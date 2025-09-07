newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Ελλάδα 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Spotlight

Με τα βλέμματα στραμμένα στην επόμενη ημέρα είναι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στην πολύκροτη υπόθεση της ιστορικής Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Η τήρηση ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος διαδοχής που δεν θα επιδέχεται επιμήκυνση, η συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας στο Σινά σύμφωνα με το αρχαίο έθος, αλλά ασφαλώς και η επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου» που θα ηγηθεί της Αδελφότητας είναι τρεις βασικοί άξονες από την ικανοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί το μέλλον της Μονής. Αρχή εκκινήσεως των δρομολογημένων εξελίξεων θεωρείται η επικείμενη επιστροφή Δαμιανού στην Αθήνα.

Υπό προϋποθέσεις υπάρχει και η στήριξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ειδικά όσον αφορά στους χρόνους υλοποίησης των συμφωνηθέντων

Από πλευράς ελληνικής πολιτείας, ειδικότερα, η κυβέρνηση κατέστησε σαφές το πλαίσιο των επιθυμητών εξελίξεων που οφείλει να δρομολογήσει εφεξής ο καθηγούμενος. Στο τελευταίο κείμενο που εκδόθηκε προχθές είναι «όλα κάτω γραμμένα». Ο καθηγούμενος, Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός υποσχέθηκε εγγράφως πως «οι διαδικαστικές λεπτομέρειες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, θα ανακοινωθούν μόλις συμφωνηθούν με όλους και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτό το κλίμα και με αυτές τις διαβεβαιώσεις κινείται η κυβέρνηση και ενόψει της διαμόρφωσης της πολιτικής ατζέντας το αμέσως προσεχές διάστημα.

Μήνυμα στους μοναχούς

Από αμιγώς εκκλησιαστικής πλευράς η ελληνική κυβέρνηση έχει την απόλυτη στήριξη τριών κορυφαίων εκκλησιαστικών Αρχών που κινούνται στο ίδιο πνεύμα: του Οικουμενικού Θρόνου και των Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου. Να σημειωθεί ότι τόσο το Φανάρι όσο και η Λευκωσία έχουν εκφράσει με ανακοινώσεις τους τη στήριξη στον «νόμιμο και κανονικό» καθηγούμενο Δαμιανό, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους μοναχούς που εναντιώνονται στον Δαμιανό, αλλά υπό την προϋπόθεση πλέον, πως θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα για άμεση εκκίνηση των διαδικασιών διαδοχής.

Υπό προϋποθέσεις υπάρχει και η στήριξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ειδικά όσο αφορά στους χρόνους υλοποίησης των συμφωνηθέντων, το οποίο πέραν των προστριβών για τα όρια της κανονικής αρμοδιότητάς του επί της τιτουλάριας Αρχιεπισκοπής Σινά και αυτής της ίδιας της Μονής, «έχει πιέσει με τον τρόπο του» προς την επιτάχυνση της εξεύρεσης λύσης, όπως τόνισε χαρακτηριστικά προς τα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» εκκλησιαστική πηγή.

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα από πλευράς Δαμιανού τα περιθώρια υπαναχώρησης είναι στην ουσία ανύπαρκτα και οποιαδήποτε κωλυσιεργία θα χρεωθεί προσωπικά στον Αρχιεπίσκοπο και θα δυσχεράνει τις σχέσεις του με την κυβέρνηση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου. Σημεία κωλυσιεργίας από πλευράς Δαμασκηνού δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο γέροντας Αρχιεπίσκοπος στάθηκε – όπως άλλωστε όλοι περίμεναν – στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων.

Από πλευράς των μοναχών που αντέδρασαν, συγκάλεσαν γενική συνέλευση και καθαίρεσαν τον Αρχιεπίσκοπο προ τριών εβδομάδων περίπου, το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει με ανακοίνωσή του πως υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους στις προδιαγραφόμενες δρομολογούμενες εξελίξεις. Σε ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται ότι α) οι μοναχοί τελικά συμφωνούν με τον νόμο που ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση για τη δημιουργία ΝΠΔΔ στην Αθήνα (βασικό αίτημα της κυβέρνησης) και β) συστρατεύονται στην προσπάθεια για επίλυση της εκκρεμότητας που προέκυψε από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ισμαηλίας σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αναδυθούν κάποιες πρόσθετες απαιτήσεις εκ μέρους τους για επιπλέον εγγυήσεις ως προς το μέλλον και την επόμενη μέρα.

Από πλευράς Πατριαρχείου Ιεροσολύμων υπάρχει μια διακριτική παρακολούθηση των τεκταινομένων και έχουν υπάρξει παρεμβάσεις με ανακοινώσεις όπου αισθάνεται το Παλαίφατο Πατριαρχείο ότι αμφισβητείται η κανονιστική του αρμοδιότητα τόσο επί της Μονής (υπάρχει σαφής και τεκμηριωμένη αντίθετη άποψη) όσο και επί της Αρχιεπισκοπής Σινά. Ως προς το δεύτερο, όντως ο τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϋθώ είναι ο 24ος επίσκοπος της συγκεκριμένης Επισκοπικής Εδρας και όντως ο Δαμιανός προ 50 ετών έλαβε «τον τρίτον της ιερωσύνης βαθμόν». Γι’ αυτό άλλωστε και τα Ιεροσόλυμα έχουν καλέσει τον Αρχιεπίσκοπο να παρουσιαστεί ενώπιον της Συνόδου, μεθαύριο Δευτέρα, 8 του μηνός.

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Θ. Κολυδάς: Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών – Ο Byron, η Maya, o Zorbas
2025-2026 06.09.25

Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών - Ο Byron, η Maya, o Zorbas

Ο Θοδωρής Κολυδάς, τέως διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γνωστοποιεί τα ονόματα των κακοκαιριών που επέλεξαν οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 - Σεπτεμβρίου 2026.

Σύνταξη
Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

Σύνταξη
Είχε ζητηθεί να ελεγχθεί η πυραντοχή των καθισμάτων των βαγονιών που παραδόθηκαν στις φλόγες και διαπιστώθηκε ότι ήταν τέσσερις φορές χειρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε χώρο που θύμιζε έντονα προεκλογική φιέστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... ξεπέταξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, παρουσίασε ως μαγική εικόνα το ΕΣΥ και δεν έδωσε λύση για τους ακριβούς λογαριασμούς ενέργειας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
Οι πολίτες φαίνονται ανοιχτοί σε άλλες, περισσότερο αυταρχικές και λιγότερο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης που θα έκαναν τα πράγματα, κατά την εκτίμησή τους, πιο αποτελεσματικά

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο