Γιασικεβίτσιους: «Μόνο στον Πειραιά στάζει, στην Κωνσταντινούπολη όχι» (vid)
Όσα δήλωσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Ολυμπιακού.
- Ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του - Βαρύ κατηγορητήριο
- Προσπάθησαν να περάσουν δέμα με κινητά και ναρκωτικά στις φυλακές Αγιάς
- To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
- «Άνδρες, μιλήστε» – Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν βγήκε από το σκοτάδι του Black Panther με ψυχοθεραπεία
Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τον Ολυμπιακό με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να αφήνει αιχμές στη μεικτή ζώνη, αναφερόμενος στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ που αναβλήθηκε πριν από λίγο καιρό, παρότι δεν ρωτήθηκε σχετικά.
Κατά τις δηλώσεις του, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δέχθηκε ερώτησε σχετικά με την επίδοση της ομάδας του πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων και συγκεκριμένα την πραγματικά πολύ μεγάλη εμφάνιση του Μπάλντγουϊν.
Ειδικότερα του ζητήθηκε να σχολιάσει τα τρίποντα του Γουέιντ Μπάλντουιν που έπεφταν σαν βροχή από την οροφή του γηπέδου κατά το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Λιθουανό να απαντάει: «Όχι, διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή».
Sarunas Jasikevicius takes a subtle jab at SEF issues: ‘No, it’s only leaking in Piraeus. In Istanbul, it’s not leaking.’ 😄
First matchup between the teams was cancelled due to water leaks inside in SEF ❌ pic.twitter.com/txVFq1djAy
— BasketNews (@BasketNews_com) January 6, 2026
- Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις ήττες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
- Λουτσέσκου: «Μας έλειψε το καθαρό μυαλό, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει 5-1»
- Η Σκωτία κάνει αργία για να… ξενυχτήσει στο Μουντιάλ
- Παναθηναϊκός – Αρμάνι 74-87: Νέα κακή εμφάνιση και νέα εντός έδρας ήττα για τους «πράσινους» (vid)
- Γιασικεβίτσιους: «Μόνο στον Πειραιά στάζει, στην Κωνσταντινούπολη όχι» (vid)
- Μανρέσα – Άρης Betsson 113-99: Δεν έπαιξε άμυνα και το πλήρωσε…
- Οριστικό: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις