμάσετε τις βαλίτσες για διακοπές μπορεί να μοιάζει με μια αδύνατη ισορροπία.

Ακόμη και οι πιο «έμπειροι» ταξιδιώτες παραδέχονται ότι δεν τα καταφέρνουν πάντα σωστά.

Από βαλίτσες που ξεχειλίζουν μέχρι ξεχασμένα απαραίτητα αντικείμενα, τα λάθη στη συσκευασία είναι εκπληκτικά συνηθισμένα.

Τα καλά νέα είναι ότι μερικές απλές στρατηγικές μπορούν να κάνουν όλη τη διαδικασία πιο ομαλή, ελαφριά και πολύ λιγότερο αγχωτική.

Ειδικοί στα ταξίδια και έμπειροι ταξιδιώτες μοιράστηκαν με το Euronews τις πιο αποτελεσματικές συμβουλές τους για το πακετάρισμα— πρακτικά κόλπα που εξοικονομούν χώρο, μειώνουν το άγχος και σας βοηθούν να ταξιδεύετε πιο έξυπνα.

Αξιοποιήστε κάθε εκατοστό χώρου

Ένα από τα πιο παραγνωρισμένα κόλπα συσκευασίας είναι να μάθετε να χρησιμοποιείτε κάθε διαθέσιμο χώρο μέσα στις αποσκευές σας.

Ένα εκπληκτικά αποτελεσματικό παράδειγμα είναι τα παπούτσια.

Αντί να αφήνετε τα παπούτσια άδεια, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως μίνι αποθηκευτικούς χώρους.

Τυλίγοντας κάλτσες γύρω από προϊόντα περιποίησης και τοποθετώντας τα μέσα στα παπούτσια, όχι μόνο εξοικονομείτε χώρο, αλλά προστατεύετε και τα εύθραυστα μπουκάλια από το σπάσιμο κατά τη μεταφορά.

Είναι μια απλή μέθοδος που μπορεί να εξαλείψει εντελώς την ανάγκη για μια ογκώδη τσάντα με προϊόντα περιποίησης.

Τα παπούτσια, οι μπότες και ακόμη και τα αθλητικά μπορούν να χωρέσουν μικρά, μαλακά αντικείμενα όπως εσώρουχα, φορτιστές ή τυλιγμένες ζώνες. Μόλις αρχίσετε να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, θα συνειδητοποιήσετε πόσο αχρησιμοποίητο χώρο σπαταλάτε.

Συμπιέστε τις αποσκευές σας με σακούλες κενού

Αν δυσκολεύεστε να ταξιδέψετε ελαφριά οι σακούλες κενού μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.

Αυτές οι σακούλες αφαιρούν τον υπερβολικό αέρα από τα ρούχα, μειώνοντας δραματικά τον όγκο και επιτρέποντάς σας να χωρέσετε περισσότερα πράγματα στην ίδια βαλίτσα.

Το πλεονέκτημα δεν περιορίζεται μόνο στην εξοικονόμηση χώρου. Με μια πιο συμπαγή βαλίτσα, οι ταξιδιώτες μπορεί να αποφύγουν εντελώς τις παραδιδόμενες αποσκευές, πράγμα που σημαίνει εξοικονόμηση στα τέλη αποσκευών και αποφυγή των μακρών αναμονών τόσο στο check-in όσο και στην παραλαβή.

Για πολλούς ταξιδιώτες, αυτό από μόνο του αρκεί για να αξίζει η χρήση των σακουλών κενού αέρα.

Βοηθούν επίσης να διατηρούνται τα ρούχα οργανωμένα και προστατευμένα από την υγρασία ή τα χυμένα υγρά.

Μια πιο έξυπνη γκαρνταρόμπα, όχι μια μεγαλύτερη

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στη συσκευασία είναι να προσπαθείτε να προετοιμαστείτε για κάθε πιθανό σενάριο.

Αντ’ αυτού, οι έμπειροι ταξιδιώτες συνιστούν τη δημιουργία μιας μικρής, ευέλικτης γκαρνταρόμπας.

Μια απλή προσέγγιση είναι να επιλέξετε ένα περιορισμένο σύνολο εναλλάξιμων ειδών που συνδυάζονται όλα μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, μερικά μπλουζάκια που συνδυάζονται εύκολα, δύο παντελόνια ή σορτς που ταιριάζουν με τα πάντα και ένα πανωφόρι για πιο δροσερό καιρό.

