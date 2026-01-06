Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις ήττες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Ήττες για τις ελληνικές ομάδες στην 20η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να χάνει στην Κωνσταντινούπολη από την Φενερμπαχτσέ με 88-80 και τον Παναθηναϊκό από την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ με 87-74.

Μετά την ήττα από την τούρκικη ομάδα, το ρεκόρ του Ολυμπιακού διαμορφώθηκε στο 11-8 (σ.σ εκκρεμεί το εντός έδρας παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ) και το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού στο 12-8, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται εκτός 6άδας.

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε εκτός έδρας την Βιλερμπάν με 80-69, η Βαλένθια στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα με 106-89, η Χάποελ την Ντουμπάι με 85-60, η Μπαρτσελόνα την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 93-83 και η Βίρτους την Ζαλγκίρις με 83-79.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα 20ης αγωνιστικής

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80

Μονακό – Παρτίζαν 101-84

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106

Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 85-60

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 8/1 στις 18:00

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 8/1 στις 21:15

Βαλένθια – Μονακό 8/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/1 στις 21:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 9/1 στις 20:00

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 9/1 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 9/1 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 9/1 στις 21:30

Μπασκόνια – Βιλερμπάν 9/1 στις 21:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 3/3 στις 19:00