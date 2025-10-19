Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής Σινά και την ελπίδα του για την ταχεία εξασφάλιση οριστικής συμφωνίας η οποία θα διευθετεί κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής μία μακραίωνη εκκρεμότητα, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στον χαιρετισμό του, μετά τη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Συμεών, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Γεραπετρίτης: Ολόκληρος ο χαιρετισμός του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά

«Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Σινά, Φαράν και Ραϊθώ,

Σεβασμιώτατοι,

Σεβαστοί πατέρες της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και της Σιναϊτικής Αδελφότητος,

Αξιότιμοι συμπατριώτες και φίλοι,

Αποτελεί πράγματι προνόμιο η συμμετοχή μας στο σημερινό, ιστορικών διαστάσεων γεγονός. Στη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, του ήδη εκλεγμένου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης, κ. Συμεών. Η επισημότητα με την οποία περιβάλλατε τη σπουδαία αυτή περίσταση, όπως και η κατάνυξη της χειροτονίας ενώπιον του Παναγίου Τάφου, μας συγκίνησαν και μας εμπνέουν όλους. Ανεδείχθησαν και πάλι εύγλωττα όχι μόνο η μεγάλη παράδοση, αλλά και το σφρίγος της ζώσας Εκκλησίας. Είναι δε πάντοτε μεγάλη η συγκινησιακή φόρτιση όταν ένα τέτοιο γεγονός λαμβάνει χώρα στον ιερό αυτό τόπο, στην Ιερουσαλήμ, στον πάνσεπτο Ναό της Αναστάσεως.

Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, όπως άλλωστε και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, αποτελούν φάρους πνευματικότητας με παγκόσμια ακτινοβολία. Είναι επίσης εκ των σπουδαιότερων θεματοφυλάκων μίας παράδοσης πολύτιμης για την Ιστορία, την κληρονομιά και την πνευματική ταυτότητα της Ελλάδας και όλου του Ελληνισμού.

Γνωρίζουμε καλά τις αυξημένες προκλήσεις που το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπως και η Μονή Σινά, έχουν να αντιμετωπίσουν. Σε μια δύσκολη περιοχή και σε μια δύσκολη εποχή, όπου βρίσκονται πάντοτε ως νησίδες Ορθοδοξίας, πνευματικότητας και της καθ’ ημάς ελληνικής Ανατολής. Η θέα της γαλανόλευκης ακόμη και στο μέσο της ερήμου, εδώ στους Αγίους Τόπους, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι και το Σινά, αρκεί για να θυμίζει τον ακατάλυτο δεσμό με τον Ελληνισμό.

Είναι συνεπώς φυσικό να παραμένει προσηλωμένη η Ελλάδα στη βούλησή της να παρέχει στη Μονή Σινά κάθε υποστήριξη προς ενίσχυση της θέσης και της υψηλής αποστολής της. Η Πολιτεία έχει εργασθεί συστηματικά προς τούτο. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα εντατικά. Θα συνεχίσει να το πράττει με αφοσίωση και να προσφέρει όχι μόνο την αρωγή, αλλά και τη συνεργασία της. Με αμέριστη διάθεση κοινής κατανόησης και ταυτόχρονα με απόλυτο σεβασμό στους εκκλησιαστικούς θεσμούς και με εμπιστοσύνη στις ίδιες αποφάσεις τους, κατά την κανονική τάξη.

Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα, βρισκόμαστε, όπως γνωρίζετε, σε συζητήσεις με τη φίλη χώρα της Αιγύπτου. Με στόχο την οριστική κατοχύρωση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και στην αιγυπτιακή έννομη τάξη. Για να διαφυλαχθεί αναλλοίωτος ο χώρος και το περιβάλλον της Μονής, όπου υπάρχουν υψίστης σημασίας ιερά προσκυνήματα και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά την UNESCO.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή Κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση. Ο τελικός λόγος βεβαίως ανήκει στη Σιναϊτική Αδελφότητα, στο πλευρό της οποίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στέκεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μια ολοκληρωμένη συμφωνία, η οποία θα διευθετεί, κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής, μια μακροχρόνια, μακραίωνη εκκρεμότητα, προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία αυτή να ανανεώσω σήμερα τη διαβεβαίωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην παροχή προς αυτό της ισχυρής υποστήριξης σε όλα τα πεδία. Για την Ελλάδα, η προάσπιση των δικαίων και προνομίων του Πατριαρχείου και ευρύτερα η διαφύλαξη της χριστιανικής παρουσίας και κληρονομιάς στα Ιεροσόλυμα και σε όλη τη Μέση Ανατολή, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Προτεραιότητα, η οποία αφορά το σύνολο του Ελληνισμού, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, την ιστορική του διαδρομή και την πνευματική του ιδιοσυστασία. Άρα, και το ίδιο το μέλλον του.

Εκφράζω τη βαθύτατη εκτίμησή μας προς το Πατριαρχείο και την Αγιοταφιτική Αδελφότητα για την άγρυπνη θεματοφυλακή και καλλιέργεια αυτής της κληρονομιάς, απέναντι σε κάθε αντιξοότητα που η Ιστορία επεφύλαξε. Το έτος 836, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Βασίλειος έγραφε, εκ μέρους Συνόδου, προς τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο: «Ει γαρ και τόπος τυραννικής δυναστείας διέστησεν ημάς, αλλά τρόπος θεϊκής εξουσίας ουκ εχώρησεν ημάς…».

Την ενότητα αυτή, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπηρετήσει με αφοσίωση και συνέπεια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας και όσες έχουμε αντιμετωπίσει από κοινού, ενισχύουν την ενότητα και τη συνεργασία μας. Η Πολιτεία έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ώστε να προσφέρει στο Πατριαρχείο όχι μόνο στήριξη, αλλά και τα αναγκαία εργαλεία, προκειμένου να συμβάλλει σθεναρά και μακροπρόθεσμα στην ύψιστη αποστολή του. Επιθυμούμε την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς και τον συντονισμό με αυτό, επωφελούμενοι από την βαθύτατη γνώση και τις απόψεις, σεβόμενοι τις αποφάσεις του Πατριαρχείου.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την υψηλή εκτίμησή μας για το έργο Σας, Μακαριώτατε, καθώς φέτος συμπληρώνονται 20 έτη από την ανάδειξή Σας στον Πατριαρχικό Θρόνο, επιπλέον των 40 ετών της διακονίας Σας στον τόπο αυτό. Κατά τα οποία χρόνια, μεταξύ άλλων, αναλάβατε ιστορικής σημασίας ανακαινιστικά έργα. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία στους υψηλούς στόχους που γνωρίζω ότι έχετε θέσει για το μέλλον.

Σεβασμιώτατε,

Έχω την τιμή να Σας υποβάλλω τις θερμότερες ευχές μου και τις ευχές της Ελληνικής Δημοκρατίας για ευοίωνη αρχή, μακροημέρευση και επιτυχία στην υψηλή Σας αποστολή. Και να εκφράσω το σεβασμό μας για την υπηρεσία που αναλαμβάνετε προς την Σιναϊτική Αδελφότητα και την Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά. Άξιος».