Προσθέστε μόνο ένα πιο κομψό σύνολο για το βράδυ και έχετε καλύψει σχεδόν κάθε περίπτωση.

Η επιλογή του υφάσματος έχει επίσης σημασία. Τα υλικά που στεγνώνουν γρήγορα σας επιτρέπουν να πλένετε τα ρούχα τη νύχτα και να τα φοράτε ξανά την επόμενη μέρα, μειώνοντας την ανάγκη να πακετάρετε διπλά.

Ένα μικρό σετ πλυσίματος μπορεί να επεκτείνει ακόμη περισσότερο μια μικρή ντουλάπα, καθιστώντας τα μακρινά ταξίδια πολύ πιο εύκολα.

Η βασική αρχή είναι η ευελιξία: αν ένα ρούχο ταιριάζει μόνο με ένα σύνολο, πιθανότατα δεν αξίζει χώρο στη βαλίτσα σας.

Χρησιμοποιήστε τα ρούχα και τα προϊόντα περιποίησης πιο στρατηγικά

Τα μακριά φορέματα και τα μεγάλα ρούχα μπορούν επίσης να συσκευαστούν πιο αποτελεσματικά από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι.

Αντί να τα διπλώνετε κανονικά, τοποθετώντας ένα μέρος του φορέματος επίπεδα στη βαλίτσα και διπλώνοντας το υπόλοιπο πάνω από άλλα αντικείμενα, μπορείτε να μειώσετε τις τσακίσεις και να βελτιώσετε τη χρήση του χώρου.

Τα προϊόντα περιποίησης είναι μια άλλη συνηθισμένη πηγή ταξιδιωτικών καταστροφών. Τα μπουκάλια που στάζουν είναι εκνευριστικά και δημιουργούν ακαταστασία, αλλά μπορούν να αποφευχθούν.

Η προσθήκη ενός στρώματος πλαστικής μεμβράνης κάτω από τα καπάκια των μπουκαλιών δημιουργεί μια επιπλέον σφράγιση που βοηθά στην αποφυγή διαρροών. Η μετάβαση σε στερεά προϊόντα περιποίησης — όπως σαμπουάν σε μπάρα, σαπούνι σε μπάρα ή δισκία οδοντόκρεμας — μπορεί επίσης να εξαλείψει εντελώς τους κινδύνους διαρροής, βοηθώντας σας παράλληλα να παραμείνετε εντός των περιορισμών για τα υγρά.

Όταν τα υγρά είναι απαραίτητα, η μεταφορά προϊόντων κανονικού μεγέθους σε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία είναι συχνά πιο οικονομική από την αγορά εκδόσεων ταξιδίου.

Κρατήστε τα απαραίτητα σε εύκολη πρόσβαση

Ένα από τα πιο αγχωτικά μέρη της πτήσης είναι η ανάγκη για κάτι από την τσάντα σας όταν αυτή είναι αποθηκευμένη στο ντουλαπάκι.

Μια απλή λύση είναι να κρατάτε ένα μικρό πουγκί με τα απαραίτητα για την πτήση κάτω από το κάθισμα.

Αντικείμενα όπως lip balm, ακουστικά, σνακ, φάρμακα και φορτιστές πρέπει πάντα να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Αυτό αποτρέπει τις επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις προς το ντουλαπάκι και κάνει το ταξίδι πολύ πιο άνετο.

Είναι μια μικρή αλλαγή, αλλά βελτιώνει σημαντικά την ταξιδιωτική εμπειρία, ειδικά σε μακρινές πτήσεις.

Οργανώστε για την άφιξη, όχι μόνο για την αναχώρηση

Το πακετάρισμα δεν αφορά μόνο την προετοιμασία για την πτήση, αλλά και το τι θα συμβεί όταν προσγειωθείτε. Πολλοί ταξιδιώτες ξεχνούν ότι οι ώρες check-in στα ξενοδοχεία συχνά δεν συμπίπτουν με τις ώρες άφιξης.

Το να κρατήσετε τα ρούχα της πρώτης ημέρας ή το μαγιό σας στην κορυφή της βαλίτσας σας μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και να σας γλιτώσει από την απογοήτευση. Αντί να ξεπακετάρετε τα πάντα, μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε ό,τι χρειάζεστε ενώ περιμένετε το δωμάτιό σας.

Βοηθά επίσης να σκεφτείτε στρατηγικά τη διάταξη της βαλίτσας.

