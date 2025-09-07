Με τα βλέμματα στραμμένα στην επόμενη ημέρα είναι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στην πολύκροτη υπόθεση της ιστορικής Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Η τήρηση ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος διαδοχής που δεν θα επιδέχεται επιμήκυνση, η συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας στο Σινά σύμφωνα με το αρχαίο έθος, αλλά ασφαλώς και η επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου» που θα ηγηθεί της Αδελφότητας είναι τρεις βασικοί άξονες από την ικανοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί το μέλλον της Μονής. Αρχή εκκινήσεως των δρομολογημένων εξελίξεων θεωρείται η επικείμενη επιστροφή Δαμιανού στην Αθήνα.

Υπό προϋποθέσεις υπάρχει και η στήριξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ειδικά όσον αφορά στους χρόνους υλοποίησης των συμφωνηθέντων

Από πλευράς ελληνικής πολιτείας, ειδικότερα, η κυβέρνηση κατέστησε σαφές το πλαίσιο των επιθυμητών εξελίξεων που οφείλει να δρομολογήσει εφεξής ο καθηγούμενος. Στο τελευταίο κείμενο που εκδόθηκε προχθές είναι «όλα κάτω γραμμένα». Ο καθηγούμενος, Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός υποσχέθηκε εγγράφως πως «οι διαδικαστικές λεπτομέρειες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, θα ανακοινωθούν μόλις συμφωνηθούν με όλους και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτό το κλίμα και με αυτές τις διαβεβαιώσεις κινείται η κυβέρνηση και ενόψει της διαμόρφωσης της πολιτικής ατζέντας το αμέσως προσεχές διάστημα.

Μήνυμα στους μοναχούς

Από αμιγώς εκκλησιαστικής πλευράς η ελληνική κυβέρνηση έχει την απόλυτη στήριξη τριών κορυφαίων εκκλησιαστικών Αρχών που κινούνται στο ίδιο πνεύμα: του Οικουμενικού Θρόνου και των Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου. Να σημειωθεί ότι τόσο το Φανάρι όσο και η Λευκωσία έχουν εκφράσει με ανακοινώσεις τους τη στήριξη στον «νόμιμο και κανονικό» καθηγούμενο Δαμιανό, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους μοναχούς που εναντιώνονται στον Δαμιανό, αλλά υπό την προϋπόθεση πλέον, πως θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα για άμεση εκκίνηση των διαδικασιών διαδοχής.

Υπό προϋποθέσεις υπάρχει και η στήριξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ειδικά όσο αφορά στους χρόνους υλοποίησης των συμφωνηθέντων, το οποίο πέραν των προστριβών για τα όρια της κανονικής αρμοδιότητάς του επί της τιτουλάριας Αρχιεπισκοπής Σινά και αυτής της ίδιας της Μονής, «έχει πιέσει με τον τρόπο του» προς την επιτάχυνση της εξεύρεσης λύσης, όπως τόνισε χαρακτηριστικά προς τα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» εκκλησιαστική πηγή.

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα από πλευράς Δαμιανού τα περιθώρια υπαναχώρησης είναι στην ουσία ανύπαρκτα και οποιαδήποτε κωλυσιεργία θα χρεωθεί προσωπικά στον Αρχιεπίσκοπο και θα δυσχεράνει τις σχέσεις του με την κυβέρνηση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου. Σημεία κωλυσιεργίας από πλευράς Δαμασκηνού δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο γέροντας Αρχιεπίσκοπος στάθηκε – όπως άλλωστε όλοι περίμεναν – στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων.

Από πλευράς των μοναχών που αντέδρασαν, συγκάλεσαν γενική συνέλευση και καθαίρεσαν τον Αρχιεπίσκοπο προ τριών εβδομάδων περίπου, το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει με ανακοίνωσή του πως υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους στις προδιαγραφόμενες δρομολογούμενες εξελίξεις. Σε ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται ότι α) οι μοναχοί τελικά συμφωνούν με τον νόμο που ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση για τη δημιουργία ΝΠΔΔ στην Αθήνα (βασικό αίτημα της κυβέρνησης) και β) συστρατεύονται στην προσπάθεια για επίλυση της εκκρεμότητας που προέκυψε από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ισμαηλίας σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αναδυθούν κάποιες πρόσθετες απαιτήσεις εκ μέρους τους για επιπλέον εγγυήσεις ως προς το μέλλον και την επόμενη μέρα.

Από πλευράς Πατριαρχείου Ιεροσολύμων υπάρχει μια διακριτική παρακολούθηση των τεκταινομένων και έχουν υπάρξει παρεμβάσεις με ανακοινώσεις όπου αισθάνεται το Παλαίφατο Πατριαρχείο ότι αμφισβητείται η κανονιστική του αρμοδιότητα τόσο επί της Μονής (υπάρχει σαφής και τεκμηριωμένη αντίθετη άποψη) όσο και επί της Αρχιεπισκοπής Σινά. Ως προς το δεύτερο, όντως ο τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϋθώ είναι ο 24ος επίσκοπος της συγκεκριμένης Επισκοπικής Εδρας και όντως ο Δαμιανός προ 50 ετών έλαβε «τον τρίτον της ιερωσύνης βαθμόν». Γι’ αυτό άλλωστε και τα Ιεροσόλυμα έχουν καλέσει τον Αρχιεπίσκοπο να παρουσιαστεί ενώπιον της Συνόδου, μεθαύριο Δευτέρα, 8 του μηνός.

