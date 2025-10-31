Ενθρονίζεται ο νέος ηγούμενος της Μονής Σινά – Στην τελετή ο Μητσοτάκης

Η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Στην τελετή θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλο Γ΄ και τη σιναϊτική κοινότητα. Αύριο, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου.

Ικανοποίηση της Αθήνας για τις συνομιλίες με την Αίγυπτο για τη Μονή Σινά

Υπενθυμίζεται ότι την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής Σινά και την ελπίδα του για την ταχεία εξασφάλιση οριστικής συμφωνίας η οποία θα διευθετεί κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής μία μακραίωνη εκκρεμότητα, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στον χαιρετισμό του, μετά τη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Συμεών, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση. Ο τελικός λόγος βεβαίως ανήκει στην Σιναϊτική Αδελφότητα στο πλευρό της οποίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στέκεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μία συμφωνία η οποία θα διευθετεί κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής μία μακροχρόνια, μακραίωνη, εκκρεμότητα προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς».