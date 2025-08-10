Η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, την ώρα που καταγράφονται νέα αρνητικά ρεκόρ παραβάσεων που σχετίζονται με τη χρήση της.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά το μήνα Ιούνιο – για πρώτη φορά από την εφαρμογή του μέτρου -, η ψηφιακή κάρτα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις παραβάσεις που αφορούν εργασιακά ζητήματα, αποτυπώνοντας την αυξημένη παραβατικότητα στον τομέα του ωραρίου και της καταγραφής υπερωριών.

Παρά ταύτα η κυβέρνηση σχεδιάζει την ένταξη στη χρήση της κάρτας κλάδων όπως είναι η ενέργεια, το χονδρικό εμπόριο, οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα ταξιδιωτικά γραφεία.

Οι νέοι υπό ένταξη κλάδοι αποτελούν προέκταση άλλων που είναι ήδη ενταγμένοι στο σύστημα ψηφιακής κάρτας, ενώ η επέκταση αναμένεται να καλύψει επιπλέον 380.000 εργαζόμενους.

Ρεκόρ παραβάσεων τον Ιούνιο

Ωστόσο τον Ιούνιο εντοπίστηκαν 184 παραβάσεις που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα – ποσοστό 22,57% επί των συνολικών 817 παραβάσεων εργασιακών σχέσεων. Τα αντίστοιχα πρόστιμα ανήλθαν στα 736.800 ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται, κυρίως, στην πρόσφατη ένταξη των κλάδων του τουρισμού και της εστίασης στο σύστημα ψηφιακής καταγραφής ωραρίων, το οποίο αποκαλύπτει πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές ώρες απασχόλησης.

Συνολικά τον Ιούνιο, πραγματοποιήθηκαν 6.899 έλεγχοι σε επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3.541 αφορούσαν αποκλειστικά εργασιακές σχέσεις. Οι παραβάσεις έφτασαν τις 1.214, ενώ τα συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 3.639.587 ευρώ. Σημαντικός αριθμός παραβάσεων καταγράφηκε και για τον Πίνακα Προσωπικού (119 παραβάσεις, 190.100 ευρώ πρόστιμα) καθώς και για τη μη καταβολή δεδουλευμένων (115 παραβάσεις, 342.640 ευρώ).

Η κατηγορία με την μεγαλύτερη παραβατικότητα παραμένει η αδήλωτη εργασία, με 102 παραβάσεις και πρόστιμα που ξεπέρασαν το 1,3 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα παραμένει προβληματική και σε επίπεδο εξαμήνου. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2025, η ΑΑΕΕ πραγματοποίησε 38.093 ελέγχους, καταγράφοντας 8.000 παραβάσεις και επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 21.942.961 ευρώ. Οι παραβάσεις που σχετίζονται με τον Πίνακα Προσωπικού ήταν 1.343, ενώ αυτές που αφορούν την Ψηφιακή Κάρτα ανήλθαν σε 1.079, με τα αντίστοιχα πρόστιμα να φτάνουν τα 3.868.800 ευρώ.

Καθημερινό φαινόμενο

Μόνο για εργασιακές σχέσεις, την ίδια περίοδο, οι έλεγχοι ήταν 20.911, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν 5.700 (ποσοστό 27,25%), που αντιστοιχούν σε ποσό 18.573.585 ευρώ. Για ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι έλεγχοι από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, ανήλθαν στους 13.984, από τους οποίους εντοπίστηκαν 1.943 παραβάσεις (ποσοστό 13,89%), ενώ τα πρόστιμα ανήλθαν στα 2.275.369 ευρώ.

Τα δεδομένα των ελέγχων της επιθεώρησης εργασίας υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνέχιση των εντατικών και στοχευμένων ελέγχων, ειδικά σε κλάδους με έντονη εποχικότητα, όπως ο τουρισμός και η εστίαση. Παρά τη σταδιακή ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας δείχνει ότι η καταστρατήγηση της νομοθεσίας εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινό φαινόμενο.

Πηγή: ΟΤ