Το να τυλίγετε τα ρούχα αντί να τα διπλώνετε αυξάνει την αποδοτικότητα του χώρου και κάνει τα αντικείμενα πιο ορατά.

Αντικείμενα με περίεργο σχήμα, όπως καπέλα, πρέπει να συσκευάζονται πρώτα, ώστε τα ρούχα να μπορούν να τοποθετηθούν γύρω τους. Τα μικρότερα κενά μπορούν στη συνέχεια να γεμιστούν με μικρότερα απαραίτητα αντικείμενα.

Μην ξεχνάτε τα πρακτικά απαραίτητα «εκτός ρούχων»

Μερικά από τα πιο χρήσιμα ταξιδιωτικά αντικείμενα δεν είναι καθόλου ρούχα. Ένα συμπαγές πολύπριζο ή διαχωριστής USB, για παράδειγμα, μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε δωμάτια ξενοδοχείου με περιορισμένες πρίζες. Αυτό επιτρέπει τη φόρτιση πολλών συσκευών ταυτόχρονα, μειώνοντας την ακαταστασία και την ταλαιπωρία.

Τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού με φίλτρα είναι επίσης χρήσιμα, καθώς σας βοηθούν να αποφύγετε το ακριβό εμφιαλωμένο νερό και να παραμείνετε ενυδατωμένοι. Παράλληλα, μικρά είδη άνεσης όπως σπρέι προσώπου ή κολλύριο μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στον ξηρό αέρα της καμπίνας ή του ξενοδοχείου.

Αυτές οι μικρές προσθήκες συχνά βελτιώνουν την άνεση του ταξιδιού περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ τα επιπλέον ρούχα.

Ετοιμάστε τις αποσκευές σας ανάλογα με το είδος του ταξιδιού που κάνετε

Διαφορετικά ταξίδια απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές.

Οι κρουαζιέρες, για παράδειγμα, απαιτούν μια πιο συμπαγή και άρτια οργανωμένη προσέγγιση λόγω του περιορισμένου χώρου στην καμπίνα.

Τα κρεμαστά οργανωτικά, όπως οι θήκες για παπούτσια ή οι τσάντες μπάνιου, μπορούν να βοηθήσουν στη μεγιστοποίηση της κάθετης αποθήκευσης χωρίς να γεμίζουν τις επιφάνειες.

Τα απαραίτητα, όπως φάρμακα, φορτιστές, μαγιό και βιβλία, πρέπει πάντα να μπαίνουν στις χειραποσκευές, καθώς οι παραδοτέες αποσκευές μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να φτάσουν στην καμπίνα σας.

Πακετάρετε πιο έξυπνα, ταξιδέψτε καλύτερα

Το να πακετάρετε καλά δεν σημαίνει να χωρέσετε περισσότερα πράγματα στη βαλίτσα σας, αλλά να επιλέξετε καλύτερα, πιο ευέλικτα αντικείμενα και να χρησιμοποιήσετε τον χώρο με έξυπνο τρόπο.

Μόλις αρχίσετε να σκέφτεστε στρατηγικά, θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε να ταξιδεύετε πιο ελαφριά, να αποφεύγετε το άγχος και να εστιάζετε περισσότερο στην εμπειρία παρά στη λογιστική.

Μια καλά πακεταρισμένη βαλίτσα δεν εξοικονομεί μόνο χώρο.

Εξοικονομεί χρόνο, χρήματα και μια εκπληκτική ποσότητα ταξιδιωτικού άγχους.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Business
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

inWellness
inTown
Stream magazin
Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
«Ποιοτικές διακοπές» 22.05.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Σύνταξη
Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Planet Travel 18.05.26

Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Σύνταξη
Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Planet Travel 17.05.26

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα

Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

Σύνταξη
Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Planet Travel 16.05.26

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Σύνταξη
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15.05.26

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Σύνταξη
Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Χωριό-μανιφέστο 04.05.26

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Planet Travel 30.04.26

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική

Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Ελλάδα 23.05.26

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Σύνταξη
Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Σύνταξη
«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Πατέρας-γιος 23.05.26

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της Εξεταστικής

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
On Field 23.05.26

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός

Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας
Ελλάδα 23.05.26

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Έμπολα: «Σαρώνει» η επιδημία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
Εντείνεται η ανησυχία 23.05.26

«Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή» - Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα - Κρούσματα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies