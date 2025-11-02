Ψηφιακή κάρτα: Απο αύριο εντάσσονται άλλοι 350.000 εργαζόμενοι
Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας θα ανέλθει περίπου στους 1.850.000
Σε νέα φάση εφαρμογής εισέρχεται από τη Δευτέρα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καλύπτοντας πλέον επιπλέον κλάδους της οικονομίας.
Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, από αρχές Νοεμβρίου νέοι κλάδοι θα ενταχθούν πλήρως στο καθεστώς εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
Η ψηφιακή κάρτα εργασίας
Από τη Δευτέρα, το μέτρο θα ισχύει πλέον για τους εργαζόμενους σε:
- Χονδρεμπόριο
- Ενέργεια
- Χρηματοπιστωτικές εταιρείες
- Διοικητικές υπηρεσίες
- Υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό
Οι συγκεκριμένοι κλάδοι είχαν ήδη ενταχθεί πιλοτικά από τον Ιούνιο του 2025, με θετικά αποτελέσματα στην καταγραφή ωραρίων και στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά πρότυπα.
Με την επέκταση στους νέους τομείς, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα χρησιμοποιούν την κάρτα θα φτάσει σχεδόν τα 1,85 εκατομμύρια, αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίκτυο ελέγχου και καταγραφής της απασχόλησης σε ολόκληρη τη χώρα.
Με το συγκεκριμένο μέτρο προστατεύονται ήδη 1.500.000 εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ-μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση, ενώ μετά την πλήρη εφαρμογή της στο χονδρεμπόριο, την ενέργεια τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, ο συνολικός τους αριθμός θα φτάσει περίπου τους 1.850.000.
Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 280.000 περίπου επιχειρήσεις.
