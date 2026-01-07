«Οι δύο στόχοι του Παναθηναϊκού από το NBA»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά εντός έδρας, αυτή τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο και όπως έχει βγει εδώ και κάποιες μέρες, φουλάρει για την μεταγραφική του ενίσχυση, προκειμένου να βγει από το αγωνιστικό… τέλμα, με την κίνηση αυτή να είναι από το NBA.

Τις προηγούμενες μέρες υπήρχε η φημολογία πως οι πράσινοι μέσω του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προσπαθούν να κάνουν μία μεγάλη κίνηση από την αγορά του ΝΒΑ και μάλιστα με παίκτες οι οποίοι δεν αποτελούν εύκολες υποθέσεις. Τα ονόματα που ακούστηκαν ήταν αυτά των Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ιταλία και συγκεκριμένα το «Backdoor podcast» δίνουν συνέχεια στο θέμα επιβεβαιώνοντας πως οι δύο παίκτες που απασχολούν είναι όντως οι δύο προαναφερθέντες.

Τα δεδομένα των υποθέσεων του Χέιζ-Ντέιβις και του Γιαμπουσέλε και τα συμβόλαια στο NBA

Πρόκειται για περιπτώσεις που παρακολουθούνται στενά, καθώς αμφότεροι έχουν περιορισμένο ρόλο στις ομάδες τους, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ωστόσο ο Γάλλος φόργουορντ έχει ξεκαθαρίσει πως θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, ενώ ο Αμερικανός φαίνεται να μην θέλει να βρίσκεται απλά στις ΗΠΑ, αλλά αυτό που θέλει είναι έναν μεγαλύτερο ρόλο και αυτό είναι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Euroleague.

Ο Γιαμπουσέλε σε 28 αγώνες μετρά μόλις 3,1 πόντους και 2,1 ριμπάουντ σε 9,8 λεπτά ανά παιχνίδι, γεγονός που έχει οδηγήσει τη Νέα Υόρκη να εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του. O Αμερικανός σε 22 παιχνίδια με τους Σανς, μετράει μόλις 8 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο με μόλις 1.4 πόντους.