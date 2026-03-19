Στην υγεία, την παροχή υπηρεσιών, τις τηλεπικοινωνίες και σε άλλους δύο κλάδους θα επεκταθεί η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τις αρχές Απριλίου.

Ενώ ο στόχος παραμένει μέχρι το τέλος του 2026 να έχει ολοκληρωθεί η επέκταση της ψηφιακής κάρτας με στόχο την εφαρμογή στο σύνολο του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.

Τα στοιχεία για την ψηφιακή κάρτα υγείας

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», δείχνουν ότι το πρώτο 11μηνο του 2025 οι δηλωθείσες υπερωρίες ήταν αυξημένες κατά 2,45 εκατομμύρια ώρες (+53%) σε σχέση με το πρώτο ενδεκάμηνο του 2024 στους κλάδους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον κλάδο του τουρισμού, με άνοδο κατά 681%, ενώ ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης με άνοδο 181%. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο νέο καθεστώς όπως το λιανεμπόριο και η βιομηχανία.

Με την επέκταση εφαρμογής της κάρτας, θα ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων στις επιχειρήσεις των νέων κλάδων με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που κυμαίνονται από 2.000 έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Οι νέοι κλάδοι

Η επέκταση θα αφορά τους εξής πέντε κλάδους:

– Τηλεπικοινωνιών (ΚΑΔ 61)

– Δραστηριοτήτων απασχόλησης (ΚΑΔ 78)

– Δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (ΚΑΔ 81)

– Δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας (ΚΑΔ 86) – με εξαίρεση από υποχρέωση σήμανσης κάρτας των γιατρών

– Δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ΚΑΔ 96)

Επιπλέον, εντάσσονται και όσοι έχουν ως δευτερεύοντα ΚΑΔ κάποιον από τους ενταγμένους.

Συνολικά η νέα επέκταση αφορά περίπου 220.000 εργαζόμενους στους υπό ένταξη κλάδους.

Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για να εξοικειωθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι με το μέτρο.

Η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από τις αρχές Απριλίου και θα διαρκέσει 5 μήνες έως στις 30 Αυγούστου 2026 ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή.