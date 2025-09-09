newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Μονή Σινά: Οι «αντάρτες» πιέζουν για άμεση εκλογή νέου ηγουμένου
Κόσμος 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:11

Μονή Σινά: Οι «αντάρτες» πιέζουν για άμεση εκλογή νέου ηγουμένου

Η κρίσιμη Τετάρτη για τη Μονή Σινά και η προοπτική νέας εμπλοκής n Εκκλήσεις για ενότητα

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Συγκεχυμένη παραμένει η κατάσταση ως προς την έναρξη και τήρηση του χρονοδιαγράμματος διαδοχής στο Σινά, μετά την επιστροφή του Καθηγουμένου Δαμιανού στην Αθήνα. Τη σύγχυση επιτείνουν οι πληροφορίες πως ενδεχομένως μεθαύριο, Τετάρτη, θα συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση με τους μοναχούς που επέστρεψαν στο μοναστήρι μετά την έξοδο Δαμιανού, απόντος του Καθηγουμένου και των 9 μοναχών που τον ακολούθησαν στην Αθήνα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Μια τέτοια εξέλιξη προεξοφλείται ότι θα προκαλέσει νέα εμπλοκή λόγω του βεβιασμένου χαρακτήρα της και θα δυναμιτίσει το ήδη τεταμένο κλίμα στη Σιναϊτική Αδελφότητα, η οποία διχασμένη στα δύο προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της ύστερα από ένα τρίμηνο εντάσεων και συγκρούσεων, που προσώρας δείχνει να μην έχει τέλος.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η εκκίνηση των διαδικασιών διαδοχής πρέπει να είναι άμεση, αλλά σε συνθήκες ενότητας. «Οι εμφύλιοι λήγουν και επικρατεί ειρήνη εφ’ όσον δίδεται αμνηστία. Διαφορετικά μπορεί να περάσουμε σε μια φθοροποιό συνθήκη, όπου θα συνεχίζονται τα εμφύλια επεισόδια που ευτελίζουν τελικά την ίδια τη Μονή και όλη την Αδελφότητα» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η πλευρά Δαμιανού διαμηνύει πως οφείλουν όλες οι πλευρές να μεριμνήσουν για την «τήρηση της διαδικασίας, εντός των συμφωνηθέντων και του νομίμου πλαισίου», όπως τονίστηκε από όλους τους εμπλεκομένους, την κυβέρνηση (υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας), το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδος και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. «Σκοπός είναι η ομόνοια και η συνένωση των διεστώτων στην Αδελφότητα, γι’ αυτό και ο 91χρονος Αρχιεπίσκοπος έκανε βήματα πίσω». «Ο επόμενος Καθηγούμενος πρέπει να είναι εγγυητής ενότητας. Το θέμα είναι να βγάλουν ηγούμενο οι 14 ή οι 25;» καταλήγει το περιβάλλον του Σιναίου.

Οι επικρατέστεροι μνηστήρες

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ξεκίνησε και η ονοματολογία των μνηστήρων για τη διαδοχή. Ρυθμιστής όμως των τυπικών διαδικασιών παραμένουν οι «Θεμελιώδεις Κανονισμοί» της Μονής του 1971. Βάσει αυτών των Κανονισμών, κυρίως των άρθρων 12, 13, 18, 19 και 20, πέραν του ότι για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υπάρχει «πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων αδελφών» ορίζεται σαφέστατα ότι «ο Αρχιεπίσκοπος του Σιναίου όρους εκλέγεται πάντοτε μεταξύ των αδελφών της Μονής, των εχόντων Σιναϊτικήν κουράν και δέον να έχη τα εξής προσόντα: α) άμεμπτο την πολιτείαν, β) να έχη ηλικίαν ουχί κατωτέραν των τριάκοντα και πέντε ετών και ουχί μεγαλυτέραν των εξήκοντα, γ) να είναι σωματικώς υγιής, δ) να διακρίνεται επί ζήλω και αγάπη προς την Μονήν, ε) να έχη υπηρετήση επί δύο τουλάχιστον έτη ως προϊστάμενος εν τη Μονή ή εν Καΐρω και να γνωρίζη καταλεπτώς τας μοναστηριακάς υπηρεσίας και στ) να η, εάν τούτο είναι δυνατόν, εκ των εγγραμμάτων αδελφών». Τόπος συνάθροισης της Αδελφότητας δεν μπορεί να είναι άλλος από τη Μονή στο Σινά. Με βάση λοιπόν αυτούς τους Κανονισμούς – τους οποίους είχε καθαρογράψει δύο χρόνια πριν από την εκλογή του στην Ηγουμενία (1973) ο Δικαίος τότε, αρχιμανδρίτης Δαμιανός Σαμαρτζής – πολλά εκ των ονομάτων των μνηστήρων τίθενται εκτός κούρσας διαδοχής.

