Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»
Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»

Απασφάλισε ο Εργκίν Αταμάν κατά τη διάρκεια της media day πριν το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Τούρκο τεχνικό να δηλώνει πως μετά το τέλος της σεζόν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό αν η ομάδα του δεν κατακτήσει είτε το πρωτάθλημα είτε την Ευρωλίγκα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη την Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες, προκειμένου να αντιστρέψει το κλίμα και την ψυχολογία του.

Ο Εργκίν Αταμάν στη media day ενόψει του ματς με τους Ιταλούς έριξε τη… βόμβα, λέγοντας πως θα αποχωρήσει από τους πράσινους το ερχόμενο καλοκαίρι, αν εκείνοι δεν καταφέρουν να κατακτήσουν είτε τον τίτλο στη Stoiximan GBL, είτε τη Euroleague στην Αθήνα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα».

Για τις τέσσερις ήττες που μετράει ήδη ο Παναθηναϊκός εντός έδρας: «Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να συγκεντρωθούμε στο να δημιουργήσουμε ένα δράμα. Στην Euroleague όλα συμβαίνουν. Όπως χάσαμε τέσσερα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, πήραμε μεγάλες νίκες εκτός έδρας φέτος στη Μαδρίτη, στη Φενέρμπαχτσε και στο Κάουνας. Χθες στο δεύτερο ημίχρονο τα χάσαμε όλα. Όλα πήγαν άσχημα, δεν λειτούργησε τίποτα. Όμως, αυτό συμβαίνει. Έτσι είναι τα σπορ. Κάποιες φορές συμβαίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι ώρα να πανικοβληθούμε. Δεν χάσαμε τον τίτλο. Κάναμε μια κακή ήττα, σε ένα ματς που όλοι νόμιζαν πως είναι εύκολο για εμάς. Όμως, αυτή είναι η Euroleague.

Κάποιες φορές δεν δουλεύει όπως νομίζεις. Η ομάδα είναι η ίδια. Η ίδια ομάδα που πριν δυο εβδομάδες νίκησε στη Φενέρμπαχτσε και στο Κάουνας και που νίκησε τη Χάποελ με πολύ καλό ματς. Δεν είναι ώρα να πανικοβληθούμε. Όλες οι ομάδες έχουν δύσκολες περιόδους. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό ματς. Θα είναι δύσκολο. Πρόκειται για μια καλή ομάδα, με καλούς γκαρντ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αύριο».

Για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας του και αν ξεχωρίζει το πνευματικό ή το τακτικό κομμάτι: «Δεν είναι θέμα πλάνου. Έτσι είναι το μπάσκετ. Υπάρχουν περίοδοι που η ομάδα σου αποδίδει πιο χαμηλά από το αναμενόμενο. Δεν μπορείς να είσαι στο πιο υψηλό επίπεδο σε όλη τη σεζόν. Φέτος είχαμε κάποιες πολύ καλές στιγμές, με μεγάλες νίκες, αλλά και κάποιες κακές περιόδους. Το σημαντικό είναι σε ποια θέση θα βρίσκεσαι στο τέλος της regular season. Έχουμε κάποια προβλήματα.

Χθες δεν έφταιγε μόνο η άμυνά μας. Δεν δούλεψε ούτε η επίθεσή μας, για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ. Μπορεί να συμβεί αυτό. Και πέρυσι χάσαμε κάποια αντίστοιχα παιχνίδια. Τίποτα δεν αλλάζει ως προς τους στόχους μας».

Για το αν η ομάδα του χρειάζεται ακόμα έναν παίκτη: «Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ, είναι υποψήφια τον τίτλο, όπως και άλλες ομάδες. Όμως, όπως είδατε τις τελευταίες δύο – τρεις εβδομάδες, πολλές ομάδες που είναι υποψήφιες και βρίσκονται σε καλή θέση, όπως ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε, όπως η Εφές, έκαναν μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι πάντα κάτι που μπορεί να συζητηθεί στις μεγάλες ομάδες. Η ομάδα μας σκέφτεται για κάποιους παίκτες. Αλλά δεν γνωρίζω αν θα είναι αυτοί οι παίκτες, κάποιοι άλλοι ή ίσως κανείς. Είναι προφανές, δεν είναι ισχύει μόνο για εμάς αυτό. Η Φενέρμπαχτσε είναι μία από τις καλύτερες ομάδες και υπέγραψε τον Νάντο ντε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Για εμάς η πιο σημαντική επιστροφή θα ήταν ο Λεσόρ. Ελπίζω πως εάν μπορούσε να επιστρέψει σε τέσσερις εβδομάδες, θα ήταν η πιο σημαντική μεταγραφή για το υπόλοιπο της σεζόν».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στην αγορά με «έκρηξη» τζίρου και καταιγισμού πακέτων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στην αγορά με «έκρηξη» τζίρου και καταιγισμού πακέτων

