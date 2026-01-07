Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)

Ο Άρμονι Μπρους «εκτέλεσε» για δεύτερη φορά τον Παναθηναϊκό στη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο, με τον Αμερικανό να είναι ο πρωταγωνιστής στα δύο παιχνίδια ανάμεσα στις ομάδες χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

O 27χρονος γκαρντ έβαλε για δεύτερη φορά την υπογραφή του στη νίκη των Ιταλών κόντρα στους Πράσινους και φυσικά, μετά τις εξαιρετικές του επιδόσεις πολλοί αναμένεται να «κυκλώσουν» το όνομά του, καθώς το συμβόλαιό του με την Αρμάνι λήγει στο τέλος της σεζόν.

Τι έκανε στο Telekom Center ο Μπρουκς

Ο Άρμονι Μπρουκς ήταν φανταστικός στο Telekom Center και η συνεισφορά του για την επίτευξη της νίκης ήταν καθοριστική, αφού πέτυχε 24 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ, 2 λάθη για 28 μονάδες στο ranking.

Ο Αμερικανός είχε πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας (3/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/3 βολές) και πλήγωσε για ακόμη μία φορά τους Πράσινους, με τον ίδιο να αναδεικνύεται στο τέλος του αγώνα ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.

Επανέλαβε το «ρεσιτάλ» που είχε δώσει στην αναμέτρηση της Αρμάνι με τον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο

Ο Μπρουκς είχε κάνει ανάλογη εμφάνιση με τη χθεσινή και στο παιχνίδι που είχε διεξαχθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Ιταλία.

Ο Άρμονι στην επικράτηση της Αρμάνι τότε με 96-89, ήταν και σε εκείνο το ματς ο παίκτης – «κλειδί» ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους.

Συγκεκριμένα, ο γκαρντ των Μιλανέζων είχε πετύχει 26π. με 8/14τρίπ., 2/2β., 5ρ., 2ασ., 1λ. σε 24:16 συμμετοχής στο παρκέ.

Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Μπρουκς

Ο Μπρουκς υπέγραψε με την Αρμάνι Μιλάνο το καλοκαίρι του 2024 με συμβόλαιο διαρκείας έως το το φινάλε της σεζόν 2025-26.

Αδιαμφισβήτητα, η Αρμάνι θα κινηθεί για την επέκταση της συνεργασίας της με τον παίκτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν τα βρουν τα δεδομένα θα αλλάξουν.

Ο Μπρουκς «λάμπει» στο παρκέ και αν δεν ανανεώσει με την Αρμάνι Μιλάνο, αναμένεται να κινηθούν αρκετές ομάδες για την απόκτησή του, καθώς ο ίδιος έχει καταφέρει να δώσει πολύ καλά δείγματα γραφής μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος γκαρντ μετράει 13.2 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε περίπου 22 λεπτά συμμετοχής τη φετινή σεζόν στη Euroleague.