Μεγαλύτερες πιθανότητες, εάν δεν αλλάξει επί τούτου κάποιο από τα συγκεκριμένα άρθρα, έχουν οι μοναχοί Πάμφιλος, Νύφων (αρκετά ενισχυμένη υποψηφιότητα) και Συμεών, ο οποίος είναι γραμματέας της Αδελφότητας, έχει εμπειρία, είναι γιος ιερέα και γνωρίζει αραβικά. Ξεχωριστή περίπτωση, ιδανική κατά μερικούς εκκλησιαστικούς κύκλους λόγω της εμπειρίας του και της ευρυμάθειάς του (είναι πολύγλωσσος και έχει επαφές με κορυφαία θρησκευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα της αλλοδαπής), είναι η περίπτωση του ιερομονάχου Θεόφιλου Παντοκρατορινού της Αγιορείτικης Αδελφότητας. Ωστόσο ενδεχόμενη υποψηφιότητά του δεν πληροί κάποιες από τις αυστηρές προϋποθέσεις εκλογής. Πέραν αυτών των τεσσάρων δυνητικών μνηστήρων δεν αποκλείεται και η εμφάνιση ενός outsider είτε από τη φιλο-Δαμιανή Αδελφότητα είτε από την άλλη, προοπτική που κερδίζει έδαφος όσο πλησιάζει η ημέρα εκλογής. Να σημειωθεί ωστόσο ότι οι Κανονισμοί αυτοί επιδέχονται αλλαγών ακόμη και την τελευταία στιγμή, όπως έγινε πρόσφατα με την ηλικιακή προϋπόθεση που από το 60ό πήγε στο 70ό ανώτατο ηλικιακό όριο. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος Καθηγούμενος οφείλει να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα και σύμφωνα με το έθος αναγιγνώσκεται το Τυπικό εκλογής του, χειροτονείται τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϋθώ, και περιβεβλημένος των αρχιερατικών διασήμων επιστρέφει στη Μονή.

Το Σαββατοκύριακο δύο γεγονότα εμβάθυναν τον προβληματισμό περί το Σινά. Κατά πρώτον, η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και οι αποστάσεις του Παλαίφατου Πατριαρχείου από τον Δαμιανό, παρά την αποδοχή εκ μέρους του έναρξης των διαδικασιών διαδοχής. Τα Ιεροσόλυμα, παρά το ότι σήμερα περίμεναν τον Σιναίου για απολογία ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, κάνουν λόγο για ένα «ανάρμοστο και αντιεκκλησιαστικό πνεύμα», γεμάτο με προσβλητικούς και ψευδείς ισχυρισμούς που διχάζουν τη Ρωμιοσύνη, ενώ επισημαίνουν πως η τελευταία ανακοίνωση της περασμένης Πέμπτης δεν φαίνεται να προέρχεται από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο. Τα Ιεροσόλυμα παραμένουν πιστά μέχρι σήμερα στο δόγμα της απόδοσης τιμής και σεβασμού στον γέροντα ιεράρχη σε προσωπικό επίπεδο, γεγονός που προδικάζει – κατά μερικούς εκκλησιαστικούς κύκλους – τη μη επιβολή επιτιμίου.

Θέρετρο βλέπει το BBC

Την ίδια ώρα νεότερο δημοσίευμα του BBC αναφέρεται εκτενώς στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το σχέδιο της αιγυπτιακής κυβέρνησης να μετατρέψει το Σινά σε πολυτελές τουριστικό θέρετρο. Το σχετικό δημοσίευμα, όπως ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που έγινε γνωστό στην Ελλάδα, ενίσχυσε τη σεναριολογία περί των σκοπιμοτήτων όλων των εμπλεκομένων σε Αθήνα, Κάιρο, Σινά και Ιεροσόλυμα.

Business
89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
