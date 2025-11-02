newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ψηφιακή κάρτα: Απο αύριο εντάσσονται άλλοι 350.000 εργαζόμενοι
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Νοεμβρίου 2025 | 16:52

Ψηφιακή κάρτα: Απο αύριο εντάσσονται άλλοι 350.000 εργαζόμενοι

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας θα ανέλθει περίπου στους 1.850.000

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

Σε νέα φάση εφαρμογής  εισέρχεται από τη Δευτέρα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καλύπτοντας πλέον επιπλέον κλάδους της οικονομίας.

Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, από αρχές Νοεμβρίου νέοι κλάδοι θα ενταχθούν πλήρως στο καθεστώς εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Πρόκειται για ένα μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια, προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα και συμβάλλει στον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, καθιερώνοντας ένα σύγχρονο μοντέλο παρακολούθησης του χρόνου απασχόλησης.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Από τη Δευτέρα, το μέτρο θα ισχύει πλέον για τους εργαζόμενους σε:

  • Χονδρεμπόριο
  • Ενέργεια
  • Χρηματοπιστωτικές εταιρείες
  • Διοικητικές υπηρεσίες
  • Υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι είχαν ήδη ενταχθεί πιλοτικά από τον Ιούνιο του 2025, με θετικά αποτελέσματα στην καταγραφή ωραρίων και στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά πρότυπα.

Με την επέκταση στους νέους τομείς, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα χρησιμοποιούν την κάρτα θα φτάσει σχεδόν τα 1,85 εκατομμύρια, αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίκτυο ελέγχου και καταγραφής της απασχόλησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Με το συγκεκριμένο μέτρο προστατεύονται ήδη 1.500.000 εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ-μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση, ενώ μετά την πλήρη εφαρμογή της στο χονδρεμπόριο, την ενέργεια τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, ο συνολικός τους αριθμός θα φτάσει περίπου τους 1.850.000.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 280.000 περίπου επιχειρήσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΛΤΑ: Η τελευταία ευκαιρία – Από τον Καποδίστρια μέχρι το deal με την Alpha

ΕΛΤΑ: Η τελευταία ευκαιρία – Από τον Καποδίστρια μέχρι το deal με την Alpha

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Business
Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας

Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
Νέα ΚΥΑ 02.11.25

Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταθέτει η Ελλάδα στην Κομισιόν - Αγώνας δρόμου για το πράσινο φως των Βρυξελλών και την ομαλή ροή πληρωμών όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
Οικονομία 02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική – Ανησυχούν οι κάτοικοι [βίντεο]
Ντοκουμέντο 02.11.25

Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική - Ανησυχούν οι κάτοικοι

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αφού πριν από περίπου έναν μήνα λύκος είχε εντοπιστεί στα Σήμαντρα, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο καταγράφηκε επίθεση λύκου σε πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα
«Κυβερνητική μεθόδευση» 02.11.25

Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα

«Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον – Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται
The Blues Brothers 02.11.25

Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον - Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται

O Τζιμ Μπελούσι αναπολεί μια αγαπημένη στιγμή από τα πρώτα βήματα της καριέρας του στο Χόλιγουντ — και πώς αυτή σχετίζεται με τον αδελφό του Τζον, που έφυγε από τη ζωή στα 33 του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιάννης Λάλας: H σύγκρουση με ηγετικό μέλος της Greek Mafia και η δολοφονική απόπειρα τον περασμένο Μάη
Ελλάδα 02.11.25

Γιάννης Λάλας: H σύγκρουση με ηγετικό μέλος της Greek Mafia και η δολοφονική απόπειρα τον περασμένο Μάη

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.

Σύνταξη
Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού επικράτησε εύκολα με 10-0 της Διεθνούς Ακαδημίας 3Β ΑΣ στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για τη 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στον 39χρονο που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου - Αύριο θα γίνει η κηδεία του υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις

Η Ίντερ προηγήθηκε στο 16′ με τον Ζιελίνσκι, η Ελλάς Βερόνα ισοφάρισε στο 40′ με τον Ζεοβάνι, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας
Volley League Γυναικών 02.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας

Παρακολουθήστε στις 15:30, σε live streaming, την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μίλωνας για την 3η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»
Στον Ριζόμυλο Μαγνησίας 02.11.25

Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε κτηνοτρόφους ότι: «Με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος και η 'γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια – Νέες μαρτυρίες για το μακελειό
Στο Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια - Νέες μαρτυρίες για το μακελειό

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι στα Βορίζια θα παραμείνει ισχυρή αστυνομική δύναμη - Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει αύριο, ενώ της 56χρονης θα τελεστεί στα Χανιά, χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία

Σύνταξη
«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ
The Big Lebowski 02.11.25

«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ

Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Σύνταξη
Χαμάς: Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Πόσοι θα την ψήφιζαν 02.11.25

Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση έγινε τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη - Τέσσερις στους πέντε Παλαιστίνιους θέλουν παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο