Μονή Σινά: Ομόφωνη εκλογή με το βλέμμα στη συμφωνία

Η εκλογή του 70χρονου αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλου ως Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Ορους Σινά σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην πολυκύμαντη και ταραχώδη πορεία της Μονής, εδώ και 15 αιώνες από της ιδρύσεώς της. Στο πρόσωπο του νέου Καθηγουμένου εκφράζεται η βούληση της Σιναϊτικής Αδελφότητας να προχωρήσει ενωμένη στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που είναι ήδη παρούσες. Τούτο διατρανώθηκε από την ομόφωνη εκλογή του, με απόλυτη ομοφωνία 19 ψήφων σε σύνολο 20 ψηφισάντων μοναχών, με τη δική του ψήφο να είναι λευκή, κατά το αρχαίον έθος.

Η επόμενη ημέρα για το Σινά και τον νέο Καθηγούμενο είναι γεμάτη αγκάθια: α) έχει να αντιμετωπίσει την επικείμενη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου, σε σχέση με το νομικό καθεστώς της Μονής, αλλά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, β) να διεκδικήσει την παράταση της βίζας των μοναχών, γ) να αναγνωριστεί γρήγορα από την αιγυπτιακή κυβέρνηση και να λάβει διαβατήριο, ενώ δ) θεολογικοί κύκλοι των Αθηνών υποστηρίζουν πως καθοριστικό θα είναι στα πρώτα βήματα του νέου Καθηγουμένου το εάν η Αίγυπτος αναγνωρίσει ή όχι το δικαίωμα διαδίκου από τον Δαμιανό στον Συμεών. Εάν όχι, τότε η δικαστική διαμάχη της Μονής με το αιγυπτιακό Δημόσιο θα κλείσει υπέρ της Αιγύπτου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο νέος Καθηγούμενος θα έχει την υποστήριξη που απαιτείται από ελληνικής πλευράς στη διακονία του στη Μονή.

Ιερωμένος χαμηλών τόνων

Ο Συμεών (κατά κόσμον Δημήτριος Παπαδόπουλος) γεννήθηκε το 1955 στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος της Θεολογικής και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εγινε μοναχός στη Μονή Τιμίου Σταυρού Σάμου, χειροτονήθηκε διάκονος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Παντελεήμονα Μπαρδάκο και πρεσβύτερος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου Γρηγόριο Παπουτσόπουλο. Ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, έχει υπηρετήσει ως εφημέριος στον Αγιο Δημήτριο Πειραιώς και έχει διδάξει στη Μέση Εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια διακονούσε στο Μετόχι της Κοιμήσεως Θεοτόκου Σινά στο Αλεποχώρι.

Τώρα, το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση του Πρακτικού Σύναξης, όπου θα εμπεριέχονται εν είδει κειμένου συμφωνίας του νέου Καθηγουμένου και όλων των μελών της Αδελφότητας α) το πλαίσιο της εκλογής, β) τα συμφωνηθέντα λεπτομερώς μεταξύ των μελών της Αδελφότητας και του νέου Καθηγουμένου και γ) οι ψηφίσαντες μοναχοί. Το Πρακτικό Σύναξης (καλείται και Συμφωνία), αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της Αδελφότητας και τον νέο Καθηγούμενο, αποστέλλεται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς υπέχει και ρόλο αγγελτηρίου εκλογής, και το Πατριαρχείο με τη σειρά του καλεί στη Σιωνίτιδα Εκκλησία τον νέο Καθηγούμενο, αφού πρώτα εκδώσει Σιγίλιο που θα υπογραφεί από τον Πατριάρχη και τον νέο Καθηγούμενο. Αμέσως μετά και την υπογραφή του Σιγιλίου, εκεί, στα Ιεροσόλυμα, από τον Πατριάρχη Θεόφιλο ή άλλο εντεταλμένο Επίσκοπο, ο Συμεών θα ανυψωθεί σε τιτουλάριο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ. Εκτιμάται πως λόγω της κρισιμότητας των ημερών δεν θα βραδύνει η κλήση του Συμεών στα Ιεροσόλυμα και αμέσως μετά την επιστροφή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων από την Κωνσταντινούπολη θα κληθεί ο Συμεών, ως Συμεών Ι’, για να ενδυθεί τον αρχιερατικό μανδύα και να λάβει τα διάσημα.

Οπως είχαν επισημάνει «ΤΑ ΝΕΑ», ο Συμεών ήταν το πρόσωπο που τις τελευταίες ημέρες φαινόταν να συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη όλο και περισσότερων μελών της Αδελφότητας. Ιερωμένος χαμηλών τόνων και με αρκετά καλή παρουσία σε Αθήνα και Κάιρο, κρίθηκε ως η ενδεδειγμένη επιλογή μετά τη θορυβώδη παραίτηση του 91χρονου Δαμιανού.

Να σημειωθεί ότι από το 1861 ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Σινά τυγχάνει πρόεδρος και υπεύθυνος έναντι των αιγυπτιακών Αρχών της περίφημης Αμπετείου Σχολής Καΐρου, βάσει της διαθήκης των ευεργετών, αδελφών Αμπέτ, ενώ από το 1986 προεδρεύει θεσμικά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ορους Σινά που έχει συσταθεί από την Ιερά Μονή και Αρχιεπισκοπή Σινά με έδρα την Αθήνα, όπου και το Μετόχι της Μονής (στους Αμπελοκήπους).

