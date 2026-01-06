Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις ήττες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague, μετά τις ήττες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού από Φενερμπαχτσέ και Αρμάνι Μιλάνο αντίστοιχα.
- Ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του - Βαρύ κατηγορητήριο
- Προσπάθησαν να περάσουν δέμα με κινητά και ναρκωτικά στις φυλακές Αγιάς
- To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
- «Άνδρες, μιλήστε» – Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν βγήκε από το σκοτάδι του Black Panther με ψυχοθεραπεία
Ήττες για τις ελληνικές ομάδες στην 20η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να χάνει στην Κωνσταντινούπολη από την Φενερμπαχτσέ με 88-80 και τον Παναθηναϊκό από την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ με 87-74.
Μετά την ήττα από την τούρκικη ομάδα, το ρεκόρ του Ολυμπιακού διαμορφώθηκε στο 11-8 (σ.σ εκκρεμεί το εντός έδρας παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ) και το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού στο 12-8, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται εκτός 6άδας.
Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε εκτός έδρας την Βιλερμπάν με 80-69, η Βαλένθια στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα με 106-89, η Χάποελ την Ντουμπάι με 85-60, η Μπαρτσελόνα την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 93-83 και η Βίρτους την Ζαλγκίρις με 83-79.
Αποτελέσματα/πρόγραμμα 20ης αγωνιστικής
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80
Μονακό – Παρτίζαν 101-84
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 85-60
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 8/1 στις 18:00
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 8/1 στις 21:15
Βαλένθια – Μονακό 8/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/1 στις 21:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 9/1 στις 20:00
Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 9/1 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 9/1 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 9/1 στις 21:30
Μπασκόνια – Βιλερμπάν 9/1 στις 21:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 3/3 στις 19:00
- Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις ήττες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
- Λουτσέσκου: «Μας έλειψε το καθαρό μυαλό, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει 5-1»
- Η Σκωτία κάνει αργία για να… ξενυχτήσει στο Μουντιάλ
- Παναθηναϊκός – Αρμάνι 74-87: Νέα κακή εμφάνιση και νέα εντός έδρας ήττα για τους «πράσινους» (vid)
- Γιασικεβίτσιους: «Μόνο στον Πειραιά στάζει, στην Κωνσταντινούπολη όχι» (vid)
- Μανρέσα – Άρης Betsson 113-99: Δεν έπαιξε άμυνα και το πλήρωσε…
- Οριστικό: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις