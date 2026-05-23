Ο Χέις-Ντέιβις ανέβασε mini-movie από τις διακοπές του στην Ισλανδία (vid)
Άλλο ένα ταξίδι – αστραπή ολοκληρώθηκε για τον Χέις-Ντέιβις, αυτή την φορά στην Ισλανδία.
- Έρχονται «έξυπνες» κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη – Ψηφιακά πρόστιμα και αυστηροί έλεγχοι στους δρόμους
- Οδηγοί έκαναν κόντρες και έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη – Ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος
- Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ μετά από επίθεση ουκρανικών drones
- Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, από τότε που έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού έχει δείξει ότι κάνει ταξίδια σε κάθε δυνατή ευκαιρία.
Αυτή τη φορά ο Αμερικάνος, μετά τα ταξίδια του σε Ιορδανία και Ινδία, ταξίδεψε στην Ισλανδία και μέσω των social media έκανε απολογισμό την ώρα που στο «Τ-Center» ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Χέις-Ντέιβις:
«41.385 βήματα.
52 φορές που είπα ‘αποκλείεται ο ήλιος να είναι ακόμη πάνω.
6 γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν,
4 ώρες οδήγησης.
2 ισλανδικά βιβλία.
1 ακόμη φυσική περιποίηση προσώπου
Κόστος: Γελοίο ειλικρινά, αλλά είμαι χαρούμενος».
41,385 steps
312 minutes listening to Iceman
52 times saying «no way the sun is still up»
6 languages used
4 hours of driving
2 Icelandic books
1 more natural face care routine
Cost: Ridiculous honestly, but I’m happy pic.twitter.com/rimdwloLb5
— Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) May 22, 2026
- Nτόρσεϊ για τον τελικό: «Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο… σπίτι μας»
- Μπαρτζώκας: «Βλέπω στην ομάδα την ίδια δίψα με το 2013»
- Γκουαρντιόλα: «Ένα πράγμα μετανιώνω από την πορεία μου στη Μάντσεστερ Σίτι» (vid)
- Δουβίκας για τον Φάμπρεγκας: «Με αυτόν προπονητή νιώθω πιο ολοκληρωμένος παίκτης»
- Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του τελικού του Final Four της Euroleague
- Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
- Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα σενάρια για τους Μπόστον Σέλτικς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις