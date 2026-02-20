Προς γενικευμένη εφαρμογή οδεύει, εντός του 2026, η ψηφιακή κάρτα εργασίας με την επέκτασή της στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στον δημόσιο τομέα αποτελεί κεντρικό κυβερνητικό, μετά τις εντυπωσιακές επιδόσεις που κατέγραψε – η μέχρι τώρα εφαρμογής της – ιδιαιτέρως στην αύξηση των δηλώσεων υπερωριακής απασχόλησης.

Η πλήρης λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», από τις 16 Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον. Το νέο σύστημα μεταξύ των άλλων υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων.

Κατάργηση εγγράφων και επαναλαμβανόμενων δηλώσεων. Άμεση πρόσβαση των εργαζομένων στα στοιχεία τους. Καλύτερο έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Η εφαρμογή για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η εφαρμογή του «Εργάνη ΙΙ», και η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να περιορίζουν τη μη δηλωμένη εργασία.

Επίσης αναμένεται να βοηθήσουν ουσιαστικά στη διαφάνεια γύρω από τα εφαρμοζόμενα ωράρια εργασίας, καθώς και στην πλήρη καταγραφή αλλά και στην αμοιβή των υπερωριών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, η μέχρι τώρα εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας – στις δραστηριότητες που εφαρμόζεται – έχει οδηγήσει στην κατακόρυφη αύξηση των υπερωριών γεγονός που έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας.

Οι υπερωρίες

Οι δηλωμένες υπερωρίες το 2025 αυξήθηκαν κατά 2,45 εκατομμύρια ώρες – ποσοστό 53% – σε σχέση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων κατά 800 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στον τουρισμό, όπου οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 681% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου. Στην εστίαση, η αύξηση ήταν 181%, ενώ αύξηση υπήρξε σε λιανεμπόριο (+94%) και βιομηχανία (+55%), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Η συνεχής επέκταση της εφαρμογής της κάρτας στοχεύει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, στην ενίσχυση των ελέγχων, και στην προστασία των εργαζόμενων αλλά και των επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις, στον κεντρικό σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου για το 2026 είναι η επέκταση της χρήσης Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, καθώς ήδη η πρωτοβουλία έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αποκαλύπτοντας «μαύρη» και κυρίως της υποδηλωμένη εργασία προς όφελος των εργαζομένων.

Ποιοι έχουν ενταχθεί στο σύστημα

Μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι βασικοί πυλώνες της οικονομίας, δηλαδή η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός, η εστίαση, το χονδρεμπόριο, ο κλάδος της ενέργειας, καθώς και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για τομείς με υψηλή συγκέντρωση εργαζομένων και αυξημένο ιστορικά κίνδυνο παραβάσεων ως προς το ωράριο και τις υπερωρίες, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας κρίσιμη.

Η επόμενη φάση επέκτασης θα αφορά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και τομείς όπου παρατηρείται έντονη ευελιξία στην απασχόληση ή καθορίζονται από την εποχική. Εκτός παραμένουν κλάδοι όπως η ιδιωτική υγεία και η εκπαίδευση καθώς και υπηρεσίες όπου απασχολούνται κατά κύριο λόγο ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες κ.λπ. Εκτός μένει και ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία).

Εντός του 2026, αναμένεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας να επεκταθεί και στο δημόσιο τομέα, δηλαδή σε υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και φορείς του Δημοσίου, κυρίως για θέματα που έχουν σχέση με τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας.

Η ευρύτατη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας συνδέεται – άμεσα – με τα θετικά αποτελέσματα που έχει – έως τώρα – επιδείξει με την τεράστια αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες. Γεγονός που υποδηλώνει ότι ένα μέρος της πραγματικής εργασίας που στο παρελθόν δεν καταγραφόταν, πλέον αποτυπώνεται επισήμως. Πέραν τούτου η εφαρμογή της κάρτας ενισχύεται τη δυνατότητα των ελεγκτικών μηχανισμών να παρεμβαίνουν, χωρίς την ανάγκη εκτεταμένων επιτόπιων ελέγχων.

Πηγή: ΟΤ