ΗΠΑ: Μετά το Marinera κατάσχεσαν δεύτερο τάνκερ

ΗΠΑ: Μετά το Marinera κατάσχεσαν δεύτερο τάνκερ

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

On Field 07.01.26

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδειξε στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» γιατί φοράει το περιβραχιόνιο στην ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 07.01.26

«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει»

Δημοσιογράφος από την Αργεντινή υποστηρίζει πως η Γοδόι Κρουζ βρίσκει χαμηλή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο και δημιουγεί νέα δεδομένα στη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)
Euroleague 07.01.26

Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)

Η Ντενίζ Ακσόι έκανε μία... ιδιαίτερη ερώτηση στον Γιασικεβίτσιους και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας – Ποια είναι η Τoυρκάλα δημοσιογράφος που προκάλεσε… χαμό στη Euroleague...

Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
Euroleague 07.01.26

Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)

Η Αρμάνι μετά τη νίκη στο Μιλάνο, πήρε «διπλό» στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Άρμονι Μπρουκς να «πληγώνει» και τις δύο φορές τους Πράσινους – Τα απίθανα νούμερα του Αμερικανού και τα δεδομένα για το συμβόλαιό του.

Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)
Euroleague 07.01.26

Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)

Μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις για τον Ολυμπιακό και τις ελληνικές ομάδες, έχοντας την… αβάντα τις Τουρκάλας δημοσιογράφου. Ντενίζ Ακσόι

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.01.26

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τη νίκη στην Πόλη ως τα τελευταία λεπτά, ωστόσο έμεινε από ενέργεια και λύσεις στην επίθεση, για να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός
Euroleague 06.01.26

Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Δύσκολα ματς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα την Τρίτη 96/1), με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και τους «πράσινους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε ένα μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ
Απειλές-συμβουλές 07.01.26 Upd: 19:12

Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε ένα μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, υποστήριξε ότι η επίθεση των ΗΠΑ έδειξε σε όλους τι είναι ικανές να κάνουν οι ΗΠΑ. Και πως η κατάσχεση των τάνκερ δείχνει ότι ασκούν μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 07.01.26

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα από τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07.01.26

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση
«Βρίσκονται σε αδιέξοδο» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση

«Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο που η ίδια έχει δημιουργήσει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την απεργία στις λαϊκές αγορές που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Βρώμικη και γεμάτη ναρκωτικά 07.01.26

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
On Field 07.01.26

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδειξε στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» γιατί φοράει το περιβραχιόνιο στην ομάδα του Πειραιά

«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει πιθανότατα»
Ποδόσφαιρο 07.01.26

«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει»

Δημοσιογράφος από την Αργεντινή υποστηρίζει πως η Γοδόι Κρουζ βρίσκει χαμηλή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο και δημιουγεί νέα δεδομένα στη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ.

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
Και μετά Πούτιν; 07.01.26

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή σύλληψη του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία.

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07.01.26

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
Ανάρτηση 07.01.26

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα

«Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του μετά από ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής του σήμερα

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 07.01.26

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο βιβλίο συνταγών από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Ψωμιά & Ζύμες» - ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη

Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
On Field 07.01.26

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ και είχε να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους
Δριμεία κριτική 07.01.26

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα 'στήριξης' των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του», τονίζει η Νέα Αριστερά

«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες
Έρχεται κακοκαιρία 07.01.26

«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες

Νέες ανατροπές, με χαλάζι, χιόνια και τσουχτερό κρύο, αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ
Marinera 07.01.26

Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ

Το «ρεσάλτο» των ΗΠΑ στο υπό ρωσική σημαία, τάνκερ, Marinera, μετά από μια δραματική καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα του Ατλαντικού δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό
«Μηχανισμός αδιαφάνειας» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό

Τις νέες αποκαλύψεις του in, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από την κυβέρνηση «να λογοδοτήσει»

«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς
Πλήρης εξευτελισμός 07.01.26

«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανάγκασε τον Εμανουέλ Μακρόν να συμφωνήσει σε υψηλότερες τιμές φαρμάκων στη Γαλλία απειλώντας με δασμούς, ισχυριζόμενος ότι η κίνηση αυτή θα μειώσει τις τιμές στις ΗΠΑ

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με τους τέσσερις αγώνες να ορίζονται την Τετάρτη 14/1 - Οι ώρες των ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης.

«Στόχοι του Παναθηναϊκού Γιαμπουσέλε και Χέις-Ντέιβις» (vids)
Μπάσκετ 07.01.26

«Οι δύο στόχοι του Παναθηναϊκού από το NBA»

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει μία μεγάλη μεταγραφή από το NBA και όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα, ενδιαφέρεται για τους Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις.

Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ' αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Απόρρητο