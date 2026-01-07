Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη την Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες, προκειμένου να αντιστρέψει το κλίμα και την ψυχολογία του.

Ο Εργκίν Αταμάν στη media day ενόψει του ματς με τους Ιταλούς έριξε τη… βόμβα, λέγοντας πως θα αποχωρήσει από τους πράσινους το ερχόμενο καλοκαίρι, αν εκείνοι δεν καταφέρουν να κατακτήσουν είτε τον τίτλο στη Stoiximan GBL, είτε τη Euroleague στην Αθήνα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα».

Για τις τέσσερις ήττες που μετράει ήδη ο Παναθηναϊκός εντός έδρας: «Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να συγκεντρωθούμε στο να δημιουργήσουμε ένα δράμα. Στην Euroleague όλα συμβαίνουν. Όπως χάσαμε τέσσερα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, πήραμε μεγάλες νίκες εκτός έδρας φέτος στη Μαδρίτη, στη Φενέρμπαχτσε και στο Κάουνας. Χθες στο δεύτερο ημίχρονο τα χάσαμε όλα. Όλα πήγαν άσχημα, δεν λειτούργησε τίποτα. Όμως, αυτό συμβαίνει. Έτσι είναι τα σπορ. Κάποιες φορές συμβαίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι ώρα να πανικοβληθούμε. Δεν χάσαμε τον τίτλο. Κάναμε μια κακή ήττα, σε ένα ματς που όλοι νόμιζαν πως είναι εύκολο για εμάς. Όμως, αυτή είναι η Euroleague.

Κάποιες φορές δεν δουλεύει όπως νομίζεις. Η ομάδα είναι η ίδια. Η ίδια ομάδα που πριν δυο εβδομάδες νίκησε στη Φενέρμπαχτσε και στο Κάουνας και που νίκησε τη Χάποελ με πολύ καλό ματς. Δεν είναι ώρα να πανικοβληθούμε. Όλες οι ομάδες έχουν δύσκολες περιόδους. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό ματς. Θα είναι δύσκολο. Πρόκειται για μια καλή ομάδα, με καλούς γκαρντ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αύριο».

Για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας του και αν ξεχωρίζει το πνευματικό ή το τακτικό κομμάτι: «Δεν είναι θέμα πλάνου. Έτσι είναι το μπάσκετ. Υπάρχουν περίοδοι που η ομάδα σου αποδίδει πιο χαμηλά από το αναμενόμενο. Δεν μπορείς να είσαι στο πιο υψηλό επίπεδο σε όλη τη σεζόν. Φέτος είχαμε κάποιες πολύ καλές στιγμές, με μεγάλες νίκες, αλλά και κάποιες κακές περιόδους. Το σημαντικό είναι σε ποια θέση θα βρίσκεσαι στο τέλος της regular season. Έχουμε κάποια προβλήματα.

Χθες δεν έφταιγε μόνο η άμυνά μας. Δεν δούλεψε ούτε η επίθεσή μας, για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ. Μπορεί να συμβεί αυτό. Και πέρυσι χάσαμε κάποια αντίστοιχα παιχνίδια. Τίποτα δεν αλλάζει ως προς τους στόχους μας».

Για το αν η ομάδα του χρειάζεται ακόμα έναν παίκτη: «Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ, είναι υποψήφια τον τίτλο, όπως και άλλες ομάδες. Όμως, όπως είδατε τις τελευταίες δύο – τρεις εβδομάδες, πολλές ομάδες που είναι υποψήφιες και βρίσκονται σε καλή θέση, όπως ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε, όπως η Εφές, έκαναν μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι πάντα κάτι που μπορεί να συζητηθεί στις μεγάλες ομάδες. Η ομάδα μας σκέφτεται για κάποιους παίκτες. Αλλά δεν γνωρίζω αν θα είναι αυτοί οι παίκτες, κάποιοι άλλοι ή ίσως κανείς. Είναι προφανές, δεν είναι ισχύει μόνο για εμάς αυτό. Η Φενέρμπαχτσε είναι μία από τις καλύτερες ομάδες και υπέγραψε τον Νάντο ντε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Για εμάς η πιο σημαντική επιστροφή θα ήταν ο Λεσόρ. Ελπίζω πως εάν μπορούσε να επιστρέψει σε τέσσερις εβδομάδες, θα ήταν η πιο σημαντική μεταγραφή για το υπόλοιπο της σεζόν».