Στην Αθήνα προσγειώθηκε το πρωί του Σαββάτου η ειδική πτήση από την Αίγυπτο, στην οποία επέβαινε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μαζί με εννέα μοναχούς που βρίσκονταν στη Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.

Η ελληνική αποστολή μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, το αεροσκάφος με την ελληνική αποστολή προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου.

Η ειδική πτήση της Aegean απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, με την ελληνική αποστολή υπό την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή.

«Η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και εννέα μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα», αναφέρει η ανακοίνωση του Ελληνικού ΥΠΕΞ.

«Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας, λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού, σε εφαρμογή της δημόσιας εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Δαμιανός για την απόφαση της διαδοχής του

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες διαδοχής του και «πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα αλλά με σωστό τρόπο, ώστε η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, ενωμένη να επικεντρωθεί στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει».

Η κίνηση αυτή ήρθε μία μέρα μετά την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που τον κάλεσε να ανοίξει τις πύλες στην Ιερά Μονή Σινά και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός με ανακοίνωσή του είχε καλέσει τους δέκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες, οι οποίοι όπως ενημέρωσε είδαν την πόρτα της εξόδου από την Ιερά Μονή. «Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα» είχε υπογραμμίσει.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση της Πέμπτης μετά την παρέμβαση του Πατριαρχείου, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν αρκεί μόνο αυτό για να επιτευχθεί ο μέγιστος στόχος της διασφάλισης του από αιώνων καθεστώτος της Μονής και, κυρίως, του μέλλοντός της. «Εκτός από την κανονικότητα και τη νομιμότητα απαιτείται να υπάρχει και ενότητα μεταξύ των Πατέρων της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαδικαστικές λεπτομέρειες «θα έχουν ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, θα ανακοινωθούν μόλις συμφωνηθούν με όλους και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος».