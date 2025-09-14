Μονή Σινά: Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος
Ο διάδοχος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού εξελέγη με 19 ψήφους
Νέος Αρχιμανδρίτης της Μονής Σίνα, στη Αίγυπτο, αναλαμβάνει ο Συμεών Παπαδόπουλος καθώς ορίστηκε ως ο διάδοχος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.
Ο νέος ηγούμενος μέχρι και σήμερα υπηρετούσε στο Μετόχι της Μονής του Σινά στο Αλεποχώρι και σπούδασε φιλολογία και θεολογία.
Συγκέντρωσε 19 ψήφος σε σύνολο 20 ψηφισάντων, με τη δική του ψήφο να είναι λευκή.
Γύρω από την υποψηφιότητα του Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλου συντάχθηκαν, τελικά, και οι δύο πλευρές της Αδελφότητας, χωρίς καμιά αμφισβήτηση της διαδικασίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε παραιτηθεί μέσω επιστολής επίσημα από τη θέση του στη Μονή Σινά μετά από 52 χρόνια.
«Με πλήρη συναίσθηση του τερματισμού της 52χρονης θητείας μου στο πηδάλιο της Μονής μας υποβάλλω ταπεινά την παραίτησή μου από Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά» τόνιζε μεταξύ των άλλων στην επιστολή του.
Ο νέος Καθηγούμενος οφείλει να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα και σύμφωνα με το έθος αναγιγνώσκεται το Τυπικό εκλογής του, χειροτονείται τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϋθώ, και περιβεβλημένος των αρχιερατικών διασήμων επιστρέφει στη Μονή.
