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Νέο κύμα ένταξης των εργαζομένων στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, σε δύο φάσεις, αναμένεται έως και τις 29 Ιουνίου, με την πιλοτική εφαρμογή των επεκτάσεων να ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2026.

Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026

Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου εργασίαςΕρμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας συνολικά, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2.500.000.

Οι δύο φάσεις

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Σε αυτήν εντάσσονται οι ακόλουθοι κλάδοι:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα), εξαιρουμένων των ιατρών

Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης

Τηλεπικοινωνίες

Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού

Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 και σε αυτήν εντάσσονται:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

Κλάδος επισκευών

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

Διαχείριση νερού και λυμάτων

Τυχερά παίγνια

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η σήμανσή της θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου που δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατ΄ άλλο τρόπο από τον εργοδότη (π.χ. συμπλήρωση ελλιπών «χτυπημάτων» από τον εργοδότη).

Με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, σημαίνεται η πρώτη είσοδος και η τελευταία έξοδος από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, η οποία σε συνδυασμό με το συμβατικό προδηλωθέν και το προγραμματισμένο ημερήσιο ωράριο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, παράγει αποτελέσματα σε σχέση με τον πραγματικό ημερήσιο χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων, όπως την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, τη διάρκεια του διαλείμματος, καθώς και την υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των χτυπημάτων της ψηφιακής κάρτας εργασίας των εργαζομένων σε επίπεδο ημέρας θα πρέπει να είναι ζυγός αριθμός, και συγκεκριμένα:

Α) Μηδέν (0) χτύπημα, όταν ο εργαζόμενος εργάζεται με το σύστημα της τηλεργασίας ή δεν έχει καθόλου φυσική παρουσία στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης κατά μια συγκεκριμένη ημέρα για λόγους που δικαιολογούνται από την φύση της εργασίας του (π.χ. τεχνικός δικτύου, tour-leader) ή την κατάσταση (π.χ. απεργία, μη προσέλευση στην εργασία κ.α.)

Β) Δύο (2) χτυπήματα, όταν ο εργαζόμενος εργάζεται με συνεχές ωράριο στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να σημάνει την κάρτα του κατά την πρώτη είσοδο στην επιχείρηση και κατά την τελευταία έξοδο από αυτήν. Ευνόητο είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ενδιάμεσα χτυπήματα.

Γ) Τέσσερα (4) χτυπήματα, στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εργάζεται με σπαστό ωράριο στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να σημάνει την κάρτα του κατά την πρώτη είσοδο και κατά την τελευταία έξοδο, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου τμήματος του ωραρίου του. Ευνόητο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ενδιάμεσα χτυπήματα.