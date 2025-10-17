Ενημέρωση σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου για τη Μονή Σινά στην οποία αναφέρθηκε χθες στη Βουλή ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ζητά ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «μπορώ να ανακοινώσω στο Σώμα ότι έχει υπάρξει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών για το θέμα αυτό».

Σε δηλώσεις του απ’ τις Βρυξέλλες, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά ενημέρωση για το περιεχόμενο αυτής της «προκαταρκτικής κοινής κατανόησης» και συγκεκριμένα για «το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα νομοθετικά ή δικαστικά βήματα για την ακύρωση της απαράδεκτης απόφασης που ανατρέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής για 1600 χρόνια».

Φαραντούρης: Πρέπει να γνωρίζουμε εάν έχει συμφωνηθεί ότι χαρίζεται η κυριότητα στην Αίγυπτο

«Υπενθυμίζω στον κ. Πρωθυπουργό ότι το πρόβλημα προέκυψε τώρα και δεν «ανατρέχει στους αιώνες», όπως εσφαλμένα δήλωσε στη Βουλή. Απεναντίας, υπάρχει ακλόνητη ιδιοκτησία της Μονής για 1600 χρόνια. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών μιλούν για διατήρηση του «χαρακτήρα» τη Μονής και όχι της «ιδιοκτησίας» της Μονής που είναι το θέμα μας. Γιατί; Χωρίς κατοχυρωμένη ιδιοκτησία γης και κτιρίων, η Αγία Αικατερίνα θα μετατραπεί από ζώσα μοναστική κοινότητα, σε άδειο τουριστικό περίβλημα», σημειώνει ο έλληνας ευρωβουλευτής. Και συνεχίζει:

«Πρέπει να γνωρίζουμε εάν έχει συμφωνηθεί ότι χαρίζεται η κυριότητα στην Αίγυπτο, ώστε να πρέπει να συμφωνηθεί κατόπιν τι θα επιτρέψει η Αίγυπτος μέσα στο «σπίτι» της μοναστικής κοινότητας. Η Corriere della Sera αποκάλυψε ότι υπήρξε δοσοληψία για τη σιωπή της Ελλάδας και ότι «δόθηκε» η Ιερά Μονή Σινά έναντι ανταλλαγμάτων. Κανείς δεν το έχει διαψεύσει. Θα τοποθετηθεί επιτέλους η Κυβέρνηση για τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου που την εκθέτουν;»

«Ο πρωθυπουργός ξαναπήγε στην Αίγυπτο, συνάντησε για πολλοστή φορά τον πρόεδρο της χώρας και δεν τόλμησε να αρθρώσει λέξη για ένα μνημείο που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς», συνεχίζει ο κ. Φαραντούρης.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην επιστολή που έστειλε στην Ουνέσκο στις 2 Σεπτεμβρίου για το θέμα, αλλά για τις πρωτοβουλίες με τον αμερικανό βουλευτή ελληνικής καταγωγής Γκας Μπιλιράκη για συλλογή υπογραφών στο Κογκρέσο, όπως και στην πρόσφατη εκδήλωση στην οποία συμμετείχε στην Ουάσιγκτον παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων υπέρ της Μονής.

«Ζήτησα διεθνή παρέμβαση. Έστειλα επίσημη επιστολή στο εκτελεστικό συμβούλιο της UNESCO. Κινητοποιήθηκε το Κογκρέσο. Κινητοποιήθηκαν προσωπικότητες και φορείς σε όλον τον κόσμο. Αλλά απ’ την Ελληνική Κυβέρνηση σιωπή».

Πιέσεις για να «κλείσει το θέμα»

Τέλος ο κ. Φαραντούρης μίλησε για πιέσεις που φαίνεται να ασκούνται στην Μονή και τους μοναχούς:

«Υπάρχει έντονη φημολογία ότι με την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών, η Αίγυπτος θα έχει έτοιμο κάποιο νομικό κείμενο σαν αυτό που υπαινίχθηκε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και θα πιεστεί η μοναστική κοινότητα και ο νέος Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά υπογράψουν, παρουσία μάλιστα Πρωθυπουργού και κυβερνητικών παραγόντων σε «πανηγυρική» εκδήλωση στο Σινά για την δήθεν «διευθέτηση» του προβλήματος, τη στιγμή που θα εκχωρείται οριστικά η ιδιοκτησία (κυριότητα) της Μονής». Αυτά φημολογούνται. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να δώσει απαντήσεις. Και να το κάνει τώρα».