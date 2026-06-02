Στο Δημαρχείο Χανίων ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ.κ. Συμεών

Τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ.κ. Συμεών υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Χανίων ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, παρουσία των Αντιδημάρχων Αναστάσιου Αλόγλου, Ελένης Ζερβουδάκη και Ιωάννη Νικηφοράκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Χανίων και ο Αρχιεπίσκοπος αντάλλαξαν απόψεις για την παρουσία της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά στα Χανιά, με ιδιαίτερη αναφορά στα ιστορικά μετόχια της Μονής στον νομό και τη σημαντική συμβολή τους στην εκκλησιαστική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Πνευματικά κέντρα της Ορθοδοξίας

Ιδιαίτερη αναφορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση έγινε στον ρόλο της Ιεράς Μονής Σινά ως ενός από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα της Ορθοδοξίας, στη μακραίωνη συνύπαρξή της με τις τοπικές φυλές της περιοχής της Αιγύπτου, καθώς και στην πολιτισμική και ουσιαστική ελληνικότητα του Σινά, η οποία παραμένει ζωντανή και αναλλοίωτη μέσα στους αιώνες, αποτελώντας αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας και της παράδοσής του.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Συμεών, με τη γαλήνια παρουσία και τον φωτισμένο λόγο που τον διακρίνουν, μοιράστηκε σκέψεις και εμπειρίες από την αποστολή της Αρχιεπισκοπής Σινά, αναδεικνύοντας την ξεχωριστή πνευματική και πολιτισμική ακτινοβολία του σιναϊτικού μοναστικού κέντρου.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χανίων εξήρε τη μοναδική πνευματική, πολιτιστική και εθνική παρακαταθήκη της Ιεράς Μονής Σινά και τη συμβολή της στη διατήρηση της ελληνορθόδοξης παράδοσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των διαχρονικών δεσμών που συνδέουν τα Χανιά με το Σιναϊτικό Κέντρο της Ορθοδοξίας. Ο κ. Σημανδηράκης τόνισε ότι ο Δήμος Χανίων θα βρίσκεται σταθερά δίπλα στην Αρχιεπισκοπή και θα αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη σε κάθε ζήτημα που αφορά την παρουσία και το έργο της στα Χανιά.

Στο τέλος της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, ως ένδειξη αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού.

«Η επίσκεψη επιβεβαίωσε τους στενούς και διαχρονικούς δεσμούς που συνδέουν τα Χανιά με την Αρχιεπισκοπή Σινά, αναδεικνύοντας τη βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση της γόνιμης συνεργασίας των δύο πλευρών» αναφέρει καταλήγοντας η επίσημη ενημέρωση του Δήμου Χανίων.