Ο Χέις-Ντέιβις «πακετάρει» βαλίτσες και άναψε… φωτιές στα social media (vid)
Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις σε ανάρτησή φαίνεται να πακετάρει βαλίτσες, την ώρα που τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν…
Ένα από τα ονόματα που «έπαιξαν» τις τελευταίες μέρες στην μπασκετική επικαιρότητα είναι αυτό του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.
Μάλιστα, δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ανέφεραν πως ο Παναθηναϊκός φέρεται να έκανε κρούση προς την πλευρά του Αμερικανού πρώην παίκτη της Φενέρμπαχτσε και MVP του περσινού Final Four της Euroleague.
Όλα αυτά, την ώρα που ο παίκτης των Φοίνιξ Σανς σε ανάρτησή του στα social media φαίνεται να πακετάρει βαλίτσες και μάλιστα με πάρα πολλά πράγματα να έχει σκοπό να έχει μαζί του.
Ωστόσο, ο Χέις-Ντέιβις δεν φαίνεται σε πρώτη φάση να «καίγεται» να φύγει στη μέση της σεζόν από το NBA. Παρά το γεγονός ότι έχει… μηδαμινό χρόνο συμμετοχής με τους Φοίνιξ Σανς, δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει την προσπάθειά του στον «μαγικό πλανήτη».
